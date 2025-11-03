Чехія збільшує чисельність армії: план на 2026 рік – 2250 новобранців
Наступного року армія Чехії має намір залучити 2250 нових військовослужбовців, що стане рекордним показником за останні роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть чеські ЗМІ з посиланням на пресвідділ міністерства оборони країни.
"Так, державний секретар міністерства оборони затвердив план набору на 2026 рік. План передбачає набір 2250 нових військовослужбовців", – сказала Магдалена Гінчікова з пресслужби чеського оборонного відомства.
Що треба знати про чеську армію:
На початку 2025 року чисельність армії становила 28 285 військовослужбовців, включаючи військову поліцію та розвідку.
У 2025 році планувалося набрати 2100 нових солдатів - план виконано до серпня.
Приріст особового складу у 2025 році очікується на рівні 650 осіб.
Найуспішніший набір у професійній армії відбувся у 2006 році - 2262 нових військових.
До кінця року ще планується заповнити 200 вільних місць на базовому курсі.
У 2024 році чисельність армії зросла на 352 особи.
З моменту створення професійної армії у 2005 році загальний баланс був негативним шість разів.
Полковник Іва Беднаржова зазначила: "Це - найкращий результат за останні п’ять років. Ймовірно, буде ще краще, але побачимо наприкінці року".
Раніше ми писали, що Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію.
Також повідомляли, що Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник спостереження.
