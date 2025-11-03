УКР
Новини РФ готується до війни проти Європи
177 1

Чехія збільшує чисельність армії: план на 2026 рік – 2250 новобранців

Армія Чехії рекордно збільшиться

Наступного року армія Чехії має намір залучити 2250 нових військовослужбовців, що стане рекордним показником за останні роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть чеські ЗМІ з посиланням на пресвідділ міністерства оборони країни. 

"Так, державний секретар міністерства оборони затвердив план набору на 2026 рік. План передбачає набір 2250 нових військовослужбовців", – сказала Магдалена Гінчікова з пресслужби чеського оборонного відомства.

Читайте: До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - глава Збройних сил Франці Буркхард

Що треба знати про чеську армію:

  • На початку 2025 року чисельність армії становила 28 285 військовослужбовців, включаючи військову поліцію та розвідку.

  • У 2025 році планувалося набрати 2100 нових солдатів - план виконано до серпня.

  • Приріст особового складу у 2025 році очікується на рівні 650 осіб.

  • Найуспішніший набір у професійній армії відбувся у 2006 році - 2262 нових військових.

  • До кінця року ще планується заповнити 200 вільних місць на базовому курсі.

  • У 2024 році чисельність армії зросла на 352 особи.

  • З моменту створення професійної армії у 2005 році загальний баланс був негативним шість разів.

Полковник Іва Беднаржова зазначила: "Це - найкращий результат за останні п’ять років. Ймовірно, буде ще краще, але побачимо наприкінці року".

Раніше ми писали, що Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію.

Також повідомляли, що Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник спостереження

Читайте також: Чехія пропонує Словаччині допомогти знайти альтернативні джерела газу замість російського

армія (3802) Чехія (1743) військовослужбовці (5011)
