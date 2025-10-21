Чехія пропонує Словаччині допомогти знайти альтернативні джерела газу замість російського

Чехія запропонувала Словаччині прискорену підтримку з постачання газу після того, як міністри енергетики ЄС схвалили поетапне припинення імпорту з РФ з повною забороною з січня 2028 року.

Утрималися від підтримки цього рішення лише Угорщина і Словаччина, посилаючись на ризики безпеки постачання та цін. Втім, для його ухвалення не потрібна згода всіх країн, достатньо було кваліфікованої більшості, повідомляє Euractiv.

Міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек визнав побоювання Угорищини та Словаччини "релевантними", але зазначив, що обом країнам було надано достатньо часу для підготовки. За його словами, Прага диверсифікувала поставки, інвестувавши в західні LNG-термінали, і нині підтримує повну заборону.

"Росія веде війну проти нас, і продовжувати фінансування цієї війни не має сенсу", – сказав Влчек.

Він наголосив, що технічно можливо забезпечити Словаччині альтернативні обсяги через західні маршрути, але уряд Словаччини має звернутися з відповідним запитом.

Влчек заявив, що зробив пропозицію колезі, міністру економіки Словаччини Денісі Саковій, зокрема на Європейському ядерному форумі у Братиславі.

"Опція є, але Словаччина має її запросити. Якщо звернеться – ми готові негайно", – сказав він.

До повномасштабного вторгнення РФ газ традиційно надходив до Чехії зі сходу на захід, через Словаччину, що забезпечувало їй транзитні доходи. Реверс змінить економіку маршруту – за доставку до Словаччини стягуватиме плату вже Прага.

Раніше повідомлялось, що Рада ЄС погодила повну відмову від російського газу до 2028 року.

Запропонований регламент запроваджує юридично обов'язкову, поетапну заборону на імпорт як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу з Росії, з повною забороною, яка застосовуватиметься з 1 січня 2028 року.