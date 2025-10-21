Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник спостереження, - МЗС країни
Уряд Чехії, який завершує роботу, оголосив про намір побудувати та передати Україні сучасний супутник спостереження за Землею.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.
Як зазначено, супутник буде здатний збирати дані незалежно від погодних умов і часу доби. Проєкт реалізують чеські компанії, які мають досвід у створенні космічних технологій, зокрема малих супутників.
За даними Міністерства транспорту Чехії, запуск супутника запланований протягом року. Це буде перший випадок, коли іноземна держава надає Україні допомогу такого типу.
Супутник отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну - що дозволить вести моніторинг навіть уночі чи за несприятливої погоди. У перспективі планується створити ціле сузір’я подібних апаратів.
Проєкт є частиною урядової програми з відновлення України та продовжує співпрацю між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України.
