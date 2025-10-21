УКР
Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник спостереження, - МЗС країни

супутник

Уряд Чехії, який завершує роботу, оголосив про намір побудувати та передати Україні сучасний супутник спостереження за Землею.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначено, супутник буде здатний збирати дані незалежно від погодних умов і часу доби. Проєкт реалізують чеські компанії, які мають досвід у створенні космічних технологій, зокрема малих супутників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запущений за дорученням Зеленського український супутник зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

За даними Міністерства транспорту Чехії, запуск супутника запланований протягом року. Це буде перший випадок, коли іноземна держава надає Україні допомогу такого типу.

Супутник отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну - що дозволить вести моніторинг навіть уночі чи за несприятливої погоди. У перспективі планується створити ціле сузір’я подібних апаратів.

Проєкт є частиною урядової програми з відновлення України та продовжує співпрацю між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України.

МЗС (4311) супутник (322) Чехія (1736)
