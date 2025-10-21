РУС
Чехия построит и подарит Украине современный спутник наблюдения, - МИД страны

супутник

Правительство Чехии, завершающее работу, объявило о намерении построить и передать Украине современный спутник наблюдения за Землей.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.

Как указано, спутник будет способен собирать данные, независимо от погодных условий и времени суток. Проект реализуют чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, в частности - малых спутников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запущенный по поручению Зеленского украинский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

По данным Министерства транспорта Чехии, запуск спутника запланирован в течение года. Это будет первый случай, когда иностранное государство предоставляет Украине помощь такого типа.

Спутник получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную - что позволит вести мониторинг даже ночью или при неблагоприятной погоде. В перспективе планируется создать целую группу подобных аппаратов.

Проект является частью правительственной программы по восстановлению Украины и продолжает сотрудничество между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины.

МИД (7138) спутник (242) Чехия (1819)
+6
Назва супутника, надіюся, не буде "Притула - 2.0"
21.10.2025 16:03 Ответить
+3
Пля.....і хтось відкриє збір на аренду...
21.10.2025 16:03 Ответить
+1
Нащо він нам? В нас є супутник, який Притула за наші гроші купив...
21.10.2025 16:08 Ответить
Пля.....і хтось відкриє збір на аренду...
21.10.2025 16:03 Ответить
Назва супутника, надіюся, не буде "Притула - 2.0"
21.10.2025 16:03 Ответить
ні,буде "Боневтік-21 століття"...
21.10.2025 16:16 Ответить
Нащо він нам? В нас є супутник, який Притула за наші гроші купив...
21.10.2025 16:08 Ответить
Ндяя. ***********.
Вже ракетобудівна держава не спроможна зклепати супутника для власних потреб. Потууужно!!!
Плитка на тротуарах і клумби - нашефсьо. А ще - наші дівчата найкрутіші у б"юті бізнесі.
21.10.2025 16:09 Ответить
Дякуємо Чехам!
21.10.2025 16:12 Ответить
А супутник Зеленського) попіарився і забули про нього, щось злепили, витратили через призначених посередників втричі дорожче вартості, та ще й бракований, то на зв'зок не виходив то ще щось, вже повідомляли що впав він,згорів в щільних шарах атмосфери.
21.10.2025 16:20 Ответить
Ви хочете прикрити одну проблему проблемою агента рашки Зельца?
21.10.2025 16:34 Ответить
пердула вже на старті!
21.10.2025 16:10 Ответить
Скоро великій космічній наддержаві будуть робити і дарувати супутники Конго і Зімбабве...
21.10.2025 16:14 Ответить
Притула:
"Я!... Йа!... В мене є досвід!... Дайте покерувати збором та розподілом!"
21.10.2025 16:25 Ответить
Дякуємо, Друзі.
21.10.2025 16:27 Ответить
 
 