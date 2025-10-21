Чехия построит и подарит Украине современный спутник наблюдения, - МИД страны
Правительство Чехии, завершающее работу, объявило о намерении построить и передать Украине современный спутник наблюдения за Землей.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.
Как указано, спутник будет способен собирать данные, независимо от погодных условий и времени суток. Проект реализуют чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, в частности - малых спутников.
По данным Министерства транспорта Чехии, запуск спутника запланирован в течение года. Это будет первый случай, когда иностранное государство предоставляет Украине помощь такого типа.
Спутник получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную - что позволит вести мониторинг даже ночью или при неблагоприятной погоде. В перспективе планируется создать целую группу подобных аппаратов.
Проект является частью правительственной программы по восстановлению Украины и продолжает сотрудничество между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины.
Вже ракетобудівна держава не спроможна зклепати супутника для власних потреб. Потууужно!!!
Плитка на тротуарах і клумби - нашефсьо. А ще - наші дівчата найкрутіші у б"юті бізнесі.
"Я!... Йа!... В мене є досвід!... Дайте покерувати збором та розподілом!"