Чехия построит и подарит Украине современный спутник наблюдения, - МИД страны

Правительство Чехии, завершающее работу, объявило о намерении построить и передать Украине современный спутник наблюдения за Землей.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.

Как указано, спутник будет способен собирать данные, независимо от погодных условий и времени суток. Проект реализуют чешские компании, имеющие опыт в создании космических технологий, в частности - малых спутников.

По данным Министерства транспорта Чехии, запуск спутника запланирован в течение года. Это будет первый случай, когда иностранное государство предоставляет Украине помощь такого типа.

Спутник получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную - что позволит вести мониторинг даже ночью или при неблагоприятной погоде. В перспективе планируется создать целую группу подобных аппаратов.

Проект является частью правительственной программы по восстановлению Украины и продолжает сотрудничество между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины.

