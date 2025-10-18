Запущений за дорученням Зеленського український супутник зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

Український супутник "Січ 2-30", розроблений у Дніпрі та запущений у космос у січні 2022 року, зійшов з орбіти та згорів в атмосфері.

Про це повідомив астроном Сергій Антонюк, зазначивши, що у каталозі Celestrak апарат позначено статусом D – decayed.

За його даними, датою сходження з орбіти є 8 жовтня 2025 року, а згоряння сталося між 01:00 - 05:00 наступного дня, 9 жовтня, за київським часом. Раніше Державне космічне агентство повідомляло, що супутник виходить на зв’язок, але працює в обмеженому режимі і не передає знімки.

Як повідомлялося, 13 січня 2022 року ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX успішно вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30". Загалом на борту ракети знаходилось 105 космічних апаратів майже 30 операторів із двох десятків країн світу.

За наявними даними, супутник має далекі від сучасних характеристики, проте ініціатором його запуску ракетою компанії Ілона Маска був президент Володимир Зеленський. Сам запуск коштував держбюджету близько $2 млн. При цьому замість прямого контракту з американською компанією Ілона Маска "SpaceX" для запуску супутника Кабінет міністрів залучив посередника. Через це контракт подорожчав удвічі, а обладнання державного конструкторського бюро поставили через фірму-"прокладку".

Про встановлення зв'язку з супутником після його запуску на орбіту також особисто повідомив Володимир Зеленський. Втім, вже наприкінці січня у КБ "Південне" визнали, що із запущеним на орбіту супутником"Січ-2-30" так і не вдалося встановити стійкий зв'язок.

"Січ-2-30" – це перший за 11 років власний супутник України на орбіті, за виключенням експерементальних наносупутників, розроблених КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Призначення супутника "Січ-2−30" – моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. При цьому він мав забезпечити можливість отримувати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів тощо.