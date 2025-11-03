РУС
Новости РФ готовится к войне против Европы
1 149 6

Чехия увеличивает численность армии: план на 2026 год – 2250 новобранцев

Армия Чехии рекордно увеличится

В следующем году армия Чехии намерена привлечь 2250 новых военнослужащих, что станет рекордным показателем за последние годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут чешские СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

"Да, государственный секретарь министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает набор 2250 новых военнослужащих", – сказала Магдалена Гинчикова из пресс-службы чешского оборонного ведомства.

Читайте: К 2030 году РФ будет представлять реальную угрозу для Европы, - глава Вооруженных сил Франци Буркхард

Что нужно знать о чешской армии:

  • В начале 2025 года численность армии составляла 28 285 военнослужащих, включая военную полицию и разведку.

  • В 2025 году планировалось набрать 2100 новых солдат - план выполнен к августу.

  • Прирост личного состава в 2025 году ожидается на уровне 650 человек.

  • Самый успешный набор в профессиональную армию состоялся в 2006 году — 2262 новых военных.

  • До конца года еще планируется заполнить 200 свободных мест на базовом курсе.

  • В 2024 году численность армии выросла на 352 человека.

  • С момента создания профессиональной армии в 2005 году общий баланс был отрицательным шесть раз.

Полковник Ива Беднаржова отметила: "Это - лучший результат за последние пять лет. Вероятно, будет еще лучше, но увидим в конце года".

Ранее мы писали, что Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию.

Также сообщали, что Чехия построит и подарит Украине современный спутник наблюдения.

Читайте также: Чехия предлагает Словакии помочь найти альтернативные источники газа вместо российского

Автор: 

армия (8525) Чехия (1825) военнослужащие (6371)
Сортировать:
Для флеш-моба цілком достатньо
показать весь комментарий
03.11.2025 02:00 Ответить
під всіма новинами активізувались "канадці". дивно.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:35 Ответить
Вони там всі пʼяні від солодкого життя
показать весь комментарий
03.11.2025 04:08 Ответить
Ого!
показать весь комментарий
03.11.2025 04:46 Ответить
Ага приріст чисельності на цілий піхотний батальон. Вражаюче посилення!
показать весь комментарий
03.11.2025 07:37 Ответить
Нихера себе--- сказал я себе! 2250!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 09:49 Ответить
 
 