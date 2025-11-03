Чехия увеличивает численность армии: план на 2026 год – 2250 новобранцев

В следующем году армия Чехии намерена привлечь 2250 новых военнослужащих, что станет рекордным показателем за последние годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут чешские СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

"Да, государственный секретарь министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает набор 2250 новых военнослужащих", – сказала Магдалена Гинчикова из пресс-службы чешского оборонного ведомства.

Что нужно знать о чешской армии:

В начале 2025 года численность армии составляла 28 285 военнослужащих, включая военную полицию и разведку.

В 2025 году планировалось набрать 2100 новых солдат - план выполнен к августу.

Прирост личного состава в 2025 году ожидается на уровне 650 человек.

Самый успешный набор в профессиональную армию состоялся в 2006 году — 2262 новых военных.

До конца года еще планируется заполнить 200 свободных мест на базовом курсе.

В 2024 году численность армии выросла на 352 человека.

С момента создания профессиональной армии в 2005 году общий баланс был отрицательным шесть раз.

Полковник Ива Беднаржова отметила: "Это - лучший результат за последние пять лет. Вероятно, будет еще лучше, но увидим в конце года".

