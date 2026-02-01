Кілька повітряних куль проникли з Білорусі в Польщу

Польські військові повідомили про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Деталі

Як зазначається, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2026 року було зафіксовано "вторгнення в польський повітряний простір об'єктів, схожих на повітряні кулі".

За даними польської сторони, польоти об'єктів контролювалися військовими радіолокаційними системами та не становили загрози безпеці повітряного простору країни.

Реакція Оперативного командування

"Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами і на постійній основі передає зібрані дані про спостережувані об'єкти. Збройні сили Польщі залишаються в готовності до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки польського повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

