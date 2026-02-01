Польща готується до війни
Кілька повітряних куль проникли з Білорусі в Польщу

Повітряна куля залетіла в Польщу

Польські військові повідомили про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Деталі

Як зазначається, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2026 року було зафіксовано "вторгнення в польський повітряний простір об'єктів, схожих на повітряні кулі".

За даними польської сторони, польоти об'єктів контролювалися військовими радіолокаційними системами та не становили загрози безпеці повітряного простору країни.

Реакція Оперативного командування

"Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами і на постійній основі передає зібрані дані про спостережувані об'єкти. Збройні сили Польщі залишаються в готовності до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням безпеки польського повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

+9
Ну, політали кульки над Польщею і вже така стурбованість. Це ж не ракети, нехай собі літають та роблять розвідку. ***** незабаром вас кошмарити, тому це підготовка до депольськофікаціі.
01.02.2026 10:04 Відповісти
+7
Добре,що не збивали,бо ***** нападе(((Конюхи.
01.02.2026 10:11 Відповісти
+6
За даними польської сторони, польоти об'єктів контролювалися військовими радіолокаційними системами та не становили загрози безпеці повітряного простору країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3598288

Знову НАТО обісрали, а воно зробило вигляд, що так і задумано. Зате які браві заяви щодо України. Мда...🤡
01.02.2026 10:01 Відповісти
А чому не з України в москву?
01.02.2026 09:57 Відповісти
Бо нема ядерки.
01.02.2026 11:08 Відповісти
Ната любить кульки.
01.02.2026 11:03 Відповісти
Рожеві.🥳
01.02.2026 11:04 Відповісти
01.02.2026 10:04 Відповісти
01.02.2026 10:11 Відповісти
А що в Польщі західних вітрів немає? Щоб повітряні кулі з запалювальною сумішшю полетіли на мозирський нпз
01.02.2026 10:13 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
01.02.2026 11:04 Відповісти
Це вклад бацьки у гібридну війну.
Супербульбульлятора нема, ракет нема, так хоч кондоми позапускає
01.02.2026 10:19 Відповісти
у ті кулі можна шо хоч напхати
навіть ядерну зброю

шо за терпіли....
01.02.2026 10:29 Відповісти
Ураній важчий за чугуній
Набагато важчий .
Хіба шо герцог Бульбенгемскій втготовить Цеппелін ))) великий дирижаблик такий
01.02.2026 21:19 Відповісти
Поляки сміливі тільки на кістках танцювати, типа "волинської різні", а реально тільки гемби надувати. Хто може їм заборонити в відповідь на бульбашські приколи з кулями у відповідь направляти кулі з вантажем, котрий бацька заслуговує, з фекаліями.
01.02.2026 10:36 Відповісти
Звичайна робота прикордонників. А ці придурки знову побігли плакати, жаліти себе, розповідати про своє неосяжне горе і образу всьому світу. Чому вони такі чмошники.
01.02.2026 10:52 Відповісти
Та вже ***** на такі новини...
І так ясно - не відповіли гопнику в харю: буде ескалація.... Полізе ще і ще
01.02.2026 21:17 Відповісти
Герцог Бульбєнгємскій і його повітряне військо
01.02.2026 21:20 Відповісти
 
 