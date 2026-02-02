Новости Файлы Эпштейна
6 064 64

Трамп заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы никогда не был на острове финансиста Джеффри Эпштейна, который устраивал там сексуальные развлечения для богачей.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

"Я не только не был дружен с Джеффри Эпштейном, но и, согласно информации, которую только что обнародовало Министерство юстиции, Эпштейн вместе с лживым "автором" по имени Майкл Вольфф — настоящим мерзавцем — вступили в сговор, чтобы нанести ущерб мне и/или моему президентству... В отличие от многих, кто любит только говорить ерунду, я никогда не посещал печально известный, морально оскверненный остров Эпштейна. Зато почти все эти коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали", - написал Трамп.

Лидер США также повторил, что намерен подать в суд на Майкла Вольффа, который "несанкционированно" написал биографическую книгу о нем.

Детали

Отметим, что Вольф фигурировал в части файлов Эпштейна, обнародованных американским Минюстом в ноябре прошлого года, которые могут свидетельствовать, что он был неофициальным советником и публицистом Эпштейна.

В одном из электронных писем Вольфф предположил, что Эпштейн может стать "пулей", которая положит конец президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. В другом письме он посоветовал Эпштейну в 2015 году использовать отрицание Трампа относительно посещения дома Эпштейна или полетов на его самолете. Он предложил использовать его потенциальные слова об их отношениях как "ценную политическую валюту" в зависимости от результатов выборов 2016 года.

Трамп о посещении острова Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

  • 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
  • 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Топ комментарии
+18
Та плювати, що заявляє цей довбой@б. Просто генератор випадкових слів.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:30 Ответить
+15
Він просто забув.
Дєдушка вже старенький.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:34 Ответить
+14
Зовсім з пам'яттю погано стало у старого!! Але ж файли і свідки, не зникають! Том Епштейна і убили, прямо в камері тюрми США, щоб Трамп «не бував ні разу»???
Точно, як і у ****** від рюріковських….
показать весь комментарий
02.02.2026 22:31 Ответить
Был человек похожий на Трампа.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:29 Ответить
ага. ключове тут - це "нібито не був". )
показать весь комментарий
02.02.2026 22:37 Ответить
Трамп заявив, що ніколи не трахав проститутку Стормі Деніелс, ту, якій він заплатив 100тис. долларів за мовчання. А коли вона за цю брехню подала на нього в суд, умудрився виграти справу і вона має борг 400тис. доларів, що пішли на оплату юристів і судових витрат..
показать весь комментарий
02.02.2026 23:22 Ответить
Фемка набрехала і тягне бабло з заможного клієнта? От так новина.
Там в файлах ще є переписка з укр. модельним агенством, чекаю коли вже ці повії заявлять про себе та будуть вимагати мільйони компенсації. Хоча, може, вже й влаштували життя з амер. бізнесменами, бо як говорять феї "Моє минуле мужику знати необов'язково".
показать весь комментарий
03.02.2026 05:11 Ответить
У тебе голова працює , чи ти її рідко включаєш? А подумати, за що Трамп заплатив Стормі Деніелз сто тисяч доларів, невже по доброті душевній. При чому за ці сто тисяч долларів Трамп став першим і єдиним президентом США, що має кримінальний вирок, а його адвокат, що займався цією справою, сів до буцегарні.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:36 Ответить
Які свідки? Типу тієї, що пішла торгувати тілом в 16, а потім її "змусили" заробляти так далі? Потім типу ще й змусили спати з якимось старцем в Британії, котрий відвалить 12 мільйонів фунтів, щоб не ляпала своїм помелом?
показать весь комментарий
03.02.2026 05:22 Ответить
Та ще і деменція
показать весь комментарий
02.02.2026 23:00 Ответить
«І я не я, і хата не моя»
показать весь комментарий
02.02.2026 22:34 Ответить
то шо, острів епштейна не буде до штатів приєднувати ? ))
показать весь комментарий
02.02.2026 22:35 Ответить
Був - не був, а на суді докази будуть надані....
показать весь комментарий
02.02.2026 22:36 Ответить
так, і пальці в піхви неповнолітніх дівчаток не пхав
показать весь комментарий
02.02.2026 22:36 Ответить
А зеленський, літав в Оман, підписувати інвестиційні проекти з еміром, який був при смерті...
показать весь комментарий
02.02.2026 22:37 Ответить
"а вы докажіте!" Це ж було вже!
показать весь комментарий
02.02.2026 22:38 Ответить
Старий перевірений метод! Злодій кричить: "Тримай злодія"! Щоб такий поціновувач "полунички" та й пропустив таку "халяву"?
показать весь комментарий
02.02.2026 22:43 Ответить
😁 Це епічно! Якщо є фото, чи відео, чи інші докази, що Трамп не лише дружив з Епштейном ( що він тепер заперечує), а й відвідував цей острів Нью-Лесбос, то Трампу торба! І його найближчому оточенню теж. А я думаю, що такі докази є.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:48 Ответить
Скажет, шо это не он, а актёр в гриме. И вообще это подстава, дабы денег срубить с честного человека и всё это происки врагов. Если у тебя есть деньги на хороших адвокатов, то правосудие может выдавать неожиданные и удивительные результаты.
показать весь комментарий
02.02.2026 23:53 Ответить
Формально Ви праві, але я не просуд, а про вибори. Навіть вигравши суд, вибори Трамп таки програє. Як і республіканці.
показать весь комментарий
03.02.2026 00:55 Ответить
Будем надеяться.
показать весь комментарий
03.02.2026 01:24 Ответить
А він візьме і поставить американську Конституцію на паузу, введе надзвичайний стан та відмінить вибори. )))
показать весь комментарий
03.02.2026 02:00 Ответить
Якщо взагалі будуть вибори.
Бо він пообіцяв: "Проголосуйте за мене, і вам більше ніколи не доведеться голосувати!"
показать весь комментарий
03.02.2026 09:23 Ответить
😊 У США це так не працює. Там вся система побудована для задоволення потреб спонсорів. Якщо цих спонсорів щось перестає задовільняти, проблема усувається, навіть якщо це президент.
показать весь комментарий
03.02.2026 10:00 Ответить
А спонсорів якраз і перестала задовольняти ота чехарда - кожні 4 роки починай спочатку. У них у "Проекті 2025" усе написано. На жаль.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:33 Ответить
Все вірно. Понсооів почала напружувати трампівська чехарда і єресь. Тому спочатку його ставитимуть у стійло, а потім виганятимуть імпічментом, або виборами.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:56 Ответить
Дай би Боже! Щиро того бажала б!!! Бо дна вже немає...
показать весь комментарий
03.02.2026 20:41 Ответить
"Якщо є фото, чи відео, чи інші докази..." - що означаэ "якщо"? ви інтернетом користуватися вмієте? повно і фото і відео спільних, та їх шукати особливо не треба
показать весь комментарий
03.02.2026 03:26 Ответить
Фотошоп!!! Діпфейк!!! Усі брешуть, я один кажу правду!!!

- Абраша, кому ти більше віриш - своїм брехливим очам чи своїй чесній дружині?!
показать весь комментарий
03.02.2026 09:21 Ответить
Дідо старенький, дідо забув
Як у Епштейна на острові був
Як за дівчатами "в гречку скакав"
І як морально усе оскверняв ...
показать весь комментарий
02.02.2026 22:48 Ответить
Так он и Эпштейна НЕ знает. Это всё Байден виноват.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:51 Ответить
А плёнки в кремле говорят совсем о другом.. Был и девочек в розовых бантиках любил...
показать весь комментарий
02.02.2026 23:00 Ответить
И не только любил, но и потрошил...
И именно таких плёнок он и боится.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:25 Ответить
Епштейн займався неподобством не тількі на острові, а в Нью-Йорку та Флориді, хто не знає. П.С Фраза «Grab them by the pussy» (в переводе - «хватай их за киску» или «хватай их за влагалище») принадлежит Дональду Трампу.
показать весь комментарий
02.02.2026 23:01 Ответить
Москву пропустили, там він теж займався до "умопомрачєнія", на tZinform писали, що якусь кгбешну агентку (там і прізвище було) так "дозаймав", що шию поломав. Мабуть тією кіношкою і тримає його пуйло за яйкі. Отакий він ганДонік.
показать весь комментарий
03.02.2026 00:56 Ответить
І його ніколи не трахала валька - червоні труси???🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.02.2026 23:02 Ответить
А ще сказав "*** буду, век воли не видать"
показать весь комментарий
02.02.2026 23:06 Ответить
Нє, ну можна було отбрехатися красиво, дідусь, тим більш що нічого прямо аж такого щоб йому загрожувало там нема.
Але казати що ти не дружив з людиною, з якою ти на фотках обіймаєшся і є ***** доказів що ти його знав - це так недолуго.
показать весь комментарий
02.02.2026 23:06 Ответить
дуже смішно спостерегіта за 3,14здаболи .котрі думають.що цілий світ вірить їхній брехні...
показать весь комментарий
02.02.2026 23:08 Ответить
На острові, може, і не бував; але педофілом-насильником ейнштейнового товару - був.
показать весь комментарий
02.02.2026 23:20 Ответить
соррі, "епшейнового"...
показать весь комментарий
02.02.2026 23:21 Ответить
острів трампепштейна
показать весь комментарий
02.02.2026 23:31 Ответить
це все нагла брехня, фейк і іпсо 🤪
показать весь комментарий
02.02.2026 23:59 Ответить
То не я,то демократи!
То не я,то Порошенко!
показать весь комментарий
03.02.2026 00:13 Ответить
Значить вже все добре вичистили і придумали легенду-побрехеньку для лохів
показать весь комментарий
03.02.2026 00:46 Ответить
Кажуть "шило в мішку не втаїш", колись все вилізе на світ божий.
показать весь комментарий
03.02.2026 00:48 Ответить
Острів епштейна підтвердив: - Ніразу!
показать весь комментарий
03.02.2026 00:56 Ответить
Просто справжній Трамп там де і Епштейн. А двійник - клон нічого не знає.
показать весь комментарий
03.02.2026 01:08 Ответить
Ми "віримо".... Трамп "брехати не буде".... війну вже зупинив за 24 годи....дня....тиждня.... ой, ні, то не його війна....
показать весь комментарий
03.02.2026 02:11 Ответить
"Трамп заявив..."

а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому йому знадобилось АЖ ЦІЛИЙ РІК, щоб оприлюднити файли? за рік їх можна було СТО РАЗ відредагувати, виправити, видалити і взагалі показати публіці тільки те, що вигідно трампону-гандону!!! і це ще я не говорю, що ці файли існують ВЖЕ РОКАМИ і ніхто нічого не робив, ні маразматик біден, ні трампон!!!

а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому сьогодні не відкрито ЖОДНОЇ кримінальної справи проти всіх тих людей, які згадані в тих файлах?
показать весь комментарий
03.02.2026 03:32 Ответить
Трамп жодного разу не був на острові Епштейна - це острів був під Трампом. Ета другоє.
показать весь комментарий
03.02.2026 04:02 Ответить
даже если там будет написано английски по белому с фото трампа ** авшего детей,
выйдит ФБРовец и скажет что ржавый был агентом под прикрытием, поэтому это не считается
показать весь комментарий
03.02.2026 07:01 Ответить
Затем Білл Клінтон, a.k.a. Slick Willy ( пошукайте що це означає на сленгу) був. За що його та Клінтоншу тягнуть в Конгрес на допит а в разі неявки погрожують кримінальним переслідуванням. ОБОХ.
https://www.wsj.com/politics/policy/bill-hillary-clinton-epstein-house-testimony-d30f0df2?mod=mhp
показать весь комментарий
03.02.2026 07:06 Ответить
Власне я в сотий раз повторюю те що казав і до виборів 2026го - не зачаровуйтесь щоб болісно не розчаровуватись. Не топіть за демократів бо шанси є що доведеться працювати з, м'яко кажучи, ексцентричним Трампом. І так як справи йдуть сьогодні то не нульовий шанс що доведеться працювати й з, прости Господи, самовпевненим жлобом Венсом.
показать весь комментарий
03.02.2026 07:11 Ответить
верим!
показать весь комментарий
03.02.2026 08:50 Ответить
У Трампа проблема с островами!
показать весь комментарий
03.02.2026 11:41 Ответить
врет же ,****..
показать весь комментарий
03.02.2026 19:44 Ответить
 
 