Трамп заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы никогда не был на острове финансиста Джеффри Эпштейна, который устраивал там сексуальные развлечения для богачей.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
"Я не только не был дружен с Джеффри Эпштейном, но и, согласно информации, которую только что обнародовало Министерство юстиции, Эпштейн вместе с лживым "автором" по имени Майкл Вольфф — настоящим мерзавцем — вступили в сговор, чтобы нанести ущерб мне и/или моему президентству... В отличие от многих, кто любит только говорить ерунду, я никогда не посещал печально известный, морально оскверненный остров Эпштейна. Зато почти все эти коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали", - написал Трамп.
Лидер США также повторил, что намерен подать в суд на Майкла Вольффа, который "несанкционированно" написал биографическую книгу о нем.
Детали
Отметим, что Вольф фигурировал в части файлов Эпштейна, обнародованных американским Минюстом в ноябре прошлого года, которые могут свидетельствовать, что он был неофициальным советником и публицистом Эпштейна.
В одном из электронных писем Вольфф предположил, что Эпштейн может стать "пулей", которая положит конец президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. В другом письме он посоветовал Эпштейну в 2015 году использовать отрицание Трампа относительно посещения дома Эпштейна или полетов на его самолете. Он предложил использовать его потенциальные слова об их отношениях как "ценную политическую валюту" в зависимости от результатов выборов 2016 года.
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
Там в файлах ще є переписка з укр. модельним агенством, чекаю коли вже ці повії заявлять про себе та будуть вимагати мільйони компенсації.
Але казати що ти не дружив з людиною, з якою ти на фотках обіймаєшся і є ***** доказів що ти його знав - це так недолуго.
а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому йому знадобилось АЖ ЦІЛИЙ РІК, щоб оприлюднити файли? за рік їх можна було СТО РАЗ відредагувати, виправити, видалити і взагалі показати публіці тільки те, що вигідно трампону-гандону!!! і це ще я не говорю, що ці файли існують ВЖЕ РОКАМИ і ніхто нічого не робив, ні маразматик біден, ні трампон!!!
а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому сьогодні не відкрито ЖОДНОЇ кримінальної справи проти всіх тих людей, які згадані в тих файлах?
