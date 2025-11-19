РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Политика Трампа
4 122 26

Конгресс США обязал Минюст обнародовать файлы Эпштейна

конгресс,сша

Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, в документах могут фигурировать известные политики и бизнесмены.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты голосования и дальнейшие шаги

Законопроект поддержали 427 конгрессменов, только один проголосовал против. Теперь документ будет передан в Сенат, где лидер большинства Джон Тьюн сообщил, что его могут принять единогласно.

Голосование в Палате представителей состоялось после месяцев задержки. Спикер Майк Джонсон долго отказывался ставить законопроект на повестку дня. Вопрос был внесен вне повестки дня благодаря присяге новоизбранной конгрессвумен от Демократической партии. Недавно обнародованные материалы содержат упоминания о Дональде Трампе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Дело Эпштейна и рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 38%, что является самым низким показателем с момента его возвращения к власти в январе 2025 года. На него, в частности, повлияло и дело Эпштейна:

  • 20% опрошенных одобряют действия Трампа в деле Эпштейна;

  • 44% республиканцев поддерживают его действия по этому вопросу;

  • Около 70% американцев считают, что администрация скрывает информацию;

  • 87% демократов и 60% республиканцев считают, что информацию скрывают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США одобрили Украине пакет для обслуживания ЗРК Patriot на $105 млн

Что предшествовало

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию постов в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Читайте: Рейтинг Трампа упал до 41%, а демократы на 11% активнее республиканцев, - опрос

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "изматывал" Департамент эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

Читайте также: Трамп перебил журналистку после вопроса о файлах Эпштейна: "Тихо, свинко". ВИДЕО

Автор: 

рейтинг (1652) США (28280) Трамп Дональд (7079)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
трамп - політичний труп !

його сама МАГА і з'їсть за педофілію - реднеки такого не *******

.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:03 Ответить
+9
Ну хоч одна хороша новина з великої Америки))). Десь там пу махає трампу масними фотками колєнопрєклоньонного Трампа перед Клінтоном. Бо старий злякався і вже організовує зустріч лакеїв Кіріла по вопросам прєтіснєнія наших московськопатріархатних козлів.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:12 Ответить
+6
щас !

чорноротій Мерджорі Грін трамп рота заткне ?
вона заїлась з донні серьйозно

.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Сенат - як проголосує?
показать весь комментарий
19.11.2025 02:02 Ответить
"...лідер більшості Джон Тьюн повідомив, що його можуть ухвалити одностайно"
Джерело: https://censor.net/ua/n3585745
Подивимось. Але мене зараз більше хвилюють наші "міндічі", а не американські "епштейни"
показать весь комментарий
19.11.2025 08:04 Ответить
трамп - політичний труп !

його сама МАГА і з'їсть за педофілію - реднеки такого не *******

.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:03 Ответить
Вилучать ті файли які стосуються найвпливовіших людей які зараз ще у керма, включно з Трампом, залишать пару цапів-відбувайлів які вже давно не в грі, щоб була сенсація для журналістів і на тому все.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:13 Ответить
А хто буде кричати що там не все - сяде за ухилення від податків і повіситься в камері чи машина зіб'є. Наче в перший раз
показать весь комментарий
19.11.2025 02:15 Ответить
щас !

чорноротій Мерджорі Грін трамп рота заткне ?
вона заїлась з донні серьйозно

.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:24 Ответить
не вгадав!
деякі ХРИСТИЯНСЬКІ американські церкви МОЛИЛИСЬ, щоб ці файли ніколи не були оприлюднені!!!

ось таке ось "християнство" в сша....
показать весь комментарий
19.11.2025 08:25 Ответить
Ну хоч одна хороша новина з великої Америки))). Десь там пу махає трампу масними фотками колєнопрєклоньонного Трампа перед Клінтоном. Бо старий злякався і вже організовує зустріч лакеїв Кіріла по вопросам прєтіснєнія наших московськопатріархатних козлів.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:12 Ответить
Саме смішне, що можливо ніякого списку Епштейна не існуе.
показать весь комментарий
19.11.2025 02:41 Ответить
Список маркером на поверхні DVD дисків.
показать весь комментарий
19.11.2025 04:00 Ответить
Усім Конгресом виїп¥ть старого к¥рваля, що трахав малолітніх.
показать весь комментарий
19.11.2025 04:01 Ответить
Байден довго прикривав своїх педофілів.
показать весь комментарий
19.11.2025 04:54 Ответить
Ой як невдобно получилось! 🙆
показать весь комментарий
19.11.2025 05:40 Ответить
Успіхів Дональду Фредовичу Трампу американському народу!
Це буде гарний подарунок на Різдво.
показать весь комментарий
19.11.2025 06:57 Ответить
А тепер Епштейн!
показать весь комментарий
19.11.2025 07:04 Ответить
а в чому достовірність файлів епштейна ? ця падаль працювала на моссад і мета - контроль над владою сша.а єврею епштейну вірить - то себе наїбать.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:42 Ответить
боти на американських сайтах вже просувають "слухи", що всі файли були повністю зачищені від взагалі будь-яких згадок республіканців, а не тільки трампона, в тих файлах.
що може і бути правдою, бо часу в них зробити це було більше ніж достатньо!
показать весь комментарий
19.11.2025 08:22 Ответить
Подібне можна не слухати. Американці до речі дуже ********** вірити в різні теорії змови.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:53 Ответить
Трамп зажадав від Конгресу опублікувати всі документи щодо справи Епштейна. Оцініть рівень відповідальності. Тому в Америці Трамп, а в Україні - Зеленський.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:33 Ответить
Оприлюдніть вже краще файли Енштейна. Нам потрібно атомну бомбу зробить саму примітивну
показать весь комментарий
19.11.2025 08:35 Ответить
І що ми будемо з нею робити?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:15 Ответить
Це шо, Клінтон змінив Моніку на рудого чорта? Так він там же в оРальному кабінеті смоктав?
показать весь комментарий
19.11.2025 08:36 Ответить
Моніка капала гарячим воском на обох.....
показать весь комментарий
19.11.2025 08:51 Ответить
Так це у них така рольова гра була?
показать весь комментарий
19.11.2025 09:15 Ответить
І лише Верховна Рада, з 2019-го року, не зобов'язує зеленського оприлюднити, що він робив в Омані, в той час коли туди прилітав секретарь ради безпеки рфії патрушев. Яким чином він туди телепортувався з Буковеля і чому таємно.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:14 Ответить
 
 