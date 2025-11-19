Конгресс США обязал Минюст обнародовать файлы Эпштейна

Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, в документах могут фигурировать известные политики и бизнесмены.

Результаты голосования и дальнейшие шаги

Законопроект поддержали 427 конгрессменов, только один проголосовал против. Теперь документ будет передан в Сенат, где лидер большинства Джон Тьюн сообщил, что его могут принять единогласно.

Голосование в Палате представителей состоялось после месяцев задержки. Спикер Майк Джонсон долго отказывался ставить законопроект на повестку дня. Вопрос был внесен вне повестки дня благодаря присяге новоизбранной конгрессвумен от Демократической партии. Недавно обнародованные материалы содержат упоминания о Дональде Трампе.

Дело Эпштейна и рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 38%, что является самым низким показателем с момента его возвращения к власти в январе 2025 года. На него, в частности, повлияло и дело Эпштейна:

20% опрошенных одобряют действия Трампа в деле Эпштейна;

44% республиканцев поддерживают его действия по этому вопросу;

Около 70% американцев считают, что администрация скрывает информацию;

87% демократов и 60% республиканцев считают, что информацию скрывают.

Что предшествовало

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию постов в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "изматывал" Департамент эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

