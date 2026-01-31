Более 3 миллионов страниц: Минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна

В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ.

Тысячи видео и изображений

Опубликованные 30 января файлы включают более 2000 видео и 180 000 изображений. Вместе с предыдущими публикациями общий объем документов достиг почти 3,5 миллиона страниц.

Эти файлы собраны из пяти основных источников: дел против Эпштейна во Флориде и Нью-Йорке, дела против Гислен Максвелл, расследований обстоятельств смерти Эпштейна, нескольких расследований ФБР и проверки генерального инспектора.

Над подготовкой публикации работали более 500 юристов и рецензентов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка дополнительно проверяла материалы, чтобы не обнародовать без редактирования информацию, которая идентифицирует жертв.

Отмечается, что отредактировали только данные для защиты жертв и их семей. Тогда как имена известных лиц и политиков не скрывали.

В то же время в Минюсте подчеркнули, что опубликованные документы могут содержать непроверенные данные, ведь в дело включили все, что люди присылали в ФБР.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

