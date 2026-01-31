Более 3 миллионов страниц: Минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна
В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ.
Тысячи видео и изображений
Опубликованные 30 января файлы включают более 2000 видео и 180 000 изображений. Вместе с предыдущими публикациями общий объем документов достиг почти 3,5 миллиона страниц.
Эти файлы собраны из пяти основных источников: дел против Эпштейна во Флориде и Нью-Йорке, дела против Гислен Максвелл, расследований обстоятельств смерти Эпштейна, нескольких расследований ФБР и проверки генерального инспектора.
Над подготовкой публикации работали более 500 юристов и рецензентов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка дополнительно проверяла материалы, чтобы не обнародовать без редактирования информацию, которая идентифицирует жертв.
Отмечается, что отредактировали только данные для защиты жертв и их семей. Тогда как имена известных лиц и политиков не скрывали.
В то же время в Минюсте подчеркнули, что опубликованные документы могут содержать непроверенные данные, ведь в дело включили все, что люди присылали в ФБР.
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
И вновь всплыла "тема Эпштейна", малолеток, оргий и прочих свинств американской "аристократии".
Однако, несмотря на жуткость "фактов" - эпштейниана приелась и почти не сотрясает основы. Раздувают ее умело и мощно, делают грамотные паузы меж выкладками, но...история почти перестала работать.
Политологи в недоумении: Как же так?
Технологи подвывают. Они тоже не понимают, почему "смертельный компромат" уже не товар №1.
А все дело в том, что любая правда сама по себе вообще никого никогда не интересует.
Людям важна не сама правда, а ее последствия. "Ухи" людские ждут не ее, а грохота обрушения больших фигур.
Когда понятно, что грохота не будет, как и иных последствий, то и правда становится скучна и превращается в игрушку маргиналов. (Мало кому интересна хим.формула яда. Все хотят любоваться агонией.)
Уже нет почти никаких сомнений, что "эпштейнианой" Трампа не завалить. Агонии не будет.
Если бы роковые файлы "работали", тогда -да, интерес был бы чрезвычаен.
Вполне возможно, что новая публикация - чистейшая липа.
Краткий перевод опубликованных и тут же изъятых с сайта файлов:
«Документы из недавно опубликованных файлов Эпштейна включают очень тревожные рассказы о президенте Трампе и Джеффри Эпштейне.
«Дональд Трамп, президент, устраивал вечеринки в Маралаго под названием «календарь девочек». Джеффри Эпштейн приводил детей, а Трамп устраивал аукцион. Он оценивал половые органы детей собственным пальцами. Затем насиловал».
Также говорится о запугиваниях девочек и об угрозах убить «как остальных» в случае разглашения происходящего.
Гостями якобы были Трамп, Иванка Трамп, Эрик Трамп, Илон Маск, Клинтон и другие «официальные лица».
Одна из пострадавших девочек сообщила: «Нас забрали в комнаты, заставили заняться оральным сексом с Дональдом Трампом. Силой принуждали к сексу. Мне было 13 лет, когда Дональд Трамп изнасиловал меня."❗️все это со слов некой подруги.
Помимо этого кто-то сказал, что в 14 лет после изнасилований родил ребенка и его убили.
Имя Трампа упоминается в материалах более 3000 раз.
❗️Никаких доказательств подлинности информации нет!
всі до одного замазані в епштейні!
а, ще ж існують архіви кегебе....
до речі, як там справи саме з такими збоченнями, але в шоу бізі? як там пі діді?
вже нікому не цікаво, бо стане страшне, коли побачиш брудну білизну свого кумира?
ка пі та лізм!!!!
это вы еще не знаете чем комсомол занимался в советские времена. молодой наверное
Він був ще цікавійший у подібних питаннях. Юні комсомолкивід райкому ВЛКСМ в курсі. Валька Маивієнко вона ж Валька Червоні Труси підтвердить. Як і балеріни Великого Театру яки обслуговувалиЦК КПРС СРСР. Ну і т.д.
Дякувати Богові шо комунізм не побулували, бо і до дітсадочков би комуняки б добрались.
Половой коммунизм»
«Национализация лиц дамского полу», или, говоря современным языком, сексуальная революция в России началась уже в 1917-м. На полвека раньше, чем
«Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят», - писал Ленин Троцкому. «Любовь и половой коммунизм!», «Народу - сексуальную свободу!», «Долой стыд!», «Вместо семьи - коммуна!» - с такими лозунгами по крупным городам шли толпы людей, причём порой абсолютно голых.
Влада США опублікувала мільйони сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна, в також фото і відео файли.
Ім'я Трампа згадується понад 3000 разів у новому масиві документів, пише The Independent.
Мін'юст США запровадив вікове обмеження для архіву у справі Епштейна, пише The Guardian.
Користувачів просять підтвердити, що їм виповнилося 18 років.
Нові документи у справі Епштейна включають електронний лист від Епштейна Біллу Гейтсу, датований 18 липня 2013 р.
Лист багато в чому підтверджує чутки, що відносини Епштейна і Гейтса охололи, після того як він заразився венерічним захворюванням на одній з вечірок Епштейна.
Байден є єдиним представником американської політичної еліти, який не фігурує у файлах Епштейна.