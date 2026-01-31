Новости
Более 3 миллионов страниц: Минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна

В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

Тысячи видео и изображений 

Опубликованные 30 января файлы включают более 2000 видео и 180 000 изображений. Вместе с предыдущими публикациями общий объем документов достиг почти 3,5 миллиона страниц.

Эти файлы собраны из пяти основных источников: дел против Эпштейна во Флориде и Нью-Йорке, дела против Гислен Максвелл, расследований обстоятельств смерти Эпштейна, нескольких расследований ФБР и проверки генерального инспектора.

Над подготовкой публикации работали более 500 юристов и рецензентов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка дополнительно проверяла материалы, чтобы не обнародовать без редактирования информацию, которая идентифицирует жертв.

Отмечается, что отредактировали только данные для защиты жертв и их семей. Тогда как имена известных лиц и политиков не скрывали.

В то же время в Минюсте подчеркнули, что опубликованные документы могут содержать непроверенные данные, ведь в дело включили все, что люди присылали в ФБР.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

  • 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
  • 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Топ комментарии
Плёнки где трамп вступает в сексуальный контакт с несовершеннолетними есть у путина. Поэтому кремлёвский карлик держит трампа на коротком поводке.
31.01.2026 01:32 Ответить
Все. Увесь Мінюст працював.
31.01.2026 00:58 Ответить
Майже рік вони Трампа з файлів вичищали. Чи все вичистили?
31.01.2026 00:54 Ответить
Починаючи ще за часів Обами
31.01.2026 01:33 Ответить
Після цього, Клінтон зі своєю сигарою в Білому домі - просто - шпана?
31.01.2026 01:07 Ответить
Tак в ціх паперах він - головний герой.
31.01.2026 01:32 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/31575 А.Невзоров:
И вновь всплыла "тема Эпштейна", малолеток, оргий и прочих свинств американской "аристократии".
Однако, несмотря на жуткость "фактов" - эпштейниана приелась и почти не сотрясает основы. Раздувают ее умело и мощно, делают грамотные паузы меж выкладками, но...история почти перестала работать.
Политологи в недоумении: Как же так?
Технологи подвывают. Они тоже не понимают, почему "смертельный компромат" уже не товар №1.
А все дело в том, что любая правда сама по себе вообще никого никогда не интересует.
Людям важна не сама правда, а ее последствия. "Ухи" людские ждут не ее, а грохота обрушения больших фигур.
Когда понятно, что грохота не будет, как и иных последствий, то и правда становится скучна и превращается в игрушку маргиналов. (Мало кому интересна хим.формула яда. Все хотят любоваться агонией.)
Уже нет почти никаких сомнений, что "эпштейнианой" Трампа не завалить. Агонии не будет.
Если бы роковые файлы "работали", тогда -да, интерес был бы чрезвычаен.
Вполне возможно, что новая публикация - чистейшая липа.
31.01.2026 01:23 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/31575 А.Невзоров:
Краткий перевод опубликованных и тут же изъятых с сайта файлов:
«Документы из недавно опубликованных файлов Эпштейна включают очень тревожные рассказы о президенте Трампе и Джеффри Эпштейне.
«Дональд Трамп, президент, устраивал вечеринки в Маралаго под названием «календарь девочек». Джеффри Эпштейн приводил детей, а Трамп устраивал аукцион. Он оценивал половые органы детей собственным пальцами. Затем насиловал».
Также говорится о запугиваниях девочек и об угрозах убить «как остальных» в случае разглашения происходящего.
Гостями якобы были Трамп, Иванка Трамп, Эрик Трамп, Илон Маск, Клинтон и другие «официальные лица».
Одна из пострадавших девочек сообщила: «Нас забрали в комнаты, заставили заняться оральным сексом с Дональдом Трампом. Силой принуждали к сексу. Мне было 13 лет, когда Дональд Трамп изнасиловал меня."❗️все это со слов некой подруги.
Помимо этого кто-то сказал, что в 14 лет после изнасилований родил ребенка и его убили.
Имя Трампа упоминается в материалах более 3000 раз.
❗️Никаких доказательств подлинности информации нет!
31.01.2026 01:24 Ответить
Прямо не Епштейн В.І Членін якийсь. Даю бізнес ідею - назвемо "Повна збірка творів про Джефрі Епштейна ", видаємо мільйонним накладом, Slick Willy все викупає -> ПРОФІТ!
31.01.2026 01:30 Ответить
Плёнки где трамп вступает в сексуальный контакт с несовершеннолетними есть у путина. Поэтому кремлёвский карлик держит трампа на коротком поводке.
💯
31.01.2026 07:39 Ответить
та да святий чорт трамп ...аоно все так і було , просто в США перевелись політики совісті та правди ,нема кому яй* я відірвати старому імпо* енту трампу ,світом керують політики ,які людей ******* як шматок м'яса , може хтось знайдеться шоб цю політичну Содом та Гомору перевішати ,треба піднімати маси ...
31.01.2026 01:35 Ответить
Там он пишуть,що Біл Гейтс тоді,підчепив там венеричне захворювання.В листах так пише.Але це все можуть бути і вкиди.Виправдатися,дуже важко.
31.01.2026 02:58 Ответить
ну, і хто посміє відкрити рота на рудого збоченця, коли там всі такі?
всі до одного замазані в епштейні!
а, ще ж існують архіви кегебе....

до речі, як там справи саме з такими збоченнями, але в шоу бізі? як там пі діді?
вже нікому не цікаво, бо стане страшне, коли побачиш брудну білизну свого кумира?

ка пі та лізм!!!!
31.01.2026 06:20 Ответить
Я вас розчарую , при КПРС було таке ж
31.01.2026 09:34 Ответить
"ка пі та лізм!!!!"

это вы еще не знаете чем комсомол занимался в советские времена. молодой наверное
31.01.2026 10:38 Ответить
Со ці алі зм!!!
Він був ще цікавійший у подібних питаннях. Юні комсомолкивід райкому ВЛКСМ в курсі. Валька Маивієнко вона ж Валька Червоні Труси підтвердить. Як і балеріни Великого Театру яки обслуговувалиЦК КПРС СРСР. Ну і т.д.
Дякувати Богові шо комунізм не побулували, бо і до дітсадочков би комуняки б добрались.
31.01.2026 12:06 Ответить
Додам. Мовою орігинала.

Половой коммунизм»

«Национализация лиц дамского полу», или, говоря современным языком, сексуальная революция в России началась уже в 1917-м. На полвека раньше, чем
31.01.2026 12:48 Ответить
чем на Западе.
«Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят», - писал Ленин Троцкому. «Любовь и половой коммунизм!», «Народу - сексуальную свободу!», «Долой стыд!», «Вместо семьи - коммуна!» - с такими лозунгами по крупным городам шли толпы людей, причём порой абсолютно голых.
31.01.2026 12:50 Ответить
@ (в перекладі):

Влада США опублікувала мільйони сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна, в також фото і відео файли.

Ім'я Трампа згадується понад 3000 разів у новому масиві документів, пише The Independent.

Мін'юст США запровадив вікове обмеження для архіву у справі Епштейна, пише The Guardian.
Користувачів просять підтвердити, що їм виповнилося 18 років.

Нові документи у справі Епштейна включають електронний лист від Епштейна Біллу Гейтсу, датований 18 липня 2013 р.
Лист багато в чому підтверджує чутки, що відносини Епштейна і Гейтса охололи, після того як він заразився венерічним захворюванням на одній з вечірок Епштейна.

Байден є єдиним представником американської політичної еліти, який не фігурує у файлах Епштейна.
31.01.2026 08:24 Ответить
Коли розповідають про всі ці свинства, що витворяв Епштейн та його кампанія, це просто як костюм по фігурі, лягає на Донні. Вся ця двіжуха з малолітками, згвалтування, приниженнями, різними дурощами - це його! Від нього тхне всім цим. Якщо він тусовався з Епштейном, то просто не міг оминути, щоб не пирнути в цю секс-багнюку.
31.01.2026 09:09 Ответить
Швець заявив що шериф,котрий проводив обшуки у будинку епштейна,конфіскував сотні компакт-дисків із записами,а дещо пізніше цього шерифа бачили в ресторані москви,в компанії керуючого справами президента ********* (1993-2000),павла бородіна,Думаю що путлер міцно тримає за фаберже не тільки трампа,а найімовірніше, багатьох відомих політиків та бізнесменів.
31.01.2026 10:27 Ответить
Та їм всерівно на ці файли, уже тим плівкам декілька років і десь є рослідування проти значних політичних та бізнес фігур, в США правосуддя працює тільки на певному рівні, коли його переходиш все завершується, більшість міліардерів не платять податки взагалі але американців це якось не турбує багато років.
31.01.2026 11:02 Ответить
Плівки епштейна це засіб впливу на політиків та бізнесменів зі сторони того хто володіє цими записами,їх ніхто оприлюднювати не буде,тому що зникне можливість впливу.Щодо штатів,то на плівках мабуть є достатньо інформації що може знищити кар'єру багатьох сенаторів,конгресменів,суддів,бізнесменів,а вони ж не самогубці,тому змушені прислуговувати тому хто володіє плівками,а це найімовірніше путлер.Якщо б навіть був оприлюднений компромат на трампа,то Юрій Швець заявив що навряд чи знайшлася б достатня кількість голосів щоб оголосити йому імпічмент,тому що багато з тих хто повинен це зробити є фігурантами плівок епштейна.Так що там все заплутано - у путлера є компромат на трампа та інших,а у трампа є компромат на сенаторів та конгресменів.
31.01.2026 12:57 Ответить
Cаме смішне, що той острів - це один з яких Данія продала США, сторіччя назад, і в той угоді була підтверджена власність Гренландії до Данії. Історія має своєрідну іронію.
31.01.2026 22:54 Ответить
 
 