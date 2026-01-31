Понад 3 мільйони сторінок: Мін’юст США опублікував нові документи у справі Епштейна

У п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони додаткових сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.

Тисячі відео та зображень 

Опубліковані 30 січня файли включають понад 2000 відео та 180 000 зображень.  Разом із попередніми публікаціями загальний обсяг документів сягнув майже 3,5 мільйона сторінок.

Ці файли зібрані з п'яти основних джерел: справ проти Епштейна у Флориді та Нью-Йорку, справи проти Гіслейн Максвелл, розслідувань обставин смерті Епштейна, кількох розслідувань ФБР та перевірки генерального інспектора.

Над підготовкою публікації працювали понад 500 юристів та рецензентів. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка додатково перевіряла матеріали, щоб не оприлюднити без редагування інформацію, яка ідентифікує жертв.

Зазначається, що відредагували лише дані для захисту жертв та їхніх родин. Тоді як імена відомих осіб та політиків не приховували.

Водночас у Мін’юсті наголосили, що опубліковані документи можуть містити неперевірені дані, адже до справи включили все, що люди надсилали до ФБР.

Читайте також: Нові файли справи Епштейна містять численні посилання на Трампа, - WP

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Читайте також: У США виявили понад мільйон нових документів у справі Епштейна, - BBC

США (26473) ФБР (193)
Плёнки где трамп вступает в сексуальный контакт с несовершеннолетними есть у путина. Поэтому кремлёвский карлик держит трампа на коротком поводке.
31.01.2026 01:32 Відповісти
Все. Увесь Мінюст працював.
31.01.2026 00:58 Відповісти
Майже рік вони Трампа з файлів вичищали. Чи все вичистили?
31.01.2026 00:54 Відповісти
Майже рік вони Трампа з файлів вичищали. Чи все вичистили?
31.01.2026 00:54 Відповісти
Все. Увесь Мінюст працював.
31.01.2026 00:58 Відповісти
Починаючи ще за часів Обами
31.01.2026 01:33 Відповісти
Після цього, Клінтон зі своєю сигарою в Білому домі - просто - шпана?
31.01.2026 01:07 Відповісти
Tак в ціх паперах він - головний герой.
31.01.2026 01:32 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/31575 А.Невзоров:
И вновь всплыла "тема Эпштейна", малолеток, оргий и прочих свинств американской "аристократии".
Однако, несмотря на жуткость "фактов" - эпштейниана приелась и почти не сотрясает основы. Раздувают ее умело и мощно, делают грамотные паузы меж выкладками, но...история почти перестала работать.
Политологи в недоумении: Как же так?
Технологи подвывают. Они тоже не понимают, почему "смертельный компромат" уже не товар №1.
А все дело в том, что любая правда сама по себе вообще никого никогда не интересует.
Людям важна не сама правда, а ее последствия. "Ухи" людские ждут не ее, а грохота обрушения больших фигур.
Когда понятно, что грохота не будет, как и иных последствий, то и правда становится скучна и превращается в игрушку маргиналов. (Мало кому интересна хим.формула яда. Все хотят любоваться агонией.)
Уже нет почти никаких сомнений, что "эпштейнианой" Трампа не завалить. Агонии не будет.
Если бы роковые файлы "работали", тогда -да, интерес был бы чрезвычаен.
Вполне возможно, что новая публикация - чистейшая липа.
31.01.2026 01:23 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/31575 А.Невзоров:
Краткий перевод опубликованных и тут же изъятых с сайта файлов:
«Документы из недавно опубликованных файлов Эпштейна включают очень тревожные рассказы о президенте Трампе и Джеффри Эпштейне.
«Дональд Трамп, президент, устраивал вечеринки в Маралаго под названием «календарь девочек». Джеффри Эпштейн приводил детей, а Трамп устраивал аукцион. Он оценивал половые органы детей собственным пальцами. Затем насиловал».
Также говорится о запугиваниях девочек и об угрозах убить «как остальных» в случае разглашения происходящего.
Гостями якобы были Трамп, Иванка Трамп, Эрик Трамп, Илон Маск, Клинтон и другие «официальные лица».
Одна из пострадавших девочек сообщила: «Нас забрали в комнаты, заставили заняться оральным сексом с Дональдом Трампом. Силой принуждали к сексу. Мне было 13 лет, когда Дональд Трамп изнасиловал меня."❗️все это со слов некой подруги.
Помимо этого кто-то сказал, что в 14 лет после изнасилований родил ребенка и его убили.
Имя Трампа упоминается в материалах более 3000 раз.
❗️Никаких доказательств подлинности информации нет!
31.01.2026 01:24 Відповісти
Прямо не Епштейн В.І Членін якийсь. Даю бізнес ідею - назвемо "Повна збірка творів про Джефрі Епштейна ", видаємо мільйонним накладом, Slick Willy все викупає -> ПРОФІТ!
31.01.2026 01:30 Відповісти
Плёнки где трамп вступает в сексуальный контакт с несовершеннолетними есть у путина. Поэтому кремлёвский карлик держит трампа на коротком поводке.
31.01.2026 01:32 Відповісти
💯
31.01.2026 07:39 Відповісти
та да святий чорт трамп ...аоно все так і було , просто в США перевелись політики совісті та правди ,нема кому яй* я відірвати старому імпо* енту трампу ,світом керують політики ,які людей ******* як шматок м'яса , може хтось знайдеться шоб цю політичну Содом та Гомору перевішати ,треба піднімати маси ...
31.01.2026 01:35 Відповісти
Там он пишуть,що Біл Гейтс тоді,підчепив там венеричне захворювання.В листах так пише.Але це все можуть бути і вкиди.Виправдатися,дуже важко.
31.01.2026 02:58 Відповісти
ну, і хто посміє відкрити рота на рудого збоченця, коли там всі такі?
всі до одного замазані в епштейні!
а, ще ж існують архіви кегебе....

до речі, як там справи саме з такими збоченнями, але в шоу бізі? як там пі діді?
вже нікому не цікаво, бо стане страшне, коли побачиш брудну білизну свого кумира?

ка пі та лізм!!!!
31.01.2026 06:20 Відповісти
Я вас розчарую , при КПРС було таке ж
31.01.2026 09:34 Відповісти
"ка пі та лізм!!!!"

это вы еще не знаете чем комсомол занимался в советские времена. молодой наверное
31.01.2026 10:38 Відповісти
Со ці алі зм!!!
Він був ще цікавійший у подібних питаннях. Юні комсомолкивід райкому ВЛКСМ в курсі. Валька Маивієнко вона ж Валька Червоні Труси підтвердить. Як і балеріни Великого Театру яки обслуговувалиЦК КПРС СРСР. Ну і т.д.
Дякувати Богові шо комунізм не побулували, бо і до дітсадочков би комуняки б добрались.
31.01.2026 12:06 Відповісти
Додам. Мовою орігинала.

Половой коммунизм»

«Национализация лиц дамского полу», или, говоря современным языком, сексуальная революция в России началась уже в 1917-м. На полвека раньше, чем
31.01.2026 12:48 Відповісти
чем на Западе.
«Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят», - писал Ленин Троцкому. «Любовь и половой коммунизм!», «Народу - сексуальную свободу!», «Долой стыд!», «Вместо семьи - коммуна!» - с такими лозунгами по крупным городам шли толпы людей, причём порой абсолютно голых.
31.01.2026 12:50 Відповісти
@ (в перекладі):

Влада США опублікувала мільйони сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна, в також фото і відео файли.

Ім'я Трампа згадується понад 3000 разів у новому масиві документів, пише The Independent.

Мін'юст США запровадив вікове обмеження для архіву у справі Епштейна, пише The Guardian.
Користувачів просять підтвердити, що їм виповнилося 18 років.

Нові документи у справі Епштейна включають електронний лист від Епштейна Біллу Гейтсу, датований 18 липня 2013 р.
Лист багато в чому підтверджує чутки, що відносини Епштейна і Гейтса охололи, після того як він заразився венерічним захворюванням на одній з вечірок Епштейна.

Байден є єдиним представником американської політичної еліти, який не фігурує у файлах Епштейна.
31.01.2026 08:24 Відповісти
Коли розповідають про всі ці свинства, що витворяв Епштейн та його кампанія, це просто як костюм по фігурі, лягає на Донні. Вся ця двіжуха з малолітками, згвалтування, приниженнями, різними дурощами - це його! Від нього тхне всім цим. Якщо він тусовався з Епштейном, то просто не міг оминути, щоб не пирнути в цю секс-багнюку.
31.01.2026 09:09 Відповісти
Швець заявив що шериф,котрий проводив обшуки у будинку епштейна,конфіскував сотні компакт-дисків із записами,а дещо пізніше цього шерифа бачили в ресторані москви,в компанії керуючого справами президента ********* (1993-2000),павла бородіна,Думаю що путлер міцно тримає за фаберже не тільки трампа,а найімовірніше, багатьох відомих політиків та бізнесменів.
31.01.2026 10:27 Відповісти
Та їм всерівно на ці файли, уже тим плівкам декілька років і десь є рослідування проти значних політичних та бізнес фігур, в США правосуддя працює тільки на певному рівні, коли його переходиш все завершується, більшість міліардерів не платять податки взагалі але американців це якось не турбує багато років.
31.01.2026 11:02 Відповісти
Плівки епштейна це засіб впливу на політиків та бізнесменів зі сторони того хто володіє цими записами,їх ніхто оприлюднювати не буде,тому що зникне можливість впливу.Щодо штатів,то на плівках мабуть є достатньо інформації що може знищити кар'єру багатьох сенаторів,конгресменів,суддів,бізнесменів,а вони ж не самогубці,тому змушені прислуговувати тому хто володіє плівками,а це найімовірніше путлер.Якщо б навіть був оприлюднений компромат на трампа,то Юрій Швець заявив що навряд чи знайшлася б достатня кількість голосів щоб оголосити йому імпічмент,тому що багато з тих хто повинен це зробити є фігурантами плівок епштейна.Так що там все заплутано - у путлера є компромат на трампа та інших,а у трампа є компромат на сенаторів та конгресменів.
31.01.2026 12:57 Відповісти
Cаме смішне, що той острів - це один з яких Данія продала США, сторіччя назад, і в той угоді була підтверджена власність Гренландії до Данії. Історія має своєрідну іронію.
31.01.2026 22:54 Відповісти
 
 