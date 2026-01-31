Понад 3 мільйони сторінок: Мін’юст США опублікував нові документи у справі Епштейна

У п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони додаткових сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

Тисячі відео та зображень

Опубліковані 30 січня файли включають понад 2000 відео та 180 000 зображень. Разом із попередніми публікаціями загальний обсяг документів сягнув майже 3,5 мільйона сторінок.

Ці файли зібрані з п'яти основних джерел: справ проти Епштейна у Флориді та Нью-Йорку, справи проти Гіслейн Максвелл, розслідувань обставин смерті Епштейна, кількох розслідувань ФБР та перевірки генерального інспектора.

Над підготовкою публікації працювали понад 500 юристів та рецензентів. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка додатково перевіряла матеріали, щоб не оприлюднити без редагування інформацію, яка ідентифікує жертв.

Зазначається, що відредагували лише дані для захисту жертв та їхніх родин. Тоді як імена відомих осіб та політиків не приховували.

Водночас у Мін’юсті наголосили, що опубліковані документи можуть містити неперевірені дані, адже до справи включили все, що люди надсилали до ФБР.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

