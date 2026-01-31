Понад 3 мільйони сторінок: Мін’юст США опублікував нові документи у справі Епштейна
У п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони додаткових сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.
Тисячі відео та зображень
Опубліковані 30 січня файли включають понад 2000 відео та 180 000 зображень. Разом із попередніми публікаціями загальний обсяг документів сягнув майже 3,5 мільйона сторінок.
Ці файли зібрані з п'яти основних джерел: справ проти Епштейна у Флориді та Нью-Йорку, справи проти Гіслейн Максвелл, розслідувань обставин смерті Епштейна, кількох розслідувань ФБР та перевірки генерального інспектора.
Над підготовкою публікації працювали понад 500 юристів та рецензентів. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка додатково перевіряла матеріали, щоб не оприлюднити без редагування інформацію, яка ідентифікує жертв.
Зазначається, що відредагували лише дані для захисту жертв та їхніх родин. Тоді як імена відомих осіб та політиків не приховували.
Водночас у Мін’юсті наголосили, що опубліковані документи можуть містити неперевірені дані, адже до справи включили все, що люди надсилали до ФБР.
Справа Джефрі Епштейна — що відомо
- 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
- Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
- 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
- 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И вновь всплыла "тема Эпштейна", малолеток, оргий и прочих свинств американской "аристократии".
Однако, несмотря на жуткость "фактов" - эпштейниана приелась и почти не сотрясает основы. Раздувают ее умело и мощно, делают грамотные паузы меж выкладками, но...история почти перестала работать.
Политологи в недоумении: Как же так?
Технологи подвывают. Они тоже не понимают, почему "смертельный компромат" уже не товар №1.
А все дело в том, что любая правда сама по себе вообще никого никогда не интересует.
Людям важна не сама правда, а ее последствия. "Ухи" людские ждут не ее, а грохота обрушения больших фигур.
Когда понятно, что грохота не будет, как и иных последствий, то и правда становится скучна и превращается в игрушку маргиналов. (Мало кому интересна хим.формула яда. Все хотят любоваться агонией.)
Уже нет почти никаких сомнений, что "эпштейнианой" Трампа не завалить. Агонии не будет.
Если бы роковые файлы "работали", тогда -да, интерес был бы чрезвычаен.
Вполне возможно, что новая публикация - чистейшая липа.
Краткий перевод опубликованных и тут же изъятых с сайта файлов:
«Документы из недавно опубликованных файлов Эпштейна включают очень тревожные рассказы о президенте Трампе и Джеффри Эпштейне.
«Дональд Трамп, президент, устраивал вечеринки в Маралаго под названием «календарь девочек». Джеффри Эпштейн приводил детей, а Трамп устраивал аукцион. Он оценивал половые органы детей собственным пальцами. Затем насиловал».
Также говорится о запугиваниях девочек и об угрозах убить «как остальных» в случае разглашения происходящего.
Гостями якобы были Трамп, Иванка Трамп, Эрик Трамп, Илон Маск, Клинтон и другие «официальные лица».
Одна из пострадавших девочек сообщила: «Нас забрали в комнаты, заставили заняться оральным сексом с Дональдом Трампом. Силой принуждали к сексу. Мне было 13 лет, когда Дональд Трамп изнасиловал меня."❗️все это со слов некой подруги.
Помимо этого кто-то сказал, что в 14 лет после изнасилований родил ребенка и его убили.
Имя Трампа упоминается в материалах более 3000 раз.
❗️Никаких доказательств подлинности информации нет!
всі до одного замазані в епштейні!
а, ще ж існують архіви кегебе....
до речі, як там справи саме з такими збоченнями, але в шоу бізі? як там пі діді?
вже нікому не цікаво, бо стане страшне, коли побачиш брудну білизну свого кумира?
ка пі та лізм!!!!
это вы еще не знаете чем комсомол занимался в советские времена. молодой наверное
Він був ще цікавійший у подібних питаннях. Юні комсомолкивід райкому ВЛКСМ в курсі. Валька Маивієнко вона ж Валька Червоні Труси підтвердить. Як і балеріни Великого Театру яки обслуговувалиЦК КПРС СРСР. Ну і т.д.
Дякувати Богові шо комунізм не побулували, бо і до дітсадочков би комуняки б добрались.
Половой коммунизм»
«Национализация лиц дамского полу», или, говоря современным языком, сексуальная революция в России началась уже в 1917-м. На полвека раньше, чем
«Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят», - писал Ленин Троцкому. «Любовь и половой коммунизм!», «Народу - сексуальную свободу!», «Долой стыд!», «Вместо семьи - коммуна!» - с такими лозунгами по крупным городам шли толпы людей, причём порой абсолютно голых.
Влада США опублікувала мільйони сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна, в також фото і відео файли.
Ім'я Трампа згадується понад 3000 разів у новому масиві документів, пише The Independent.
Мін'юст США запровадив вікове обмеження для архіву у справі Епштейна, пише The Guardian.
Користувачів просять підтвердити, що їм виповнилося 18 років.
Нові документи у справі Епштейна включають електронний лист від Епштейна Біллу Гейтсу, датований 18 липня 2013 р.
Лист багато в чому підтверджує чутки, що відносини Епштейна і Гейтса охололи, після того як він заразився венерічним захворюванням на одній з вечірок Епштейна.
Байден є єдиним представником американської політичної еліти, який не фігурує у файлах Епштейна.