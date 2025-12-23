Нові файли справи Епштейна містять численні посилання на Трампа, - WP

Міністерство юстиції США 22 грудня оприлюднило чергову партію документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, у яких містяться численні згадки про президента Дональда Трампа.

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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За даними файлів, у 2021 році до Мар-а-Лаго було надіслано повістку з вимогою надати записи, що стосуються справи проти спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл. Документи містять нотатки прокурорів про кількість польотів Трампа приватним літаком Епштейна, зокрема один рейс, у якому брали участь лише Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.

Згідно з новими матеріалами, між 1993 і 1996 роками було щонайменше вісім рейсів, на яких Трамп був пасажиром, при цьому в деяких випадках також була присутня Максвелл. Документи не свідчать про кримінальні порушення з боку Трампа, і він не був підозрюваним у справі Епштейна.

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Крім того, у новій партії файлів міститься листування ФБР та прокурорів про зв’язки Трампа з Епштейном і вечірки у їхніх маєтках на початку 2000-х років. Документи також містять інформацію про принца Ендрю, якого просили допитати у справі щодо жертв Епштейна.

Згадка у документах не означає кримінальної відповідальності. Трамп давно заявляє, що не знав про злочинну діяльність Епштейна. Файли були опубліковані відповідно до нового закону США, який зобов’язує розкривати матеріали, пов’язані з фінансистом.

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Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

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