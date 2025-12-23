РУС
Новые файлы дела Эпштейна содержат многочисленные ссылки на Трампа, - WP

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году.

Министерство юстиции США 22 декабря обнародовало очередную партию документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых содержатся многочисленные упоминания о президенте Дональде Трампе.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным файлов, в 2021 году в Мар-а-Лаго была отправлена повестка с требованием предоставить записи, касающиеся дела против сообщницы Эпштейна Гислен Максвелл. Документы содержат записки прокуроров о количестве полетов Трампа на частном самолете Эпштейна, в частности один рейс, в котором участвовали только Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.

Согласно новым материалам, между 1993 и 1996 годами было не менее восьми рейсов, на которых Трамп был пассажиром, при этом в некоторых случаях также присутствовала Максвелл. Документы не свидетельствуют о уголовных нарушениях со стороны Трампа, и он не был подозреваемым по делу Эпштейна.

Кроме того, в новой партии файлов содержится переписка ФБР и прокуроров о связях Трампа с Эпштейном и вечеринках в их поместьях в начале 2000-х годов. Документы также содержат информацию о принце Эндрю, которого просили допросить по делу о жертвах Эпштейна.

Упоминание в документах не означает уголовной ответственности. Трамп давно заявляет, что не знал о преступной деятельности Эпштейна. Файлы были опубликованы в соответствии с новым законом США, который обязывает раскрывать материалы, связанные с финансистом.

Дело Джеффри Эпштейна - что известно

  • 18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

+9
Трампа демократам надо было добивать до выборов в прошлом году. А сейчас уже почки отвалились. Можете эти файлы свернуть в трубочку, и засунуть в то место ,которым думаете
23.12.2025 14:27
+6
руде педофілище
23.12.2025 14:25
+5
Краще б з'ясували хто наказав задушити Епштейна в камері. Срани журналюги тільки на замовлення і за наказом працюють.
23.12.2025 14:28
руде педофілище
23.12.2025 14:25
тобі ж написали, що він літав з 20 річною. чи ти новину не читав?
23.12.2025 14:51
Тут деякі важко переварюють навіть заголовок
23.12.2025 14:53
Трампа демократам надо было добивать до выборов в прошлом году. А сейчас уже почки отвалились. Можете эти файлы свернуть в трубочку, и засунуть в то место ,которым думаете
23.12.2025 14:27
тут не все так однозначно - залежить від успішності виборів республіканців
23.12.2025 14:36
Сейчас они смогут не только Трампа добить, но и на пару лет сделать всех республиканцев токсичной для избиратей партией.
23.12.2025 15:04
Краще б з'ясували хто наказав задушити Епштейна в камері. Срани журналюги тільки на замовлення і за наказом працюють.
23.12.2025 14:28
Можливо ті самі що й поробили самогубство боріса бєрєзовського. Каапєратів Озєро сваіх нє брасаєт.
23.12.2025 15:09
Ну і що? Нічим йому це не загрожує. Імпічмент? Вже два рази намагалися оголошувати з нульовим результатом. Суди він всі повигравав. Залишається лише варіант з пострілами у Даласі. Але й це він пережив з мінімальними втратами.

Отака безпорадна америка сьогодні. Демократія нічого не може зробити з авторитарним лідером. америкоси слухняно чекатимуть наступних виборів і терпітимуть виливи тонн лайна на голови.
23.12.2025 14:30
Забавно чути авто авторитарного президента коли Зе просрочка вже два роки
23.12.2025 14:37
Тим часом в США почалася справжня цензура.

На американському каналі CBS в ефір не вийшов ключовий матеріал в програмі «60 minutes».

CBS News зняла з ефіру сюжет своєї головної недільної програми «60 minutes» про депортацію адміністрацією Трампа венесуельських чоловіків до тюрми в Сальвадорі.

Рішення, яке ухвалила в останню мить нова головна редакторка Барі Вайс, викликало широке обурення, зокрема й з боку кореспондентки CBS, яка знімала цей матеріал.

Журналістка CBS Шарін Альфонсі повідомила колегам у неділю, що цей крок був, як вона вважає, політичним.

Газета The New York Times - загроза національній безпеці США та «справжній ворог народу», - Трамп (https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/)

Глава Білого дому розкритикував газету за нібито розповсюдження брехні та закликав припинити розповсюдження «фальшивих статей та думок».
23.12.2025 14:47
Цензура в США була завжди.
23.12.2025 15:07
"просрочка", "забавно".

Ой, якось засмерділо кацапнею. Шо, гуглтранслейтом прикриваємося?
23.12.2025 14:49
Ніякого авторитарного лідера в США нема. Трампу до повноцінного автократа треба ще дуже довго, довше ніж залишилося сидіти в кріслі.
23.12.2025 15:05
Його обриса вже виразно вимальовуються. Тим більше, що тампон сам багато разів висловлював захоплення диктаторами і хотів би бути такими як вони. Недарма ж він так перед ******, сі, кімченіном та іншими стелиться. А щоб бути такими як вони, йому необов'язково діяти так само. Він використовує слабкі місця американської демократії, щоб досягати необхідних йому результатів.
23.12.2025 15:12
рудий гандон суши сухарі !
23.12.2025 14:31
думаю всі "фігуранти" тих файлів пропетляють відбувшись легким переляком 🤔
23.12.2025 14:32
Якщо розслідування та покарання залежатиме від тих людей, котрі самі по самі вуха замурзані в цьому лайні, то результати просто очевидні. А якщо вірити чуткам, то на острові Епштейна "послугами" скористалася ледь не вся світова "еліта".
23.12.2025 15:16
очікування: п*зда демократам, тримайтесь збоченці, зараз стільки імен вспливе!

реальність: ну і що, що трамп мінімум 8 разів зустрічався з епштейном. А хто тоді не зустрічався? має право на помилку
23.12.2025 14:34
Пора Голівуду розпочинати знімати новий серіал про Трамп чен іна
23.12.2025 14:38
Думаю що голівуд сам хоче пошвидше пройти цей скандал, там фактично більшість еліти США брали участь як бізнес так і політичної.
23.12.2025 14:46
Голівуд - це той, що сам постійно "пасся" в Епштейна та на "вечірках" Пі-Дідді?
23.12.2025 15:06
Єдина людина на планеті яка могла організувати "самогубство" Епштейна в федеральній вязниці США був тогочасний Президент США Дональд Трамп. Це абсолютно незаперечний факт. Чи вдасться це довести? Сумніваюсь. Виконаців та виконавців виконавців вже мабуть знищили тричі...
23.12.2025 14:45
🤣🤣і Кеннеді тоже Трамп??
23.12.2025 14:55
епштейна посадили до в'язниці при трампі, а не при демократах, демократів все влаштовувало.
23.12.2025 14:59
Епштейна посадили згідно Закону тоді коли стало відомо про його діяльність і Трамп цьому не міг завадити.
23.12.2025 15:08
але трамп міг вбити епштейна голими руками у в'язниці? це ж теж згідно закону?
23.12.2025 15:09
Високопосадовці всіх країн і у всі часи мають підлеглих які такі доручення виконують. Не вдавай з себе дурня. "Голими руками"...
23.12.2025 15:11
а високопосадовці - демократи це могли зробити? чи тільки респи?
23.12.2025 15:14
Трамп відпетляє
23.12.2025 14:49
Ну якби там шо важливе було на Трампа то вже б вивалили давно ..ще на виборчій компанії
23.12.2025 14:57
В мережу скидають виключно цнотливі фото теперішнього правителя США з неповнолітніми/малолітніми дівчатками:





23.12.2025 15:00
ну ти зрозумів, а то тут немає цензури
23.12.2025 15:18
Мабуть ху...ло радіє. Зараз він може тримати трампонутого ще міцніше, пояснюючи що буде якщо він додасть ще свої компромат
23.12.2025 15:14
 
 