Новые файлы дела Эпштейна содержат многочисленные ссылки на Трампа, - WP
Министерство юстиции США 22 декабря обнародовало очередную партию документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых содержатся многочисленные упоминания о президенте Дональде Трампе.
Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По данным файлов, в 2021 году в Мар-а-Лаго была отправлена повестка с требованием предоставить записи, касающиеся дела против сообщницы Эпштейна Гислен Максвелл. Документы содержат записки прокуроров о количестве полетов Трампа на частном самолете Эпштейна, в частности один рейс, в котором участвовали только Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.
Согласно новым материалам, между 1993 и 1996 годами было не менее восьми рейсов, на которых Трамп был пассажиром, при этом в некоторых случаях также присутствовала Максвелл. Документы не свидетельствуют о уголовных нарушениях со стороны Трампа, и он не был подозреваемым по делу Эпштейна.
Кроме того, в новой партии файлов содержится переписка ФБР и прокуроров о связях Трампа с Эпштейном и вечеринках в их поместьях в начале 2000-х годов. Документы также содержат информацию о принце Эндрю, которого просили допросить по делу о жертвах Эпштейна.
Упоминание в документах не означает уголовной ответственности. Трамп давно заявляет, что не знал о преступной деятельности Эпштейна. Файлы были опубликованы в соответствии с новым законом США, который обязывает раскрывать материалы, связанные с финансистом.
Дело Джеффри Эпштейна - что известно
- 18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отака безпорадна америка сьогодні. Демократія нічого не може зробити з авторитарним лідером. америкоси слухняно чекатимуть наступних виборів і терпітимуть виливи тонн лайна на голови.
На американському каналі CBS в ефір не вийшов ключовий матеріал в програмі «60 minutes».
CBS News зняла з ефіру сюжет своєї головної недільної програми «60 minutes» про депортацію адміністрацією Трампа венесуельських чоловіків до тюрми в Сальвадорі.
Рішення, яке ухвалила в останню мить нова головна редакторка Барі Вайс, викликало широке обурення, зокрема й з боку кореспондентки CBS, яка знімала цей матеріал.
Журналістка CBS Шарін Альфонсі повідомила колегам у неділю, що цей крок був, як вона вважає, політичним.
Газета The New York Times - загроза національній безпеці США та «справжній ворог народу», - Трамп (https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/)
Глава Білого дому розкритикував газету за нібито розповсюдження брехні та закликав припинити розповсюдження «фальшивих статей та думок».
Ой, якось засмерділо кацапнею. Шо, гуглтранслейтом прикриваємося?
реальність: ну і що, що трамп мінімум 8 разів зустрічався з епштейном. А хто тоді не зустрічався? має право на помилку