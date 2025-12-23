Новые файлы дела Эпштейна содержат многочисленные ссылки на Трампа, - WP

Министерство юстиции США 22 декабря обнародовало очередную партию документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых содержатся многочисленные упоминания о президенте Дональде Трампе.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным файлов, в 2021 году в Мар-а-Лаго была отправлена повестка с требованием предоставить записи, касающиеся дела против сообщницы Эпштейна Гислен Максвелл. Документы содержат записки прокуроров о количестве полетов Трампа на частном самолете Эпштейна, в частности один рейс, в котором участвовали только Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.

Согласно новым материалам, между 1993 и 1996 годами было не менее восьми рейсов, на которых Трамп был пассажиром, при этом в некоторых случаях также присутствовала Максвелл. Документы не свидетельствуют о уголовных нарушениях со стороны Трампа, и он не был подозреваемым по делу Эпштейна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"

Кроме того, в новой партии файлов содержится переписка ФБР и прокуроров о связях Трампа с Эпштейном и вечеринках в их поместьях в начале 2000-х годов. Документы также содержат информацию о принце Эндрю, которого просили допросить по делу о жертвах Эпштейна.

Упоминание в документах не означает уголовной ответственности. Трамп давно заявляет, что не знал о преступной деятельности Эпштейна. Файлы были опубликованы в соответствии с новым законом США, который обязывает раскрывать материалы, связанные с финансистом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Дело Джеффри Эпштейна - что известно

18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал строительство новых линкоров и создание "Золотого флота" США