УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7649 відвідувачів онлайн
Новини Файли Епштейна
5 368 28

У США виявили понад мільйон нових документів у справі Епштейна, - BBC

епштейн

У Сполучених Штатах знайшли понад мільйон раніше невідомих документів, які можуть бути пов’язані зі справою покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. 

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Мін’юсті заявили, що процес підготовки документів до публікації може тривати "ще кілька тижнів", оскільки вони потребують юридичної перевірки.

У заяві відомства зазначається: "Наші юристи працюють цілодобово, щоб переглянути документи та внести необхідні юридичні виправлення для захисту жертв, і ми опублікуємо документи якомога швидше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп літав на літаку Епштейна щонайменше вісім разів, - Reuters

Також у Міністерстві юстиції наголосили, що "продовжуватимуть повністю дотримуватися федерального законодавства та вказівок президента Трампа щодо оприлюднення файлів".

Водночас у заяві не уточнюється, за яких обставин ФБР та прокурори Південного округу Нью-Йорка виявили додаткові матеріали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і США розробили "Дорожню карту процвітання": Зеленський розкрив деталі амбітного плану

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині за два роки планують запустити 5 вітропарків, ‒ ОВА

Автор: 

документ (515) США (26916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
На цю тему є старий анекдот:

У середині 70-х років на сільському клубі з'являється оголошення:
"Лекція "Види кохання". Показ слайдів."
На лекцію приходить все село, народ стоїть поміж рядами, сидять на підвіконниках.
На трибуну виходить лектор і починає:
Перший вид кохання - це кохання чоловіка і жінки.
Народ: Слайди! Слайди!
Лектор: Слайди будуть згодом. Другий вид кохання - це кохання чоловіка і чоловіка.
Народ: Слайди! Слайди!
Лектор: Слайди будуть згодом. Третій вид кохання - це кохання жінки та жінки.
Народ: Слайди! Слайди!

Лектор: Четвертий вид кохання - це любов до Батьківщини. І ОТ ТЕПЕР БУДУТЬ СЛАЙДИ!
показати весь коментар
25.12.2025 11:27 Відповісти
+11
Фото і відео в студію!
Слайди, слайди!
показати весь коментар
25.12.2025 11:21 Відповісти
+10
ну казала ...ще не вечір ...маск підкидає ...
показати весь коментар
25.12.2025 11:20 Відповісти

Завантаження...

 
 