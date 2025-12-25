У США виявили понад мільйон нових документів у справі Епштейна, - BBC

У Сполучених Штатах знайшли понад мільйон раніше невідомих документів, які можуть бути пов’язані зі справою покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

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У Мін’юсті заявили, що процес підготовки документів до публікації може тривати "ще кілька тижнів", оскільки вони потребують юридичної перевірки.

У заяві відомства зазначається: "Наші юристи працюють цілодобово, щоб переглянути документи та внести необхідні юридичні виправлення для захисту жертв, і ми опублікуємо документи якомога швидше".

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Також у Міністерстві юстиції наголосили, що "продовжуватимуть повністю дотримуватися федерального законодавства та вказівок президента Трампа щодо оприлюднення файлів".

Водночас у заяві не уточнюється, за яких обставин ФБР та прокурори Південного округу Нью-Йорка виявили додаткові матеріали.

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Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

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