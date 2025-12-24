Трамп літав на літаку Епштейна щонайменше вісім разів, - Reuters

Президент США Дональд Трамп у 1990-х роках здійснив щонайменше вісім авіаперельотів на приватному літаку американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на електронне листування прокурора, яке увійшло до нового масиву документів, опублікованого Міністерством юстиції США (Epstein Files), передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з листом прокурора від 7 січня 2020 року, Трамп фігурує у даних про щонайменше вісім перельотів на борту літака Епштейна. У чотирьох із цих випадків також була присутня Гіслейн Максвелл - спільниця фінансиста, яка нині відбуває тюремне покарання за звинуваченнями у торгівлі людьми.

В одному з рейсів, як зазначається в документах, єдиними пасажирами були сам Епштейн, Дональд Трамп і 20-річна жінка, ім’я якої не розголошується.

У 2024 році Трамп публічно заявляв, що "ніколи не був на літаку Епштейна і не відвідував його острів", який став символом масштабного сексуального скандалу.

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Заяви напередодні президентських виборів 2020 року

Водночас Міністерство юстиції США наголосило, що архів Epstein Files містить понад 30 тисяч сторінок документів, серед яких можуть бути "непідтверджені, помилкові або сенсаційні заяви", зібрані ФБР напередодні президентських виборів 2020 року.

"Якби там була бодай крапля правди, це давно використали б проти президента", - заявили у відомстві.

Попри застереження Мін’юсту, оприлюднені матеріали привернули значну увагу медіа та аналітиків, оскільки ставлять під сумнів раніше озвучену позицію Дональда Трампа щодо його зв’язків із Джеффрі Епштейном.

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Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

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