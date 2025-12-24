РУС
Новости Файлы Эпштейна
948 19

Трамп летал на самолете Эпштейна по меньшей мере восемь раз, - Reuters

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах совершил по меньшей мере восемь авиаперелетов на частном самолете американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронную переписку прокурора, которая вошла в новый массив документов, опубликованный Министерством юстиции США (Epstein Files), передает Цензор.НЕТ.

Согласно письму прокурора от 7 января 2020 года, Трамп фигурирует в данных о как минимум восьми перелетах на борту самолета Эпштейна. В четырех из этих случаев также присутствовала Гислен Максвелл - сообщница финансиста, которая в настоящее время отбывает тюремное наказание по обвинениям в торговле людьми.

В одном из рейсов, как отмечается в документах, единственными пассажирами были сам Эпштейн, Дональд Трамп и 20-летняя женщина, имя которой не разглашается.

В 2024 году Трамп публично заявлял, что "никогда не был на самолете Эпштейна и не посещал его остров", который стал символом масштабного сексуального скандала.

Заявления накануне президентских выборов 2020 года

В то же время Министерство юстиции США подчеркнуло, что архив Epstein Files содержит более 30 тысяч страниц документов, среди которых могут быть "неподтвержденные, ложные или сенсационные заявления", собранные ФБР накануне президентских выборов 2020 года.

"Если бы там была хоть капля правды, это давно использовали бы против президента", - заявили в ведомстве.

Несмотря на предостережения Минюста, обнародованные материалы привлекли значительное внимание СМИ и аналитиков, поскольку ставят под сомнение ранее озвученную позицию Дональда Трампа относительно его связей с Джеффри Эпштейном.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

  • 18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

+3
те. що педофіли зараз крутять світом
це вселенський треш.
Немає партії снайперів батьків??????
24.12.2025 12:28 Ответить
+2
ну і що тепер?
24.12.2025 12:21 Ответить
+2
Імпічмент хабадному педофілу і тюрячка з неграми! 👌👌🏿
24.12.2025 12:32 Ответить
ну і що тепер?
24.12.2025 12:21 Ответить
Дійсно, ну і що тепер? --- Та нічого, просто створюється таке враження, що на любов американського істеблішменту до рудого довбойоба, вже не вплине нічого, мабуть навіть те, що якщо вони завтра раптом дізнаються про те, що він їбал собак.
24.12.2025 12:53 Ответить
може він і ще щось гірше робив. і що тепер нам робити?
24.12.2025 12:59 Ответить
Дід скаже що то був сарказм чи він забув чи його неправильно зрозуміли
24.12.2025 12:24 Ответить
і шо ви хочете сказати? шо це корупція?
24.12.2025 12:25 Ответить
те. що педофіли зараз крутять світом
це вселенський треш.
Немає партії снайперів батьків??????
24.12.2025 12:28 Ответить
Де гарантія, що там не зачистили все? Якщо прибрали Епштейна, то з папірцями набагато легше.
24.12.2025 12:31 Ответить
На всякого епштейна є свій трамп у якого є свій мудрий нарід. Короче, все родиться на паржать.
24.12.2025 12:34 Ответить
Та ти шо ! Та не може такого бути.
24.12.2025 12:31 Ответить
Імпічмент хабадному педофілу і тюрячка з неграми! 👌👌🏿
24.12.2025 12:32 Ответить
Скаже шо економив кошти - ділов то
24.12.2025 12:37 Ответить
Додіку все це *****.
24.12.2025 12:37 Ответить
Мет'ю Крукса забув?
24.12.2025 12:39 Ответить
Невдаха.
24.12.2025 12:43 Ответить
А тепер їх будуть сотні
24.12.2025 12:45 Ответить
Щодо політичної відповідальності США вже скотилися до рівня України, якщо не нижче. По криміналу там вже все прибрали, навіть якщо і було. В кого, що і залишилося, то це у фсб. Тому нічого не буде
24.12.2025 12:38 Ответить
на всякого епштейта з трампом, є свій маск , з повним архівом циєї інфи ...ще не вечір ...
24.12.2025 12:39 Ответить
Цікаво хто нині займає "нішу" Епштейна? ... бо навряд що мільярдери втратили свої "потреби" і щезли організатори і ті хто готовий до задоволення цих "потреб" 🤔
24.12.2025 12:39 Ответить
Трампонутий не те що любить ху...ло він йому заздрить, особливо його владі, безкарності, можливістю творити все що завгодно і наявністю не населення а холопів які його підтримують.
24.12.2025 12:46 Ответить
 
 