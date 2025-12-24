Трамп летал на самолете Эпштейна по меньшей мере восемь раз, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах совершил по меньшей мере восемь авиаперелетов на частном самолете американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронную переписку прокурора, которая вошла в новый массив документов, опубликованный Министерством юстиции США (Epstein Files), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно письму прокурора от 7 января 2020 года, Трамп фигурирует в данных о как минимум восьми перелетах на борту самолета Эпштейна. В четырех из этих случаев также присутствовала Гислен Максвелл - сообщница финансиста, которая в настоящее время отбывает тюремное наказание по обвинениям в торговле людьми.

В одном из рейсов, как отмечается в документах, единственными пассажирами были сам Эпштейн, Дональд Трамп и 20-летняя женщина, имя которой не разглашается.

В 2024 году Трамп публично заявлял, что "никогда не был на самолете Эпштейна и не посещал его остров", который стал символом масштабного сексуального скандала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США решили отложить новые пошлины на китайские чипы

Заявления накануне президентских выборов 2020 года

В то же время Министерство юстиции США подчеркнуло, что архив Epstein Files содержит более 30 тысяч страниц документов, среди которых могут быть "неподтвержденные, ложные или сенсационные заявления", собранные ФБР накануне президентских выборов 2020 года.

"Если бы там была хоть капля правды, это давно использовали бы против президента", - заявили в ведомстве.

Несмотря на предостережения Минюста, обнародованные материалы привлекли значительное внимание СМИ и аналитиков, поскольку ставят под сомнение ранее озвученную позицию Дональда Трампа относительно его связей с Джеффри Эпштейном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские военные самолеты передислоцированы ближе к Венесуэле

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершение войны в Украине требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле боя, - Токаев