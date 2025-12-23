РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6108 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
516 11

Американские военные самолеты передислоцированы ближе к Венесуэле

Американские истребители переместили ближе к Венесуэле

Американские военные активизировали переброску сил в Карибский бассейн в ответ на напряженную ситуацию у Венесуэлы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В регион были направлены самолеты специального назначения и грузовые транспортные самолеты с военными и оборудованием. Грузы прибыли с авиабаз Кеннон, Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл. По данным официальных лиц США, точный состав войск и оборудования не раскрывается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на золото и серебро продолжают бить рекорды на фоне геополитической неопределенности

Передислокация американских войск

В Карибском бассейне развернуто не менее 10 самолетов CV-22 Osprey и грузовых C-17. Эти силы специальных операций США способны выполнять высокорисковые миссии по инфильтрации, поддержке и боевой авиаподдержке. Передислокация происходит на фоне усиления давления на режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

"Мы не просто перехватываем суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность Мадуро недопустима", - заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

Читайте также: Цены на нефть снизились несмотря на геополитическую нестабильность

Контроль над нефтяными потоками

Береговая охрана США уже остановила три танкера, которые направлялись в Венесуэлу. Параллельно Южное командование Министерства обороны наращивает военное присутствие и предотвращает контрабанду.

Администрация Дональда Трампа ввела дополнительные санкции против родственников Мадуро и связанных с его режимом компаний. Такие меры направлены на усиление давления и контроль над незаконными потоками нефти.

  • Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ

Автор: 

Венесуэла (218) путин владимир (32590) США (28757) Трамп Дональд (7301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
йому потрібна "победоносная война як Кіев за 3 дня"
показать весь комментарий
23.12.2025 23:11 Ответить
+1
трампон знайшов собі хлопчика для биття ))
показать весь комментарий
23.12.2025 23:09 Ответить
+1
Ритуальні залякування тривають.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трампон знайшов собі хлопчика для биття ))
показать весь комментарий
23.12.2025 23:09 Ответить
йому потрібна "победоносная война як Кіев за 3 дня"
показать весь комментарий
23.12.2025 23:11 Ответить
Ритуальні залякування тривають.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:10 Ответить
Спати не буду сьогодні - це як 22 червня, але день тільки розпочав збільшуватися
показать весь комментарий
23.12.2025 23:14 Ответить
У них уже свой цирк с конями и мадурой. Им не до нашего. А если ещё и обосрутся, а по другому в последние лет 50 у них и не получается нести демократию в массы, то и не до Европы будет тоже.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:17 Ответить
ВПС Венесуели у повітрі над ескадрою США:
https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_je_u_venesueli_jaki_nahabno_litali_nad_amerikanskim_esmintsem-20135.html
показать весь комментарий
23.12.2025 23:25 Ответить
намагаються досягнути значної переваги повітряної компоненти над венесуельськими ВПС.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:28 Ответить
Ще один авіаносець для підсилення переваги над Венесуелою у повітряній компоненті мабуть не буде зайвим, враховуючи дані, імовірно отримані від Тулсі.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:39 Ответить
габард-гегсет - потужний тандем.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:33 Ответить
Американці воюють тільки з папуасами, це факт, навіть у фільмі "червоний схід " 1984 року їх розказали майже совки з купою.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:33 Ответить
 
 