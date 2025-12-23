Американские военные самолеты передислоцированы ближе к Венесуэле
Американские военные активизировали переброску сил в Карибский бассейн в ответ на напряженную ситуацию у Венесуэлы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
В регион были направлены самолеты специального назначения и грузовые транспортные самолеты с военными и оборудованием. Грузы прибыли с авиабаз Кеннон, Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл. По данным официальных лиц США, точный состав войск и оборудования не раскрывается.
Передислокация американских войск
В Карибском бассейне развернуто не менее 10 самолетов CV-22 Osprey и грузовых C-17. Эти силы специальных операций США способны выполнять высокорисковые миссии по инфильтрации, поддержке и боевой авиаподдержке. Передислокация происходит на фоне усиления давления на режим Николаса Мадуро в Венесуэле.
"Мы не просто перехватываем суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность Мадуро недопустима", - заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.
Контроль над нефтяными потоками
Береговая охрана США уже остановила три танкера, которые направлялись в Венесуэлу. Параллельно Южное командование Министерства обороны наращивает военное присутствие и предотвращает контрабанду.
Администрация Дональда Трампа ввела дополнительные санкции против родственников Мадуро и связанных с его режимом компаний. Такие меры направлены на усиление давления и контроль над незаконными потоками нефти.
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.
