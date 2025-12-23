Американські військові літаки передислоковані ближче до Венесуели

Американські військові активізували перекидання сил до Карибського басейну у відповідь на напружену ситуацію біля Венесуели.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До регіону були направлені літаки спеціального призначення та вантажні транспортні літаки з військовими та обладнанням. Вантажі прибули з авіабаз Кеннон, Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл. За даними посадовців США, точний склад військ та обладнання не розкривається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на золото та срібло продовжують бити рекорди на тлі геополітичної невизначеності

Передислокація американських військ

У Карибському басейні розгорнуто щонайменше 10 літаків CV-22 Osprey та вантажні C-17. Ці сили спеціальних операцій США здатні виконувати високоризикові місії з інфільтрації, підтримки та бойової авіапідтримки. Передислокація відбувається на тлі посилення тиску на режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

"Ми не просто перехоплюємо судна, а й надсилаємо всьому світу сигнал, що незаконна діяльність Мадуро є неприпустимою", — заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Також читайте: Ціни на нафту знизилися попри геополітичну нестабільність

Контроль над нафтовими потоками

Берегова охорона США вже зупинила три танкери, які прямували до Венесуели. Паралельно Південне командування Міністерства оборони нарощує військову присутність та запобігає контрабанді.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові санкції проти родичів Мадуро та пов’язаних із його режимом компаній. Такі заходи спрямовані на посилення тиску та контроль над незаконними потоками нафти.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Мінська, якщо залишить свою посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар та вимагає негайної відставки, - ЗМІ