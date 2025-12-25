РУС
В США обнаружили более миллиона новых документов по делу Эпштейна, - BBC

В Соединенных Штатах нашли более миллиона ранее неизвестных документов, которые могут быть связаны с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. 

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

В Минюсте заявили, что процесс подготовки документов к публикации может продлиться "еще несколько недель", поскольку они требуют юридической проверки.

В заявлении ведомства отмечается: "Наши юристы работают круглосуточно, чтобы просмотреть документы и внести необходимые юридические исправления для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее".

Также в Министерстве юстиции подчеркнули, что "продолжат полностью соблюдать федеральное законодательство и указания президента Трампа относительно обнародования файлов".

В то же время в заявлении не уточняется, при каких обстоятельствах ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка обнаружили дополнительные материалы.

Дело Джеффри Эпштейна - что известно

  • 18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

+6
ну казала ...ще не вечір ...маск підкидає ...
25.12.2025 11:20 Ответить
+6
На цю тему є старий анекдот:

У середині 70-х років на сільському клубі з'являється оголошення:
"Лекція "Види кохання". Показ слайдів."
На лекцію приходить все село, народ стоїть поміж рядами, сидять на підвіконниках.
На трибуну виходить лектор і починає:
Перший вид кохання - це кохання чоловіка і жінки.
Народ: Слайди! Слайди!
Лектор: Слайди будуть згодом. Другий вид кохання - це кохання чоловіка і чоловіка.
Народ: Слайди! Слайди!
Лектор: Слайди будуть згодом. Третій вид кохання - це кохання жінки та жінки.
Народ: Слайди! Слайди!

Лектор: Четвертий вид кохання - це любов до Батьківщини. І ОТ ТЕПЕР БУДУТЬ СЛАЙДИ!
25.12.2025 11:27 Ответить
+5
Фото і відео в студію!
Слайди, слайди!
25.12.2025 11:21 Ответить
