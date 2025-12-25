В США обнаружили более миллиона новых документов по делу Эпштейна, - BBC
В Соединенных Штатах нашли более миллиона ранее неизвестных документов, которые могут быть связаны с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.
В Минюсте заявили, что процесс подготовки документов к публикации может продлиться "еще несколько недель", поскольку они требуют юридической проверки.
В заявлении ведомства отмечается: "Наши юристы работают круглосуточно, чтобы просмотреть документы и внести необходимые юридические исправления для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее".
Также в Министерстве юстиции подчеркнули, что "продолжат полностью соблюдать федеральное законодательство и указания президента Трампа относительно обнародования файлов".
В то же время в заявлении не уточняется, при каких обстоятельствах ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка обнаружили дополнительные материалы.
Дело Джеффри Эпштейна - что известно
- 18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
