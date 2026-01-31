Советник Фицо по нацбезопасности подал в отставку из-за связи с Эпштейном
В субботу, 31 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника по национальной безопасности Мирослава Лайчака после того, как стало известно об обмене сообщениями между Лайчаком и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Советник Фицо переписывался с Эпштейном
Фицо объявил о решении принять отставку своего советника в видеообращении на Facebook. Он похвалил Лайчака как "великолепного дипломата" и сказал, что Словакия теряет "невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике".
В обнародованных Минюстом США 30 января файлах Эпштейн шутил с Лайчаком о женщинах, обсуждая встречи Лайчака с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Сначала Лайчак отрицал какие-либо правонарушения, описывая это общение как "неформальное", а позже предложил свою отставку, чтобы предотвратить политические последствия для премьер-министра страны.
В своем видеообращении Фицо раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными.
- Напомним, что в пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
А все одно він не піде у відставку, навіть буде пишатися цим.
Як невдобно получтлось
Схоже, спічрайтера Фіцо уже втратив.
Там були всі заможні збоченці , і хтось з них обовʼязково колись би став президентом чи спікером, чи сенатором, чи конгресменом. Чекістам пощастило і головний фігурант файлів таки став президентом.