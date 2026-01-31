4 594 23

Советник Фицо по нацбезопасности подал в отставку из-за связи с Эпштейном

В субботу, 31 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника по национальной безопасности Мирослава Лайчака после того, как стало известно об обмене сообщениями между Лайчаком и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Советник Фицо переписывался с Эпштейном

Фицо объявил о решении принять отставку своего советника в видеообращении на Facebook. Он похвалил Лайчака как "великолепного дипломата" и сказал, что Словакия теряет "невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике".

В обнародованных Минюстом США 30 января файлах Эпштейн шутил с Лайчаком о женщинах, обсуждая встречи Лайчака с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сначала Лайчак отрицал какие-либо правонарушения, описывая это общение как "неформальное", а позже предложил свою отставку, чтобы предотвратить политические последствия для премьер-министра страны.

В своем видеообращении Фицо раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными.

  • Напомним, что в пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

  • 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
  • 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

+24
Всесвітня сексуальна ліга ??
31.01.2026 22:24 Ответить
+12
Коли трамп намагався узурпуватися 5 років тому, він поливав брудом дем.-партію , тотально через секту долбойобів КЮ-анон розсилаючи хуцпу що мовляв деми це сатанисти- педофіли.... А тут як невдобно вийшло - купа проросійських фашистів та капіталістів виявилась клієнтами Епштайна...
Як невдобно получтлось
31.01.2026 22:27 Ответить
+11
Так вони там всі пєдіки фіцики, ******, епштейники, ще й в Чехії тепер бібіки добавились...
31.01.2026 22:30 Ответить
І ***** - главпедофіл у ній...
31.01.2026 22:46 Ответить
Більше схоже на конкурентів Ватикану...
31.01.2026 22:52 Ответить
Ну Ватикан більше по хлопчикам хористам спеціалізується.
01.02.2026 07:33 Ответить
Там ще Зеля десь фігурує ?

А все одно він не піде у відставку, навіть буде пишатися цим.
31.01.2026 22:26 Ответить
Зее там фігурує на рівні прибиральниць і костюмерш...
31.01.2026 22:54 Ответить
Нету там зели .Не его уровень ни тогда ,ни сейчас.Он раз попробовал было налево к мендель сходить но ленка по всей видимости жестко ему писюн накрутила
31.01.2026 23:21 Ответить
а може все навпаки? проросійскість з'явилася одразу після візитів до епштейна? той навіть якшо і не зливав все прямо русні (Ізраілю усе зливав, звісно), то у нього на острові булі російські повії, які вже точно все відсилали на лубянку.
31.01.2026 22:32 Ответить
неймовірне джерело досвіду
Схоже, спічрайтера Фіцо уже втратив.
31.01.2026 22:30 Ответить
Це якось пов'язано ?
Фіцо після зустрічі з Трампом назвав його психологічний стан "небезпечним", - Politico (оновлено)
31.01.2026 22:34 Ответить
Трампон мабуть натякнув що і на Фіцо є папірці. То той вирішив діяти на випередження, мовляв, дідо не в кондиції, якщо буде щось молоти - не слухайте, він навіжений.
31.01.2026 23:10 Ответить
хай шукають там бабіша і орбана.
31.01.2026 22:50 Ответить
Десь через жарти про жінок ідуть у відставку, десь викриті на пляґіяті спокійнісінько собі мініструють…
31.01.2026 22:51 Ответить
А плівки з Фіцо тільки у ФСБ, тому дозволу піти у відставку він може тільки у них попросити
31.01.2026 23:12 Ответить
Всі кацапські союзники - збоченці...
31.01.2026 23:14 Ответить
Інтуїція мені підказує, що всю цю педофільну епштейнпаті вигадало та влаштувало фсб , звичайно і фінансувало самого єпштейна. Бо звідки такі гроші у колишнього вчителя ніщеброда на купівлю острова та купівлю дітей для розваг. Тому і головний архів у масквє вже давно.
Там були всі заможні збоченці , і хтось з них обовʼязково колись би став президентом чи спікером, чи сенатором, чи конгресменом. Чекістам пощастило і головний фігурант файлів таки став президентом.
31.01.2026 23:37 Ответить
Ти ба як жалкує цей Фріцо! Мабуть,через цього радника і сам послугами користувався?
01.02.2026 01:01 Ответить
Без коментарів...
01.02.2026 05:06 Ответить
И Фицо надо подать...
01.02.2026 09:40 Ответить
Согласно документам, которые рассекретил Минюст США, девушек для вечеринок Джеффри Эпштейна поставляло то же модельное агенство Shtorm из Краснодара, что участвовало в организации церемония открытия Олимпиады в Сочи.
01.02.2026 10:10 Ответить
На черзі Рудий.
01.02.2026 18:02 Ответить
 
 