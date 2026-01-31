Советник Фицо по нацбезопасности подал в отставку из-за связи с Эпштейном

В субботу, 31 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника по национальной безопасности Мирослава Лайчака после того, как стало известно об обмене сообщениями между Лайчаком и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Советник Фицо переписывался с Эпштейном

Фицо объявил о решении принять отставку своего советника в видеообращении на Facebook. Он похвалил Лайчака как "великолепного дипломата" и сказал, что Словакия теряет "невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике".

В обнародованных Минюстом США 30 января файлах Эпштейн шутил с Лайчаком о женщинах, обсуждая встречи Лайчака с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сначала Лайчак отрицал какие-либо правонарушения, описывая это общение как "неформальное", а позже предложил свою отставку, чтобы предотвратить политические последствия для премьер-министра страны.

В своем видеообращении Фицо раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными.

Напомним, что в пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов дополнительных страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

Читайте также: Более 3 миллионов страниц: Минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Читайте также: В США обнаружили более миллиона новых документов по делу Эпштейна, - BBC