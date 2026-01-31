Радник Фіцо з нацбезпеки подав у відставку через зв’язок з Епштейном

У суботу, 31 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийняв відставку свого радника з національної безпеки Мирослава Лайчака після того, як стало відомо про обмін повідомленнями між Лайчаком та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Радник Фіцо листувався з Епштейном

Фіцо оголосив про рішення прийняти відставку свого радника у відеозверненні на Facebook. Він похвалив Лайчака як "чудового дипломата" та сказав, що Словаччина втрачає "неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці".

В оприлюднених Мін'юстом США 30 січня файлах Епштейн жартував з Лайчаком про жінок, обговорюючи зустрічі Лайчака з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Спочатку Лайчак заперечував будь-які правопорушення, описуючи це спілкування "неформального характеру", а пізніше запропонував свою відставку, щоб запобігти політичним наслідкам для прем'єр-міністра країни.

У своєму відеозверненні Фіцо розкритикував ЗМІ у зв'язку з Лайчаком, назвавши їх лицемірними.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони додаткових сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

