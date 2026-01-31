УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Файли Епштейна
4 594 23

Радник Фіцо з нацбезпеки подав у відставку через зв’язок з Епштейном

радник Фіцо звільнився через зв’язки з Епштейном

У суботу, 31 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийняв відставку свого радника з національної безпеки Мирослава Лайчака після того, як стало відомо про обмін повідомленнями між Лайчаком та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Радник Фіцо листувався з Епштейном

Фіцо оголосив про рішення прийняти відставку свого радника у відеозверненні на Facebook. Він похвалив Лайчака як "чудового дипломата" та сказав, що Словаччина втрачає "неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці".

В оприлюднених Мін'юстом США 30 січня файлах Епштейн жартував з Лайчаком про жінок, обговорюючи зустрічі Лайчака з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Спочатку Лайчак заперечував будь-які правопорушення, описуючи це спілкування "неформального характеру", а пізніше запропонував свою відставку, щоб запобігти політичним наслідкам для прем'єр-міністра країни.

У своєму відеозверненні Фіцо розкритикував ЗМІ у зв'язку з Лайчаком, назвавши їх лицемірними.

  • Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони додаткових сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.

Читайте також: Понад 3 мільйони сторінок: Мін’юст США опублікував нові документи у справі Епштейна

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Читайте також: У США виявили понад мільйон нових документів у справі Епштейна, - BBC

Автор: 

відставка (1464) Словаччина (1319) Фіцо Роберт (356)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Всесвітня сексуальна ліга ??
показати весь коментар
31.01.2026 22:24 Відповісти
+12
Коли трамп намагався узурпуватися 5 років тому, він поливав брудом дем.-партію , тотально через секту долбойобів КЮ-анон розсилаючи хуцпу що мовляв деми це сатанисти- педофіли.... А тут як невдобно вийшло - купа проросійських фашистів та капіталістів виявилась клієнтами Епштайна...
Як невдобно получтлось
показати весь коментар
31.01.2026 22:27 Відповісти
+11
Так вони там всі пєдіки фіцики, ******, епштейники, ще й в Чехії тепер бібіки добавились...
показати весь коментар
31.01.2026 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всесвітня сексуальна ліга ??
показати весь коментар
31.01.2026 22:24 Відповісти
І ***** - главпедофіл у ній...
показати весь коментар
31.01.2026 22:46 Відповісти
Більше схоже на конкурентів Ватикану...
показати весь коментар
31.01.2026 22:52 Відповісти
Ну Ватикан більше по хлопчикам хористам спеціалізується.
показати весь коментар
01.02.2026 07:33 Відповісти
Там ще Зеля десь фігурує ?

А все одно він не піде у відставку, навіть буде пишатися цим.
показати весь коментар
31.01.2026 22:26 Відповісти
Зее там фігурує на рівні прибиральниць і костюмерш...
показати весь коментар
31.01.2026 22:54 Відповісти
Нету там зели .Не его уровень ни тогда ,ни сейчас.Он раз попробовал было налево к мендель сходить но ленка по всей видимости жестко ему писюн накрутила
показати весь коментар
31.01.2026 23:21 Відповісти
Коли трамп намагався узурпуватися 5 років тому, він поливав брудом дем.-партію , тотально через секту долбойобів КЮ-анон розсилаючи хуцпу що мовляв деми це сатанисти- педофіли.... А тут як невдобно вийшло - купа проросійських фашистів та капіталістів виявилась клієнтами Епштайна...
Як невдобно получтлось
показати весь коментар
31.01.2026 22:27 Відповісти
а може все навпаки? проросійскість з'явилася одразу після візитів до епштейна? той навіть якшо і не зливав все прямо русні (Ізраілю усе зливав, звісно), то у нього на острові булі російські повії, які вже точно все відсилали на лубянку.
показати весь коментар
31.01.2026 22:32 Відповісти
неймовірне джерело досвіду
Схоже, спічрайтера Фіцо уже втратив.
показати весь коментар
31.01.2026 22:30 Відповісти
Так вони там всі пєдіки фіцики, ******, епштейники, ще й в Чехії тепер бібіки добавились...
показати весь коментар
31.01.2026 22:30 Відповісти
Це якось пов'язано ?
Фіцо після зустрічі з Трампом назвав його психологічний стан "небезпечним", - Politico (оновлено)
показати весь коментар
31.01.2026 22:34 Відповісти
Трампон мабуть натякнув що і на Фіцо є папірці. То той вирішив діяти на випередження, мовляв, дідо не в кондиції, якщо буде щось молоти - не слухайте, він навіжений.
показати весь коментар
31.01.2026 23:10 Відповісти
хай шукають там бабіша і орбана.
показати весь коментар
31.01.2026 22:50 Відповісти
Десь через жарти про жінок ідуть у відставку, десь викриті на пляґіяті спокійнісінько собі мініструють…
показати весь коментар
31.01.2026 22:51 Відповісти
А плівки з Фіцо тільки у ФСБ, тому дозволу піти у відставку він може тільки у них попросити
показати весь коментар
31.01.2026 23:12 Відповісти
Всі кацапські союзники - збоченці...
показати весь коментар
31.01.2026 23:14 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що всю цю педофільну епштейнпаті вигадало та влаштувало фсб , звичайно і фінансувало самого єпштейна. Бо звідки такі гроші у колишнього вчителя ніщеброда на купівлю острова та купівлю дітей для розваг. Тому і головний архів у масквє вже давно.
Там були всі заможні збоченці , і хтось з них обовʼязково колись би став президентом чи спікером, чи сенатором, чи конгресменом. Чекістам пощастило і головний фігурант файлів таки став президентом.
показати весь коментар
31.01.2026 23:37 Відповісти
Ти ба як жалкує цей Фріцо! Мабуть,через цього радника і сам послугами користувався?
показати весь коментар
01.02.2026 01:01 Відповісти
Без коментарів...
показати весь коментар
01.02.2026 05:06 Відповісти
И Фицо надо подать...
показати весь коментар
01.02.2026 09:40 Відповісти
Согласно документам, которые рассекретил Минюст США, девушек для вечеринок Джеффри Эпштейна поставляло то же модельное агенство Shtorm из Краснодара, что участвовало в организации церемония открытия Олимпиады в Сочи.
показати весь коментар
01.02.2026 10:10 Відповісти
На черзі Рудий.
показати весь коментар
01.02.2026 18:02 Відповісти
 
 