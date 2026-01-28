УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10281 відвідувач онлайн
Новини Ставлення до Трампа в Європі
16 601 64

Фіцо після зустрічі з Трампом назвав його психологічний стан "небезпечним", - Politico

Фіцо шокований психологічним станом Трампа

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі із Дональдом Трампом заявив, що шокований психологічним станом лідера США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Фіцо розповів про це європейським лідерам на полях екстреного саміту ЄС в Брюсселі минулого тижня.

Видання зазначає, що словацький прем'єр один із небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабких сторін Європи. Він був стурбований "психологічним станом" президента США.

За словами дипломатів, Фіцо зробив свої заяви під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом.

Він використав слово "небезпечний", щоб описати, як Трамп  виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Читайте: Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо

Politico пише, що дипломати чотирьох різних урядів ЄС та високопосадовець ЄС не знають, що Трамп сказав Фіцо, що викликало таку реакцію словацького прем'єра.

"Коментарі Фіцо особливо актуальні, оскільки він є одним із найбільш протрампівських політиків Європи , який у відео на Facebook після зустрічі в Мар-а-Лаго розхвалював свій доступ до президента США та висловлював підтримку підходу Вашингтона до російсько-української війни.

Рік тому Фіцо виступив на конференції консервативних політичних дій і сказав американцям, що "ваш президент робить Європі велику послугу", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо

Реакція

Речник Фіцо не відповів на численні запити про коментарі.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною".

Інший високопосадовець адміністрації Трампа, що був присутній на зустрічі лідерів, сказав, що не може пригадати жодних незручних моментів чи незручних обмінів репліками.

За його словами, зустріч, про яку просив Фіцо, була приємною, нормальною та включала кілька легковажних обмінів репліками, які зафіксував фотограф Білого дому.

Коментар Фіцо

У соцмережі X глава словацького уряду заперечив інформацію, викладену в матеріалі Politico.

 "Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило порталу POLITICO опублікувати брехню", - зазначив він.

Фіцо заперечив матеріал Politico, в якому він нібито описував Трампа

Читайте: Словаччина оскаржить рішення ЄС про відмову від імпорту російського газу, - Фіцо

Автор: 

Фіцо Роберт (349) Трамп Дональд (8793)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
НАВІТЬ ФІЦО указав що Трамп тютю - криша зїхала. А це значить що там уже клініка повно і пацієнта треба лікувати в стаціонарі під капельницями
показати весь коментар
28.01.2026 09:42 Відповісти
+25
Якщо один пацієнт протверезів після розмови з Трампом, то напевно в діда бачок потік добряче.
показати весь коментар
28.01.2026 09:50 Відповісти
+22
Короче Трамп відколов Фіцо щось таке, що той присів на рідкий стул. Напевно Трамп вимагав віддати частину територій Словаччини пуйлу і щось типу «в тебе немає козирів».
показати весь коментар
28.01.2026 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАВІТЬ ФІЦО указав що Трамп тютю - криша зїхала. А це значить що там уже клініка повно і пацієнта треба лікувати в стаціонарі під капельницями
показати весь коментар
28.01.2026 09:42 Відповісти
Так Трамп захворів від таких під@р@сів, як Фіцо, Орбан та ін.нечість.
показати весь коментар
28.01.2026 09:50 Відповісти
Трамп захворів від пуйла в першу чергу. Він рівняється на нього.
показати весь коментар
28.01.2026 10:26 Відповісти
ТРАМПУ ПОТРІБЕН СЛАБКИЙ ДОЛАР: НА БІРЖАХ ПОЧАВСЯ МАСОВИЙ ПРОДАЖ ДОЛАРУ Експерти попереджають владу США про наслідки для країни.

У середу, 28 січня, долар США впав до найнижчого рівня за останні чотири роки (з початку 2022 року). Різке падіння спровокувала заява президент Дональд Трамп про те, що знецінення валюти США - "чудовий" результат для бізнесу. Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс ієни, євро і фунта стерлінгів. Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-27/trump-says-he-s-not-concerned-with-decline-of-us-dollar?srnd=phx-politics пише Вloomberg.

Валютні ринки відреагували миттєво: на біржах почався масовий продаж доларів, унаслідок чого євро вперше з 2021 року перевищив позначку в $1,2.

Президент США давно звинувачує інші країни в прагненні до зниження обмінних курсів для стимулювання експорту, а міністр фінансів Скотт Бессент відзначив різницю між ціною долара і його вартістю як резервної валюти. Ці останні коментарі були розцінені як дозвіл трейдерам продавати долар.

"Багато хто в кабінеті Трампа хоче ослаблення долара, щоб зробити експорт більш конкурентоспроможним. Вони йдуть на продуманий ризик. Ослаблення валюти може бути приємним, поки ситуація не загостриться", - сказав Він Тін, головний економіст банку Нассау.

Частково падіння долара було спричинене відновленням ієни. Також на вартість валюти впливають: погрози Трампа захопити Гренландію; тиск на Федеральну резервну систему; зниження податків і стиль керівництва Трампа.

Слабкість спостерігається незважаючи на зростання прибутковості державних облігацій. Це підштовхнуло інвесторів шукати "тихі притулки". Як результат, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zoloto-onovilo-istorichnij-maksimum-jaka-joho-tsina-zaraz.html золото зростає в ціні, і майже щодня встановлює "новий історичний максимум". Деякі аналітики називають цей процес "тихим виходом" з американських активів.

Видання зазначає, що Трамп і раніше мав суперечливі погляди на долар. "Я людина, яка любить сильний долар, але слабкий долар приносить набагато більше грошей", - сказав він минулого року.

Експерти ж підкреслюють, що слабший долар дійсно стимулює експорт. Однак борг США становить 39 трильйонів доларів, а коли країна має такий великий борг, то стабільність валюти, імовірно, має бути пріоритетнішою, ніж експорт.
показати весь коментар
28.01.2026 16:56 Відповісти
вкраде трамп фіцу !

влупить бульбулятором по Братіславі і вкраде....

.
показати весь коментар
29.01.2026 03:07 Відповісти
Та ви там, путіністи, всі *******.
показати весь коментар
28.01.2026 09:43 Відповісти
Сонний Джо, улю-лю.
Щось мені це нагадує.
Торговля на крові, просто пєрєстать стрєлять, сдєлаєм іх вмєстє (дважди).
показати весь коментар
28.01.2026 09:44 Відповісти
ну якщо уже фіцо каже....
показати весь коментар
28.01.2026 09:44 Відповісти
Коментар Фіцо в самому низу статті, але туди мало хто з коментаторів дочитує
показати весь коментар
28.01.2026 12:45 Відповісти
"Крики Фицо,что он не называл Трампа сумасшедшим,только порождают сильные сомнения вместо уверенности" - художник ПОЯРКОВ
показати весь коментар
28.01.2026 17:10 Відповісти
Мені подобається стиль Пояркова (я про його ютуб)
Гарно та з гумором драконить різноманітну нечисть
показати весь коментар
28.01.2026 17:42 Відповісти
Рибак рибака....
показати весь коментар
28.01.2026 09:44 Відповісти
шизяк шизяка....

.
показати весь коментар
29.01.2026 03:08 Відповісти
Проблема в тому що психологічний стан самого Фіцо не далеко втік від Трампа а крім них ще є Орбан!
показати весь коментар
28.01.2026 09:46 Відповісти
Якщо один пацієнт протверезів після розмови з Трампом, то напевно в діда бачок потік добряче.
показати весь коментар
28.01.2026 09:50 Відповісти
Короче Трамп відколов Фіцо щось таке, що той присів на рідкий стул. Напевно Трамп вимагав віддати частину територій Словаччини пуйлу і щось типу «в тебе немає козирів».
показати весь коментар
28.01.2026 09:47 Відповісти
Вимагав від Словаччини віддати США словенський берег моря. Разом з армяно-албанським.
показати весь коментар
28.01.2026 11:44 Відповісти
щебінки в Газі више криши - можна будувати Рівьєру на отжатом побережьє.... Словєнії !

та й і поруч з тещею

.
показати весь коментар
29.01.2026 03:12 Відповісти
Це потужний спис в дупу Зеленського та каманди переговорників. Гарантії безпеки від психічно хворого маразматика? Та ні, ніщо не вказувало на те, скаже лупоглазая Бубочка. Ось ми віддали Донбасс, а ось гарантї. Я іх бачу ясно, особливо після потужного занюха.
показати весь коментар
28.01.2026 09:52 Відповісти
Колеги, блд!
показати весь коментар
28.01.2026 09:54 Відповісти
Нові міністр оборони та міністр енергетики
показати весь коментар
28.01.2026 18:19 Відповісти
Що й треба було довести - вся антитрамповська пропаганда виходить з кремля. А ця заява фіци перед зачисткою Ірану від ******* та кацапів
показати весь коментар
28.01.2026 09:55 Відповісти
О чем ты додик .трамп кинул иранских протестующих под пулеметы режима пообещав помочь и ...кинул не иначе как после звонка своего дружбана из кремля.Про зачистку режима помолчал бы .Уже пытались яо иранское уничтожить не получилось
показати весь коментар
28.01.2026 10:17 Відповісти
там многоходов очка була трохи іншою: із кремля позвонили вітькофу і той прискакав до трумпа і сказав, шо всьо, іран буде домовлятися, роззброюватися і взагалі буде черговий бюьтіфул діл. і додік як зважди вмить перезувся.
показати весь коментар
28.01.2026 10:58 Відповісти
Фіцо обісрався, коли його придавили у США через закупівлю російської нафти.
показати весь коментар
28.01.2026 10:01 Відповісти
Та ну. Ви ж браття ро розуму...
показати весь коментар
28.01.2026 10:03 Відповісти
Цікаво, психологічний стан Трампа для пуцина теж небезпечний? 🤔
показати весь коментар
28.01.2026 10:04 Відповісти
Мабуть сказав, що хоче ядерку випробувати на Європі, якщо не віддадуть гренландію )
показати весь коментар
28.01.2026 10:07 Відповісти
Не так прямолинейно. Фицо ездил к Трампу с конкретными предложениями/пожеланиями, которые были отвергнуты. После этого он (Фицо) запросил встречу с Макроном которому будет излагать свои предложения. Если они будут отвергнуты остается, по очереди, Пекин и Москва.
Везде про деньги.
показати весь коментар
28.01.2026 10:08 Відповісти
А що трапилося?
показати весь коментар
28.01.2026 10:15 Відповісти
Всі жваво обговорюють чергову "качку" від Politico
показати весь коментар
28.01.2026 12:47 Відповісти
фіцо, виявився сміливішим за усіх лідерів **********! Сказати таке вголос, треба мати хоробрість! Тепер його трамп викраде...
показати весь коментар
28.01.2026 10:22 Відповісти
Справі кепські якщо вже і Фіцо визнає що у Трампа світло горить не на всіх поверхах.
показати весь коментар
28.01.2026 10:24 Відповісти
Трамп відмовив Фіцо? Та Фіцо потрібно було брати з собою дружбана Трампа Орбана, або на крайній випадок хоча би телефонний дзвінок пуйла. А міг би приїхати до Голобородька, той відшукав спільну мову за всі корисні копалини України. На днях віддасть через дідулю Трампа московії весь Донбас і отримає амністію за кражу американських мільярдів.
показати весь коментар
28.01.2026 10:27 Відповісти
Все... Понеслась:" фіцо наш слоняра". У нас чомусь ******* не за вчинки, а за те що хто класно сказав.
показати весь коментар
28.01.2026 10:27 Відповісти
73% неизлечимы
показати весь коментар
28.01.2026 11:32 Відповісти
Я знав про це навіть не зустрічаючись із трампом особисто. І 90% людства теж.

Але хоч один озвучив те, що очевидно більшості.
показати весь коментар
28.01.2026 10:29 Відповісти
За статистикою якраз 90% не вміють критично мислити. Тобто звичайні ретранслятори лідорів думок.
показати весь коментар
28.01.2026 14:59 Відповісти
Інакше Гітлер би не зміг би з німців зробити нацистів які вбивали єврейських дітей без жодного докору сумління.
показати весь коментар
28.01.2026 15:01 Відповісти
Я ж не про критичне мислення. Я про те, що навіть для тупих очевидно, що трамп довбограй.
показати весь коментар
28.01.2026 20:42 Відповісти
Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною".що ж Ви цьоьцю 3,14здите???Портрет "трампона" з світовим вбивцею і кровопивцем української крові куйлом в Білому домі.вказує на те, що США МАЮТЬ В ПРЕЗИДЕНТАХ ВИКІНЧЕНОГО ПОКИДЬКА І РАШИСТСЬКОГО ХОЛУЯ.ПОСІБНИКА РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
28.01.2026 10:39 Відповісти
Фіцо не зависит от него, остальные лицемерят.
А с дедом давно все ясно. На тесемочках он
показати весь коментар
28.01.2026 11:07 Відповісти
пуйло дал указание это сказать?
показати весь коментар
28.01.2026 11:30 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-vtornik-27-yanvarya-2026---igor-aizenberg/183657#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету, в своєму блозі виклав статтю триччі лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана. Читайте:
Политика Трампа - это не «Америка прежде всего». Это «Я прежде всего». Нью-Йорк Таймс, 21 января 2026г.
Я никогда не разделял конспирологические теории о Дональде Трампе и России. Я никогда не думал, что он является агентом России или что у Владимира путина есть какие-то финансовые рычаги воздействия на него или компрометирующие видеозаписи, чтобы шантажировать его. Я всегда считал, что все гораздо хуже: что Трамп, в глубине души, просто не разделяет ценности всех остальных американских президентов со времен Второй мировой войны, когда речь идет о том, какой должна быть роль Америки в мире.
Я всегда считал, что у Трампа совершенно искаженная система ценностей, которая не основана ни на одном из наших основополагающих документов, а просто благоволит любому сильному лидеру, независимо от того, что он делает со своей силой; любому богатому лидеру, который может обогатить Трампа, независимо от того, что этот лидер делает с этими деньгами или как он их получил; и любому лидеру, который будет льстить ему, независимо от того, насколько очевидно фальшивой эта лесть является.
Поскольку диктатор путин соответствовал всем этим критериям больше, чем демократический лидер Украины, Трамп относится к нему как к другу - наплевав на американские интересы и ценности. путину даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы сделать Трампа своей марионеткой.
По всем этим причинам Трамп - самый антиамериканский президент в нашей истории. Это стало очевидно с того дня, как Трамп очернил сенатора Джона Маккейна, настоящего американского героя войны и патриота, за то, что тот был сбит в бою и попал в плен. Какой американец стал бы осуждать Маккейна, который провел более пяти лет в северо-вьетнамском лагере для военнопленных, отказавшись от досрочного освобождения, зная, что это будет использовано в пропагандистских целях? Ни один американец, которого я знаю, этого бы не сделал.
В течение первого срока пребывания Трампа в Белом доме его худшие антиамериканские порывы и интеллектуальная лень сдерживались группой серьезных советников. На этот раз его некому сдерживать. Он окружил себя подхалимами. Поэтому сейчас Трамп, по сути, управляет нашей страной так же, как управлял своими компаниями - как единоличный правитель, свободный заключать ужасные сделки.
Этот стиль управления привел к шести банкротствам его компаний. К сожалению, сегодня мы все являемся его акционерами, и я боюсь, что он разорит нас как страну - морально уж точно, а возможно, однажды и финансово, и политически.
Поведение Трампа стало настолько безрассудным, настолько эгоцентричным, настолько явно противоречащим американским интересам - как их определяли даже республиканцы, не говоря уже о демократах, - что возникает вопрос: неужели Америкой теперь правит безумный король?
Какой американский президент когда-либо написал бы текст, подобный тому, что Трамп отправил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере в прошлое воскресенье, утверждая, что одна из причин, по которой он стремится ухватить Гренландию, заключается в том, что ему не дали Нобелевскую премию мира? Он написал: «Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение востми войн и многое другое, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя это всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки».
Прочитайте эти слова медленно. Они не кричат «Америка прежде всего». Они кричат: «Я прежде всего». Они кричат: «Я, Дональд Трамп, готов захватить Гренландию ценой развала почти 77-летнего альянса НАТО, потому что Нобелевский комитет не присудил МНЕ свою премию мира в прошлом году» - игнорируя тот факт, что норвежское правительство не контролирует присуждение премии.
Одно дело, если бы Трамп заявил, что готов разорвать отношения с НАТО по принципиальным геополитическим соображениям, затрагивающим безопасность американского народа. Я не могу представить, что это могло бы быть, но хотя бы могу допустить такую возможность. Но для меня совершенно немыслимо, чтобы американский президент был настолько одержим желанием получить Нобелевскую премию мира, чтобы потешить свое самолюбие и превзойти своего предшественника - а также сравняться с Бараком Обамой, получившим Нобелевскую премию мира в 2009 году, - что он был бы готов разрушить весь альянс НАТО и торговлю с Европой только потому, что не получил эту премию.
Я пытаюсь представить себе ситуацию, когда Трамп диктовал эту записку своему помощнику, без всякого стыда, и этот человек отправил ее норвежцам - предположительно, без того, чтобы кто-либо в иерархии Белого дома остановил его, без того, чтобы кто-либо сказал: «Мистер президент, вы сошли с ума? Вы не можете ставить свои личные амбиции получить Нобелевскую премию выше интересов всего Атлантического альянса».
Но Трамп может это сделать, потому что он, очевидно, придает мало или совсем не придает значения крови, ресурсам и энергии, которые поколения американских солдат, дипломатов и президентов до него пожертвовали, чтобы построить это прочное партнерство с нашими европейскими союзниками.
Позвольте мне объяснить это в терминах, которые Трамп должен понять: если бы Америка была компанией, можно было бы сказать, что поколение американских рабочих, руководителей и инвесторов построило самую успешную, прибыльную и влиятельную корпорацию в истории мира - Атлантический/НАТО альянс, созданный из пепла Второй мировой войны. Благодаря относительно небольшим инвестициям в послевоенную Европу, известным как план Маршалла, мы создали здорового торгового партнера, который помог сделать как Америку, так и Европу богаче, чем когда-либо; мы помогли превратить Европу из континента, известного националистическими, этническими и религиозными войнами, в крупнейший центр свободных рынков, свободных людей и верховенства права в мире, получив мощного демократического союзника, который помогал стабилизировать мир и сдерживать Россию на протяжении последних трех четвертей века.
Действительно, Европа сталкивается с серьезными проблемами, от неконтролируемой миграции до чрезмерного регулирования и роста крайне правых партий. И да, зачастую она реагирует нерешительно. И да, существуют обоснованные опасения по поводу безопасности в Арктике. Но поколения американских государственных деятелей и президентов понимали первостепенную важность американо-европейского союза и никогда бы даже не подумали о том, чтобы пожертвовать им из-за вопроса о суверенитете над Гренландией.
Совершенно очевидно, что только патологический нарцисс, который настаивает на том, чтобы его имя было на всем - от чужого Центра Кеннеди до чужой Нобелевской премии мира - рискнул бы всем вышеперечисленным ради захвата Гренландии, особенно если учесть, что у нас уже есть право размещать базы в Гренландии и дислоцировать там войска и ракеты. У нас также есть право инвестировать в добычу ее полезных ископаемых.
Если бы Америка действительно была компанией, совет директоров отреагировал бы на поведение Трампа, объявив о «вмешательстве» в дела генерального директора.
К сожалению, совет директоров Америки, возглавляемый республиканцами Конгресс США, полностью себя дискредитировал. И теперь мы, народ, мы, акционеры, вот-вот получим счет.
Тем временем конкуренты американских корпораций просто не могут поверить своему счастью. Со времен окончания Второй мировой войны и Россия, и Китай понимали одну важную вещь, которую не понимает Трамп: конкурентное преимущество Америки. В то время как у России и Китая были лишь вассалы, которых они могли заставлять и принуждать присоединяться к ним в любой геополитической или геоэкономической конкуренции с Соединенными Штатами, у Америки было секретное оружие, находящееся на виду: союзники, разделяющие наши ценности и готовые идти на трудные шаги, например, отправлять своих солдат воевать и погибать в наших войнах в Ираке и Афганистане. Одной из таких стран была Дания, обладающая суверенитетом над Гренландией.
Россия и Китай мечтали, что однажды произойдет что-то, что приведет к потере Америкой своих союзников и расколу НАТО. Без экономических союзников Америка никогда не сможет быть столь влиятельной в торговых переговорах с Китаем, а без военной мощи Америки НАТО будет трудно помешать России вернуть себе части Центральной и Восточной Европы, над которыми она потеряла контроль после падения Берлинской стены.
И вот однажды их мечты сбылись. Американский народ избрал человека, который, что бы он ни говорил, ведет нас в будущее, где нет места принципу «Америка превыше всего», а есть лишь «Америка в одиночестве» и «Я превыше всего».
показати весь коментар
28.01.2026 11:33 Відповісти
Спасибо.👍
показати весь коментар
28.01.2026 14:35 Відповісти
Що? Прозрів?
показати весь коментар
28.01.2026 12:03 Відповісти
Казав, не казав...
Про одного комедіанта теж багато чого подібного казали і кажуть, показували теж.
І на що це вплинуло?..
показати весь коментар
28.01.2026 12:30 Відповісти
А про свій "стан" йому нічого сказати?
показати весь коментар
28.01.2026 13:21 Відповісти
Бунт проти господаря ?
показати весь коментар
28.01.2026 14:11 Відповісти
Трампон недієздатний. Імпічмент.
показати весь коментар
28.01.2026 15:47 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 16:24 Відповісти
Дональд ,мабуть, об'ївся ікри подарованої пуйлом, тому і стан такий.
показати весь коментар
28.01.2026 16:39 Відповісти
хана Фіце
показати весь коментар
28.01.2026 18:01 Відповісти
Вчиться, як треба дві цицьки смоктати.
показати весь коментар
28.01.2026 19:22 Відповісти
Хвиця думала шо це все іграшки, а Трамп видно захотів і словаччині прутня в дупу загнати.
показати весь коментар
28.01.2026 19:44 Відповісти
Чи не новина..Всі розумні люди з самого початку писали що він не сповна розуму.. Дивно що в Україні є така ж хвора на голову кодла яка ще готова Трумпа в дупу цілувати.. все чекають що він осо ось як покаже **** ....
показати весь коментар
28.01.2026 20:01 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/31547 Невзоров:
Порадовал премьер-министр Словакии г-н Робер Фицо. Он сконцентрировался, напрягся и наконец предъявил доказательство своей феноменальной глупости.
Подозрения в том, что г-н Фицо, как минимум, не умен, были всегда, но степень мозговой слабости словацкого премьера оставалась загадкой.
Этой загадки больше нет.
На экстренном саммите в Брюсселе, Робера укусила правильная муха и дурак начал откровенничать о "тяжелом состоянии психики" президента США.
(Напомним, словацкий трдельник был допущен к персональному лобызанию трамповых штиблет в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.)
Фицо не жалел красок, расписывая свой испуг от состояния Трампа и характеризовал старину Дональда, как существо явно помешанное и опасное.
Трампу об этом доложили в ту же секунду, когда Фицо завершил свои публичные откровения. С носа президента США слез автозагар. Это страшный знак гнева и мести. Такого он не забывает и не прощает.
показати весь коментар
28.01.2026 20:10 Відповісти
Наступного разу американцям потрібно 100-річного діда обрати в Президенти, от тоді усьому Світу і самим США буде по справжньому "весело".
показати весь коментар
28.01.2026 23:45 Відповісти
Зате, скільки енергії в його віці! Навіть завидно.
показати весь коментар
29.01.2026 07:55 Відповісти
 
 