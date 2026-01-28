Фіцо після зустрічі з Трампом назвав його психологічний стан "небезпечним", - Politico

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі із Дональдом Трампом заявив, що шокований психологічним станом лідера США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Подробиці

Фіцо розповів про це європейським лідерам на полях екстреного саміту ЄС в Брюсселі минулого тижня.

Видання зазначає, що словацький прем'єр один із небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабких сторін Європи. Він був стурбований "психологічним станом" президента США.

За словами дипломатів, Фіцо зробив свої заяви під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом.

Він використав слово "небезпечний", щоб описати, як Трамп виглядав під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Politico пише, що дипломати чотирьох різних урядів ЄС та високопосадовець ЄС не знають, що Трамп сказав Фіцо, що викликало таку реакцію словацького прем'єра.

"Коментарі Фіцо особливо актуальні, оскільки він є одним із найбільш протрампівських політиків Європи , який у відео на Facebook після зустрічі в Мар-а-Лаго розхвалював свій доступ до президента США та висловлював підтримку підходу Вашингтона до російсько-української війни.

Рік тому Фіцо виступив на конференції консервативних політичних дій і сказав американцям, що "ваш президент робить Європі велику послугу", - йдеться в матеріалі.

Реакція

Речник Фіцо не відповів на численні запити про коментарі.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною".

Інший високопосадовець адміністрації Трампа, що був присутній на зустрічі лідерів, сказав, що не може пригадати жодних незручних моментів чи незручних обмінів репліками.

За його словами, зустріч, про яку просив Фіцо, була приємною, нормальною та включала кілька легковажних обмінів репліками, які зафіксував фотограф Білого дому.

Коментар Фіцо

У соцмережі X глава словацького уряду заперечив інформацію, викладену в матеріалі Politico.

"Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило порталу POLITICO опублікувати брехню", - зазначив він.

