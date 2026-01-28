Фицо после встречи с Трампом назвал его психологическое состояние "опасным", - Politico

Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с Дональдом Трампом заявил, что шокирован психологическим состоянием лидера США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Фицо рассказал об этом европейским лидерам на полях экстренного саммита ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.

Издание отмечает, что словацкий премьер один из немногих лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа в отношении слабых сторон Европы. Он был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США.

По словам дипломатов, Фицо сделал свои заявления во время отдельной неформальной встречи между некоторыми лидерами и главными должностными лицами ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом.

Он использовал слово "опасный", чтобы описать, как Трамп выглядел во время их личной встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Politico пишет, что дипломаты четырех разных правительств ЕС и высокопоставленный чиновник ЕС не знают, что Трамп сказал Фицо, что вызвало такую реакцию словацкого премьера.

"Комментарии Фицо особенно актуальны, поскольку он является одним из самых протрамповских политиков Европы, который в видео на Facebook после встречи в Мар-а-Лаго хвалил свой доступ к президенту США и выражал поддержку подходу Вашингтона к российско-украинской войне.

Год назад Фицо выступил на конференции консервативных политических действий и сказал американцам, что "ваш президент оказывает Европе большую услугу", - говорится в материале.

Реакция

Пресс-секретарь Фицо не ответил на многочисленные запросы о комментариях.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной".

Другой высокопоставленный чиновник администрации Трампа, присутствовавший на встрече лидеров, сказал, что не может вспомнить никаких неловких моментов или неудобных реплик.

По его словам, встреча, о которой просил Фицо, была приятной, нормальной и включала несколько легкомысленных реплик, которые зафиксировал фотограф Белого дома.

Комментарий Фицо

В соцсети X глава словацкого правительства возразил информацию, изложенную в материале Politico.

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало порталу POLITICO опубликовать ложь", – отметил он.

