Фицо после встречи с Трампом назвал его психологическое состояние "опасным", - Politico
Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с Дональдом Трампом заявил, что шокирован психологическим состоянием лидера США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Подробности
Фицо рассказал об этом европейским лидерам на полях экстренного саммита ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.
Издание отмечает, что словацкий премьер один из немногих лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа в отношении слабых сторон Европы. Он был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США.
По словам дипломатов, Фицо сделал свои заявления во время отдельной неформальной встречи между некоторыми лидерами и главными должностными лицами ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом.
Он использовал слово "опасный", чтобы описать, как Трамп выглядел во время их личной встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.
Politico пишет, что дипломаты четырех разных правительств ЕС и высокопоставленный чиновник ЕС не знают, что Трамп сказал Фицо, что вызвало такую реакцию словацкого премьера.
"Комментарии Фицо особенно актуальны, поскольку он является одним из самых протрамповских политиков Европы, который в видео на Facebook после встречи в Мар-а-Лаго хвалил свой доступ к президенту США и выражал поддержку подходу Вашингтона к российско-украинской войне.
Год назад Фицо выступил на конференции консервативных политических действий и сказал американцам, что "ваш президент оказывает Европе большую услугу", - говорится в материале.
Реакция
Пресс-секретарь Фицо не ответил на многочисленные запросы о комментариях.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной".
Другой высокопоставленный чиновник администрации Трампа, присутствовавший на встрече лидеров, сказал, что не может вспомнить никаких неловких моментов или неудобных реплик.
По его словам, встреча, о которой просил Фицо, была приятной, нормальной и включала несколько легкомысленных реплик, которые зафиксировал фотограф Белого дома.
Комментарий Фицо
В соцсети X глава словацкого правительства возразил информацию, изложенную в материале Politico.
"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало порталу POLITICO опубликовать ложь", – отметил он.
У середу, 28 січня, долар США впав до найнижчого рівня за останні чотири роки (з початку 2022 року). Різке падіння спровокувала заява президент Дональд Трамп про те, що знецінення валюти США - "чудовий" результат для бізнесу. Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс ієни, євро і фунта стерлінгів. Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-27/trump-says-he-s-not-concerned-with-decline-of-us-dollar?srnd=phx-politics пише Вloomberg.
Валютні ринки відреагували миттєво: на біржах почався масовий продаж доларів, унаслідок чого євро вперше з 2021 року перевищив позначку в $1,2.
Президент США давно звинувачує інші країни в прагненні до зниження обмінних курсів для стимулювання експорту, а міністр фінансів Скотт Бессент відзначив різницю між ціною долара і його вартістю як резервної валюти. Ці останні коментарі були розцінені як дозвіл трейдерам продавати долар.
"Багато хто в кабінеті Трампа хоче ослаблення долара, щоб зробити експорт більш конкурентоспроможним. Вони йдуть на продуманий ризик. Ослаблення валюти може бути приємним, поки ситуація не загостриться", - сказав Він Тін, головний економіст банку Нассау.
Частково падіння долара було спричинене відновленням ієни. Також на вартість валюти впливають: погрози Трампа захопити Гренландію; тиск на Федеральну резервну систему; зниження податків і стиль керівництва Трампа.
Слабкість спостерігається незважаючи на зростання прибутковості державних облігацій. Це підштовхнуло інвесторів шукати "тихі притулки". Як результат, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zoloto-onovilo-istorichnij-maksimum-jaka-joho-tsina-zaraz.html золото зростає в ціні, і майже щодня встановлює "новий історичний максимум". Деякі аналітики називають цей процес "тихим виходом" з американських активів.
Видання зазначає, що Трамп і раніше мав суперечливі погляди на долар. "Я людина, яка любить сильний долар, але слабкий долар приносить набагато більше грошей", - сказав він минулого року.
Експерти ж підкреслюють, що слабший долар дійсно стимулює експорт. Однак борг США становить 39 трильйонів доларів, а коли країна має такий великий борг, то стабільність валюти, імовірно, має бути пріоритетнішою, ніж експорт.
ологічний стан Трампа для пуцина теж небезпечний? 🤔
Везде про деньги.
Але хоч один озвучив те, що очевидно більшості.
А с дедом давно все ясно. На тесемочках он
Политика Трампа - это не «Америка прежде всего». Это «Я прежде всего». Нью-Йорк Таймс, 21 января 2026г.
Я никогда не разделял конспирологические теории о Дональде Трампе и России. Я никогда не думал, что он является агентом России или что у Владимира путина есть какие-то финансовые рычаги воздействия на него или компрометирующие видеозаписи, чтобы шантажировать его. Я всегда считал, что все гораздо хуже: что Трамп, в глубине души, просто не разделяет ценности всех остальных американских президентов со времен Второй мировой войны, когда речь идет о том, какой должна быть роль Америки в мире.
Я всегда считал, что у Трампа совершенно искаженная система ценностей, которая не основана ни на одном из наших основополагающих документов, а просто благоволит любому сильному лидеру, независимо от того, что он делает со своей силой; любому богатому лидеру, который может обогатить Трампа, независимо от того, что этот лидер делает с этими деньгами или как он их получил; и любому лидеру, который будет льстить ему, независимо от того, насколько очевидно фальшивой эта лесть является.
Поскольку диктатор путин соответствовал всем этим критериям больше, чем демократический лидер Украины, Трамп относится к нему как к другу - наплевав на американские интересы и ценности. путину даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы сделать Трампа своей марионеткой.
По всем этим причинам Трамп - самый антиамериканский президент в нашей истории. Это стало очевидно с того дня, как Трамп очернил сенатора Джона Маккейна, настоящего американского героя войны и патриота, за то, что тот был сбит в бою и попал в плен. Какой американец стал бы осуждать Маккейна, который провел более пяти лет в северо-вьетнамском лагере для военнопленных, отказавшись от досрочного освобождения, зная, что это будет использовано в пропагандистских целях? Ни один американец, которого я знаю, этого бы не сделал.
В течение первого срока пребывания Трампа в Белом доме его худшие антиамериканские порывы и интеллектуальная лень сдерживались группой серьезных советников. На этот раз его некому сдерживать. Он окружил себя подхалимами. Поэтому сейчас Трамп, по сути, управляет нашей страной так же, как управлял своими компаниями - как единоличный правитель, свободный заключать ужасные сделки.
Этот стиль управления привел к шести банкротствам его компаний. К сожалению, сегодня мы все являемся его акционерами, и я боюсь, что он разорит нас как страну - морально уж точно, а возможно, однажды и финансово, и политически.
Поведение Трампа стало настолько безрассудным, настолько эгоцентричным, настолько явно противоречащим американским интересам - как их определяли даже республиканцы, не говоря уже о демократах, - что возникает вопрос: неужели Америкой теперь правит безумный король?
Какой американский президент когда-либо написал бы текст, подобный тому, что Трамп отправил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере в прошлое воскресенье, утверждая, что одна из причин, по которой он стремится ухватить Гренландию, заключается в том, что ему не дали Нобелевскую премию мира? Он написал: «Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение востми войн и многое другое, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя это всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки».
Прочитайте эти слова медленно. Они не кричат «Америка прежде всего». Они кричат: «Я прежде всего». Они кричат: «Я, Дональд Трамп, готов захватить Гренландию ценой развала почти 77-летнего альянса НАТО, потому что Нобелевский комитет не присудил МНЕ свою премию мира в прошлом году» - игнорируя тот факт, что норвежское правительство не контролирует присуждение премии.
Одно дело, если бы Трамп заявил, что готов разорвать отношения с НАТО по принципиальным геополитическим соображениям, затрагивающим безопасность американского народа. Я не могу представить, что это могло бы быть, но хотя бы могу допустить такую возможность. Но для меня совершенно немыслимо, чтобы американский президент был настолько одержим желанием получить Нобелевскую премию мира, чтобы потешить свое самолюбие и превзойти своего предшественника - а также сравняться с Бараком Обамой, получившим Нобелевскую премию мира в 2009 году, - что он был бы готов разрушить весь альянс НАТО и торговлю с Европой только потому, что не получил эту премию.
Я пытаюсь представить себе ситуацию, когда Трамп диктовал эту записку своему помощнику, без всякого стыда, и этот человек отправил ее норвежцам - предположительно, без того, чтобы кто-либо в иерархии Белого дома остановил его, без того, чтобы кто-либо сказал: «Мистер президент, вы сошли с ума? Вы не можете ставить свои личные амбиции получить Нобелевскую премию выше интересов всего Атлантического альянса».
Но Трамп может это сделать, потому что он, очевидно, придает мало или совсем не придает значения крови, ресурсам и энергии, которые поколения американских солдат, дипломатов и президентов до него пожертвовали, чтобы построить это прочное партнерство с нашими европейскими союзниками.
Позвольте мне объяснить это в терминах, которые Трамп должен понять: если бы Америка была компанией, можно было бы сказать, что поколение американских рабочих, руководителей и инвесторов построило самую успешную, прибыльную и влиятельную корпорацию в истории мира - Атлантический/НАТО альянс, созданный из пепла Второй мировой войны. Благодаря относительно небольшим инвестициям в послевоенную Европу, известным как план Маршалла, мы создали здорового торгового партнера, который помог сделать как Америку, так и Европу богаче, чем когда-либо; мы помогли превратить Европу из континента, известного националистическими, этническими и религиозными войнами, в крупнейший центр свободных рынков, свободных людей и верховенства права в мире, получив мощного демократического союзника, который помогал стабилизировать мир и сдерживать Россию на протяжении последних трех четвертей века.
Действительно, Европа сталкивается с серьезными проблемами, от неконтролируемой миграции до чрезмерного регулирования и роста крайне правых партий. И да, зачастую она реагирует нерешительно. И да, существуют обоснованные опасения по поводу безопасности в Арктике. Но поколения американских государственных деятелей и президентов понимали первостепенную важность американо-европейского союза и никогда бы даже не подумали о том, чтобы пожертвовать им из-за вопроса о суверенитете над Гренландией.
Совершенно очевидно, что только патологический нарцисс, который настаивает на том, чтобы его имя было на всем - от чужого Центра Кеннеди до чужой Нобелевской премии мира - рискнул бы всем вышеперечисленным ради захвата Гренландии, особенно если учесть, что у нас уже есть право размещать базы в Гренландии и дислоцировать там войска и ракеты. У нас также есть право инвестировать в добычу ее полезных ископаемых.
Если бы Америка действительно была компанией, совет директоров отреагировал бы на поведение Трампа, объявив о «вмешательстве» в дела генерального директора.
К сожалению, совет директоров Америки, возглавляемый республиканцами Конгресс США, полностью себя дискредитировал. И теперь мы, народ, мы, акционеры, вот-вот получим счет.
Тем временем конкуренты американских корпораций просто не могут поверить своему счастью. Со времен окончания Второй мировой войны и Россия, и Китай понимали одну важную вещь, которую не понимает Трамп: конкурентное преимущество Америки. В то время как у России и Китая были лишь вассалы, которых они могли заставлять и принуждать присоединяться к ним в любой геополитической или геоэкономической конкуренции с Соединенными Штатами, у Америки было секретное оружие, находящееся на виду: союзники, разделяющие наши ценности и готовые идти на трудные шаги, например, отправлять своих солдат воевать и погибать в наших войнах в Ираке и Афганистане. Одной из таких стран была Дания, обладающая суверенитетом над Гренландией.
Россия и Китай мечтали, что однажды произойдет что-то, что приведет к потере Америкой своих союзников и расколу НАТО. Без экономических союзников Америка никогда не сможет быть столь влиятельной в торговых переговорах с Китаем, а без военной мощи Америки НАТО будет трудно помешать России вернуть себе части Центральной и Восточной Европы, над которыми она потеряла контроль после падения Берлинской стены.
И вот однажды их мечты сбылись. Американский народ избрал человека, который, что бы он ни говорил, ведет нас в будущее, где нет места принципу «Америка превыше всего», а есть лишь «Америка в одиночестве» и «Я превыше всего».
Про одного комедіанта теж багато чого подібного казали і кажуть, показували теж.
І на що це вплинуло?..
Порадовал премьер-министр Словакии г-н Робер Фицо. Он сконцентрировался, напрягся и наконец предъявил доказательство своей феноменальной глупости.
Подозрения в том, что г-н Фицо, как минимум, не умен, были всегда, но степень мозговой слабости словацкого премьера оставалась загадкой.
Этой загадки больше нет.
На экстренном саммите в Брюсселе, Робера укусила правильная муха и дурак начал откровенничать о "тяжелом состоянии психики" президента США.
(Напомним, словацкий трдельник был допущен к персональному лобызанию трамповых штиблет в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.)
Фицо не жалел красок, расписывая свой испуг от состояния Трампа и характеризовал старину Дональда, как существо явно помешанное и опасное.
Трампу об этом доложили в ту же секунду, когда Фицо завершил свои публичные откровения. С носа президента США слез автозагар. Это страшный знак гнева и мести. Такого он не забывает и не прощает.