Трамп заявив, що ніколи не бував на острові Епштейна

Джеффрі Епштейн та Дональд Трамп у 1997 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито ніколи не був на острові фінансиста Джеффрі Епштейна, який влаштовував там сексуальні розваги для багатіїв.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

"Я не лише не мав дружніх стосунків із Джеффрі Епштейном, а й, згідно з інформацією, яку щойно оприлюднило Міністерство юстиції, Епштейн разом із брехливим "автором" на ім’я Майкл Вольфф — справжнім мерзотником — вступили у змову, щоб завдати шкоди мені та/або моєму президентству... На відміну від багатьох, хто любить лише казати нісенітниці, я ніколи не відвідував сумнозвісний, морально осквернений острів Епштейна. Натомість майже всі ці корумповані демократи та їхні спонсори там побували", - написав Трамп.

Лідер США також повторив, що має намір подати до суду на Майкла Вольффа, який "несанкціоновано" написав біографічну книгу про нього.

Деталі

Зазначимо, що Вольфф фігурував у частині файлів Епштейна, оприлюднених американським Мін'юстом в листопаді минулого року, які можуть свідчити, що він був неофіційним радником і публіцистом Епштейна.

В одному з електронних листів Вольфф припустив, що Епштейн може стати "кулею", яка покладе край президентській кампанії Дональда Трампа 2016 року. В іншому листі він порадив Епштейну у 2015 році використати заперечення Трампа щодо відвідування будинку Епштейна або польотів на його літаку. Він запропонував використовувати його потенційні слова про їхні стосунки як "цінну політичну валюту" залежно від результатів виборів 2016 року.

Трамп про відвідини острова Епштейна

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

+18
Та плювати, що заявляє цей довбой@б. Просто генератор випадкових слів.
02.02.2026 22:30 Відповісти
+15
Він просто забув.
Дєдушка вже старенький.
02.02.2026 22:34 Відповісти
+14
Зовсім з пам'яттю погано стало у старого!! Але ж файли і свідки, не зникають! Том Епштейна і убили, прямо в камері тюрми США, щоб Трамп «не бував ні разу»???
Точно, як і у ****** від рюріковських….
02.02.2026 22:31 Відповісти
Был человек похожий на Трампа.
02.02.2026 22:29 Відповісти
ага. ключове тут - це "нібито не був". )
02.02.2026 22:37 Відповісти
Трамп заявив, що ніколи не трахав проститутку Стормі Деніелс, ту, якій він заплатив 100тис. долларів за мовчання. А коли вона за цю брехню подала на нього в суд, умудрився виграти справу і вона має борг 400тис. доларів, що пішли на оплату юристів і судових витрат..
02.02.2026 23:22 Відповісти
Фемка набрехала і тягне бабло з заможного клієнта? От так новина.
Там в файлах ще є переписка з укр. модельним агенством, чекаю коли вже ці повії заявлять про себе та будуть вимагати мільйони компенсації. Хоча, може, вже й влаштували життя з амер. бізнесменами, бо як говорять феї "Моє минуле мужику знати необов'язково".
03.02.2026 05:11 Відповісти
У тебе голова працює , чи ти її рідко включаєш? А подумати, за що Трамп заплатив Стормі Деніелз сто тисяч доларів, невже по доброті душевній. При чому за ці сто тисяч долларів Трамп став першим і єдиним президентом США, що має кримінальний вирок, а його адвокат, що займався цією справою, сів до буцегарні.
03.02.2026 13:36 Відповісти
Які свідки? Типу тієї, що пішла торгувати тілом в 16, а потім її "змусили" заробляти так далі? Потім типу ще й змусили спати з якимось старцем в Британії, котрий відвалить 12 мільйонів фунтів, щоб не ляпала своїм помелом?
03.02.2026 05:22 Відповісти
Та ще і деменція
02.02.2026 23:00 Відповісти
«І я не я, і хата не моя»
02.02.2026 22:34 Відповісти
то шо, острів епштейна не буде до штатів приєднувати ? ))
02.02.2026 22:35 Відповісти
Був - не був, а на суді докази будуть надані....
02.02.2026 22:36 Відповісти
так, і пальці в піхви неповнолітніх дівчаток не пхав
02.02.2026 22:36 Відповісти
А зеленський, літав в Оман, підписувати інвестиційні проекти з еміром, який був при смерті...
02.02.2026 22:37 Відповісти
"а вы докажіте!" Це ж було вже!
02.02.2026 22:38 Відповісти
Старий перевірений метод! Злодій кричить: "Тримай злодія"! Щоб такий поціновувач "полунички" та й пропустив таку "халяву"?
02.02.2026 22:43 Відповісти
😁 Це епічно! Якщо є фото, чи відео, чи інші докази, що Трамп не лише дружив з Епштейном ( що він тепер заперечує), а й відвідував цей острів Нью-Лесбос, то Трампу торба! І його найближчому оточенню теж. А я думаю, що такі докази є.
02.02.2026 22:48 Відповісти
Скажет, шо это не он, а актёр в гриме. И вообще это подстава, дабы денег срубить с честного человека и всё это происки врагов. Если у тебя есть деньги на хороших адвокатов, то правосудие может выдавать неожиданные и удивительные результаты.
02.02.2026 23:53 Відповісти
Формально Ви праві, але я не просуд, а про вибори. Навіть вигравши суд, вибори Трамп таки програє. Як і республіканці.
03.02.2026 00:55 Відповісти
Будем надеяться.
03.02.2026 01:24 Відповісти
А він візьме і поставить американську Конституцію на паузу, введе надзвичайний стан та відмінить вибори. )))
03.02.2026 02:00 Відповісти
Якщо взагалі будуть вибори.
Бо він пообіцяв: "Проголосуйте за мене, і вам більше ніколи не доведеться голосувати!"
03.02.2026 09:23 Відповісти
😊 У США це так не працює. Там вся система побудована для задоволення потреб спонсорів. Якщо цих спонсорів щось перестає задовільняти, проблема усувається, навіть якщо це президент.
03.02.2026 10:00 Відповісти
А спонсорів якраз і перестала задовольняти ота чехарда - кожні 4 роки починай спочатку. У них у "Проекті 2025" усе написано. На жаль.
03.02.2026 13:33 Відповісти
Все вірно. Понсооів почала напружувати трампівська чехарда і єресь. Тому спочатку його ставитимуть у стійло, а потім виганятимуть імпічментом, або виборами.
03.02.2026 13:56 Відповісти
Дай би Боже! Щиро того бажала б!!! Бо дна вже немає...
03.02.2026 20:41 Відповісти
"Якщо є фото, чи відео, чи інші докази..." - що означаэ "якщо"? ви інтернетом користуватися вмієте? повно і фото і відео спільних, та їх шукати особливо не треба
03.02.2026 03:26 Відповісти
Фотошоп!!! Діпфейк!!! Усі брешуть, я один кажу правду!!!

- Абраша, кому ти більше віриш - своїм брехливим очам чи своїй чесній дружині?!
03.02.2026 09:21 Відповісти
Дідо старенький, дідо забув
Як у Епштейна на острові був
Як за дівчатами "в гречку скакав"
І як морально усе оскверняв ...
02.02.2026 22:48 Відповісти
Так он и Эпштейна НЕ знает. Это всё Байден виноват.
02.02.2026 22:51 Відповісти
А плёнки в кремле говорят совсем о другом.. Был и девочек в розовых бантиках любил...
02.02.2026 23:00 Відповісти
И не только любил, но и потрошил...
И именно таких плёнок он и боится.
03.02.2026 09:25 Відповісти
Епштейн займався неподобством не тількі на острові, а в Нью-Йорку та Флориді, хто не знає. П.С Фраза «Grab them by the pussy» (в переводе - «хватай их за киску» или «хватай их за влагалище») принадлежит Дональду Трампу.
02.02.2026 23:01 Відповісти
Москву пропустили, там він теж займався до "умопомрачєнія", на tZinform писали, що якусь кгбешну агентку (там і прізвище було) так "дозаймав", що шию поломав. Мабуть тією кіношкою і тримає його пуйло за яйкі. Отакий він ганДонік.
03.02.2026 00:56 Відповісти
І його ніколи не трахала валька - червоні труси???🤣🤣🤣
02.02.2026 23:02 Відповісти
А ще сказав "*** буду, век воли не видать"
02.02.2026 23:06 Відповісти
Нє, ну можна було отбрехатися красиво, дідусь, тим більш що нічого прямо аж такого щоб йому загрожувало там нема.
Але казати що ти не дружив з людиною, з якою ти на фотках обіймаєшся і є ***** доказів що ти його знав - це так недолуго.
02.02.2026 23:06 Відповісти
дуже смішно спостерегіта за 3,14здаболи .котрі думають.що цілий світ вірить їхній брехні...
02.02.2026 23:08 Відповісти
На острові, може, і не бував; але педофілом-насильником ейнштейнового товару - був.
02.02.2026 23:20 Відповісти
соррі, "епшейнового"...
02.02.2026 23:21 Відповісти
острів трампепштейна
02.02.2026 23:31 Відповісти
це все нагла брехня, фейк і іпсо 🤪
02.02.2026 23:59 Відповісти
03.02.2026 00:02 Відповісти
То не я,то демократи!
То не я,то Порошенко!
03.02.2026 00:13 Відповісти
Значить вже все добре вичистили і придумали легенду-побрехеньку для лохів
03.02.2026 00:46 Відповісти
Кажуть "шило в мішку не втаїш", колись все вилізе на світ божий.
03.02.2026 00:48 Відповісти
Острів епштейна підтвердив: - Ніразу!
03.02.2026 00:56 Відповісти
Просто справжній Трамп там де і Епштейн. А двійник - клон нічого не знає.
03.02.2026 01:08 Відповісти
Ми "віримо".... Трамп "брехати не буде".... війну вже зупинив за 24 годи....дня....тиждня.... ой, ні, то не його війна....
03.02.2026 02:11 Відповісти
"Трамп заявив..."

а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому йому знадобилось АЖ ЦІЛИЙ РІК, щоб оприлюднити файли? за рік їх можна було СТО РАЗ відредагувати, виправити, видалити і взагалі показати публіці тільки те, що вигідно трампону-гандону!!! і це ще я не говорю, що ці файли існують ВЖЕ РОКАМИ і ніхто нічого не робив, ні маразматик біден, ні трампон!!!

а дітойоб трампон-гандон може також заявити, чому сьогодні не відкрито ЖОДНОЇ кримінальної справи проти всіх тих людей, які згадані в тих файлах?
03.02.2026 03:32 Відповісти
Трамп жодного разу не був на острові Епштейна - це острів був під Трампом. Ета другоє.
03.02.2026 04:02 Відповісти
даже если там будет написано английски по белому с фото трампа ** авшего детей,
выйдит ФБРовец и скажет что ржавый был агентом под прикрытием, поэтому это не считается
03.02.2026 07:01 Відповісти
Затем Білл Клінтон, a.k.a. Slick Willy ( пошукайте що це означає на сленгу) був. За що його та Клінтоншу тягнуть в Конгрес на допит а в разі неявки погрожують кримінальним переслідуванням. ОБОХ.
https://www.wsj.com/politics/policy/bill-hillary-clinton-epstein-house-testimony-d30f0df2?mod=mhp
03.02.2026 07:06 Відповісти
Власне я в сотий раз повторюю те що казав і до виборів 2026го - не зачаровуйтесь щоб болісно не розчаровуватись. Не топіть за демократів бо шанси є що доведеться працювати з, м'яко кажучи, ексцентричним Трампом. І так як справи йдуть сьогодні то не нульовий шанс що доведеться працювати й з, прости Господи, самовпевненим жлобом Венсом.
03.02.2026 07:11 Відповісти
верим!
03.02.2026 08:50 Відповісти
У Трампа проблема с островами!
03.02.2026 11:41 Відповісти
врет же ,****..
03.02.2026 19:44 Відповісти
 
 