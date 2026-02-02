Трамп заявив, що ніколи не бував на острові Епштейна

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито ніколи не був на острові фінансиста Джеффрі Епштейна, який влаштовував там сексуальні розваги для багатіїв.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

"Я не лише не мав дружніх стосунків із Джеффрі Епштейном, а й, згідно з інформацією, яку щойно оприлюднило Міністерство юстиції, Епштейн разом із брехливим "автором" на ім’я Майкл Вольфф — справжнім мерзотником — вступили у змову, щоб завдати шкоди мені та/або моєму президентству... На відміну від багатьох, хто любить лише казати нісенітниці, я ніколи не відвідував сумнозвісний, морально осквернений острів Епштейна. Натомість майже всі ці корумповані демократи та їхні спонсори там побували", - написав Трамп.

Лідер США також повторив, що має намір подати до суду на Майкла Вольффа, який "несанкціоновано" написав біографічну книгу про нього.

Деталі

Зазначимо, що Вольфф фігурував у частині файлів Епштейна, оприлюднених американським Мін'юстом в листопаді минулого року, які можуть свідчити, що він був неофіційним радником і публіцистом Епштейна.

В одному з електронних листів Вольфф припустив, що Епштейн може стати "кулею", яка покладе край президентській кампанії Дональда Трампа 2016 року. В іншому листі він порадив Епштейну у 2015 році використати заперечення Трампа щодо відвідування будинку Епштейна або польотів на його літаку. Він запропонував використовувати його потенційні слова про їхні стосунки як "цінну політичну валюту" залежно від результатів виборів 2016 року.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

