Трамп понад 38 тисяч разів згадується у "файлах Епштейна", - NYT

Джеффрі Епштейн та Дональд Трамп у 1997 році.

Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов’язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає.

Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як пише видання, йдеться про близько 3 мільйони сторінок документів, у яких ім’я Трампа згадується у понад 5 300 файлах. Матеріали охоплюють період, коли Трамп до початку 2000-х років підтримував дружні стосунки з Епштейном.

За даними NYT, значна частина оприлюднених документів складається з новинних публікацій, електронного листування та інших загальнодоступних матеріалів. Вони також свідчать, що Епштейн стежив за життям Трампа після його політичного злету та намагався використати ці зв’язки у власних інтересах.

У документах містяться нотатки та стенограми інтерв’ю слідчих із жертвами Епштейна. Деякі з них згадували контакти з Трампом під час зустрічей у клубі Мар-а-Лаго або в помешканнях Епштейна, однак не повідомляли про неправомірну поведінку з боку теперішнього президента США.

Сам Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш також заявив, що у матеріалах немає підстав для відкриття розслідування щодо Трампа.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

ось звідкіля у трампа любов до пуйла ,обоє педофіли
02.02.2026 16:51 Відповісти
Так он в президенты полез намеренно, если б не полез , то ему б светил большой срок … И сразу бы нашлись доказательства причастности и к Эпштейну и к педофилии ! Но пока он **********, все молчат , даже потерпевшие ….
02.02.2026 16:58 Відповісти
Всього навсього 38 тисяч разів і небільше і якась там педофілія .Ніксона вигнали бо десь підслуховували демократів в готелі.Доречі зараз підслуховувають всіх.
02.02.2026 16:40 Відповісти
02.02.2026 16:40 Відповісти
" Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов'язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає. " Докази є в пуйла. Парочку коротеньких відео. Чомусь я так думаю.
02.02.2026 17:54 Відповісти
Там теж багато доказів, але поки він президент ніхто не буде його судити за цю « діяльність».
03.02.2026 01:22 Відповісти
Смішно було, як Біл Гейтс спіймав тріппер від російських шлюх та шукав антибіотики. А вообще виявилось, що вся західна еліта в педофільський секті. Ну ладно Ілон Маск, но там був і Стівен Хокінг.
02.02.2026 16:41 Відповісти
Більш ймовірно, що йшлося про ідентифікацію носія та рекламацію "товару" від Епштейна, а про антибіотики згдано для годиться. Відомий фізик Стівен Хокінг відомий не лише тим, що ледве ходив і майже не говорив, але й тим що двічі на тиждень відвідував такі салони, де можна було спостерігати за "рухом планет".
02.02.2026 16:54 Відповісти
І Кіп Торн.Але там вирішували різні питання.
02.02.2026 16:54 Відповісти
А Хокінг - це вже "перебір"... Людина була повністю паралізована... Що йому було там робить? Спостерігать? Так за "вуайєризм" немає кримінальної відповідальності...
02.02.2026 17:33 Відповісти
Смотря за чем он наблюдал.
02.02.2026 19:23 Відповісти
Натякаєш на "недоносительство"? А така норма права Є в американському законодавстві? І (до речі), Хокінг - підданий Великобританії, а не американський громадянин...
02.02.2026 23:46 Відповісти
Немає кримінальної відповідальності ? Так і його вже нема…
03.02.2026 01:23 Відповісти
Так тут питання не в тому... Тут питання в іншому: "А был-ли мальчик?"
03.02.2026 01:40 Відповісти
А чому ні? Візуали були, є та будуть
03.02.2026 18:21 Відповісти
Є... Але мало коли вони несуть кримінальну відповідальність... В тому числі, й за "недонесення"...
03.02.2026 18:46 Відповісти
Ілона не взяли. Але той хотів.
02.02.2026 19:27 Відповісти
..а на плівках гебнявих "трампон" згадується значно більше
02.02.2026 16:41 Відповісти
ТЕ що Трамп ненормальний знає уже вся планета. Одне не зрозуміло - нащо було лізти в президенти? Щоб опозоритись на всі часи?
02.02.2026 16:42 Відповісти
02.02.2026 16:58 Відповісти
щоб бабла наварити. за час його другої каденції, родина Чуба збільшила свої статки на 1,4 лярди доларів. тільки за це варто було йти знову в президенти. і пох йому на той позор. не сам він сів в Овальний кабінет, а його туди посадили виборці.
02.02.2026 18:15 Відповісти
Оо, Трамп виявляється був в Епштейна активним Трампштейном.
02.02.2026 16:42 Відповісти
Все чікі - пікі - не проколовся?
02.02.2026 16:46 Відповісти
Ось тут може настати гаплик для Трампа ,а саме іпічмент і програш республіканців на виборах в конгрес.
02.02.2026 16:46 Відповісти
****? Він президентом став при відкритих реальних справах і серйозних обвинуваченнях, теж реальних. Причому недавніх, з доказами і свідками. нікого це не бентежило взагалі.
А тут просто файли без доказів, більша частина з яких, що могли щось реально довести, вже не існує, бо там вся верхівка, а не тіки старий підар. Скандал? Ну так. Але рудому не звикати. Імпічмент? Дуже малоймовірно.
02.02.2026 17:27 Відповісти
02.02.2026 16:51 Відповісти
Фэйк ньюс - он савсем ни причем. Он всех засудит за паклёп.
02.02.2026 16:53 Відповісти
дивись шоб його не засудили
02.02.2026 16:54 Відповісти
Дякую за пораду. Зроблю це!
02.02.2026 19:25 Відповісти
Moretti, А як же !! « Вы всё врёте» . Со слов самого честного президента , и Рене Николь Гуд переехала три раза айсовца, и медбрат Алекс Претти наскочил на пять айсовцев чтобы их убить!
03.02.2026 01:32 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
03.02.2026 02:49 Відповісти
Да. Згадується. І хутін теж.
А ще там часто звучить слово ГОЙ.
Послухайте хто ще не чув
02.02.2026 16:54 Відповісти
В Україні він за рік згадувався не менше, в *****.
02.02.2026 16:54 Відповісти
Олег Гриб:
Маша Дрокова (посередині в сауні). Вона приєдналася до молодіжного руху путіна у 15 років та була його спікером. Пізніше Дрокова переїхала до США, заснувала інвестиційний фонд у сфері IT і працювала прес-секретарем у мережі публічних відносин Джеффрі Епштейна.
Нещодавно, у 2026 році, Дрокову разом з подругами нагородили орденом "За заслуги перед росією" за активність у "молодіжному русі". Однозначно, що після олрилюднення "файлів", російський вплив на сильних світу цього суттєво зменшиться.
Мін'юст США опублікував нові файли Епштейна, де Трампа безпосередньо звинувачують у зґвалтуванні 13-річних дівчаток, продажу неповнолітніх та вбивстві з подальшим прихованим похованням тіла на території його гольф-клубу.
Файли Епштейна розкривають, що одним із головних активів росії в Європі був Турбйорн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи (2009 - 2019 рр), прем'єр-міністр Норвегії (1996-1997 рр). Він роками виступав посередником між Епштейном і росією, допомагаючи обом і діючи повністю проти інтересів ЄС.
Колишній глава МЗС Словаччини, близький соратник та радник прем'єр-міністра Роберта Фіцо, оголосив про свою відставку. Причиною рішення стало розголошення інформації про його контакти з Джеффрі Епштейном. Ім'я Мирослава Лайчака неодноразово фігурує у «досьє на Епштейна».
У "файлах" згадують Маска, Білла Гейтса тощо, яких повʼязують зі "світлим майбутнім людства". Що тут скажеш - "Ібо слаб чєловєк". Байдена у списку немає.
Ярослав Головко: А головною комісаркою нашистів виявляється малолітня Маша Дрокова, яка мріяла поцілувати Путіна, мрія її збулася, про це навіть зняли однойменний фільм.
Епізод другий: головна офіційна патріотка Росії Маша Дрокова звалює в Америку, заявляє про переосмислення своїх поглядів і стає піарщицею сутенера-педофіла Джеффрі Епштейна!
Здається мені, що ця серія не остання, тому що вже у файлах Епштейна починають спливати дані, як чекісти використовували honey traps проти американців на ПМЕФ.
02.02.2026 17:08 Відповісти
>Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов'язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає.

брехня, там є покази свідків, що трамп ґвалтував неповнолітніх, і приймав участь в аукціонах з продажу неповнолітніх, яких він оцінював за пружністю вагіни.
https://t.me/ukrnastup/136863
02.02.2026 17:15 Відповісти
From horse's mouth (NYT):
- Many of the documents released on Friday that mention Mr. Trump are news articles and other publicly available materials that had landed in Mr. Epstein's email inbox. None of those files include any direct communication between Mr. Trump and Mr. Epstein.
-more than a dozen tips submitted through the F.B.I.'s National Threat Operations Center in West Virginia.
- Juan Alessi, who worked for Mr. Epstein, https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00153700.pdf is reported to have told investigators that Mr. Trump
https://www.nytimes.com/2026/02/01/us/trump-epstein-files.html

Треба дивитися фактам у очі - про Трампа у файлах є вирізки з газет, анонімки та чутки від третіх осіб.

А от про Гейтса, Саммерса, Клінтона, інших... Не дивина що всі президенти починаючи з Обами, не бажали давати хід цій справі, бо вона демонструє наочно чим є привладна мішпуха. Що, можливо, дивує українську аудиторію але не є новиною для уважних американських громадян. Наприклад, у 2009 му році, тоді ж коли перший раз взяли Епштейна, в Вашингтоні вибухнув скандал щодо https://www.brucklaw.com/dc-madam-prostitution-scandal-back-news/ елітної ескортної служби, заснованої такою собі Deborah Palfrey також знаною як DC Madam.
Служба обслуговувала конгресменів, сенаторів, та вищих державних посадовців.
А ще був цілий сенатор від Айдахо https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Craig_scandal Larry Craig що у 2007 році в чоловічому туалеті аеропорту Міннеаполіса ( ) був упійманий і заарештований за спробу схилити чоловіка на сусідньому товчку до сексу прямо там же. Сусід же виявився поліцейським під прикриттям.

"І ці люди забороняють нам колупатися в носі."
02.02.2026 17:15 Відповісти
Необхідно заходити на державний сайт! Написати англійською « файли Епстейна», а потім у « пошук» написати знайоме ім'я! Так остаточне слідство ще не розпочиналось, але доказів чи немало! Не требо приписувати Клінтону тут перевагу, в нього рівно стільки доказів, як і у супротивника, навіть останній переважає! Як с дівчинкою 13 рочків, у якої була дитина, яку її дядько стратив …
03.02.2026 02:39 Відповісти
В срацi теж 😂
03.02.2026 02:54 Відповісти
Прикольно. Добре що Епштейн вирішив самовбитися до суда, купа часу минула, за цей час підчистили і хвости і самі файли і тепер нічого довести не вийде, а все що написано - тепер просто літери на папері, так? Який вдалий збіг обставин.
02.02.2026 17:21 Відповісти
38 тисяч разів згадують Трампа і жодного разу не згадується Джо Байден.😂😂😂
В Трампа зараз дупа 🔥 🔥 🔥.
02.02.2026 17:35 Відповісти
Там і без байдена вистачає демократів
02.02.2026 19:31 Відповісти
Не рахується!
Має бути особисто Джо Байден.
Трамп вважає, що Джо Байден винен у всьому на світі.🤬
Дивна схожість, як в ситуації між Зеленським і Порошенком.🤔🤭
02.02.2026 20:05 Відповісти
народи знають про своїх політиків все ...але допуськають цю розбещінісь їм , не розуміючи шо грязні физично та моральні еліти , точно так ставляться до народів ,як до своїх жертв , гірше ніж до собак , я вже не кажу про смаки Ватікану ,які і досі підтримують з такими політиками тісні зв'язки ...хочется бл* дь шоб зявився якийсь рембо ,та перех* ярив цю елітну шоблу !!! ...
02.02.2026 18:07 Відповісти
А чиї "подвиги" там замалювали чорним? Невже Байдена?
02.02.2026 18:11 Відповісти
принца Ендрю. Якщо вчергове попадеться на очі оті чорні квадрати - тут залінкую.
02.02.2026 18:17 Відповісти
Хіба тільки принца Ендрю? Не вірю. А трампа вилизували так, що аж язики постирали
02.02.2026 19:10 Відповісти
Наявність таких згадок про Трампа та інших можновладціів не підтверджує, і не спростовує того, що ці "архіви Епштейна" чи частина їх невідомого об'єму можуть бути фейком.
Хоча би тому, що фейки множаться скрізь; не виключено, що до справжніх документів мінюст США додав зфальшовані та "спродуктував" їх. З адміністрації Трампа станеться, не зморгне навіть....
Можливо, https://www.facebook.com/tvtoronto/posts/************************************************************************?__cft__[0]=*********************************************************************************************-g7SJwMKtrPc7JWL0ADDNbJLaZxsMoxys9P-Mnh3llEuLHaYEgD4mWxRj4O0MspDDUWhowS3y5PB4fqDg&__tn__=%2CO%2CP-R згадка про Зеленського в розмові вже звільнененого радника Фіцо Мірослава Лайчака з Епштейном (про вибори в Україні) - і не фейк... Але от https://t.me/sam_svit/10263 явно спродуктований фейк про Порошенка і його контактів з Епштейном - явно придуманий подляцбкою ботофермою; але ж лохторат ведеться на нього...
З іншого боку, історії про https://t.me/nevzorovtv/31605 брата короля UК Чарльза ІІІ принцв Ендрю, про https://t.me/babchenko77/13639 коханку принца Норвегії - підтверджуються фактами...
02.02.2026 18:16 Відповісти
файли епштейна - спецоперація моссад.за всією цією помийкою стоїть корява єврейська пика.ціль одна - смикати за ниточки президентів і вплив на політику у всьому світі.хто ********** ці помиї той підар.
02.02.2026 19:01 Відповісти
І оце тими "помиями" пуйло тримає за яйкі трампакса? Кого це ви намагаєтесь розсмішити?
02.02.2026 19:13 Відповісти
ти так пишеш бо й сам там згадуєшся 666 раз.
02.02.2026 19:19 Відповісти
смоктала....
03.02.2026 07:03 Відповісти
И ведь нихрена ему не будет. Тогда всю мировую элиту сажать придется . Ну никто же этого делать не будет. Пошумят и забудут . А вот список тех кто там развлекался внушает. И это только вершины айсберга.
02.02.2026 19:27 Відповісти
Цікаво, тільки мені здається, що ці "файли Епштейна" викинули якраз тоді, коли Україна замерзає в результаті російських атак по енергетиці? І саме для того, щоб перебити в інфопросторі цей "неприємний момент". Подивіться, про ці файли зараз усі тільки й говорять, а про те, що в Україні відбувається геноцид, згадуюється все менше і менше
02.02.2026 20:30 Відповісти
отож - та ще й холод такий собачий що й фламінго не літає - втік в ізраїль ніжиться на теплому піску.
03.02.2026 13:11 Відповісти
Як кажуть: 38 тисяч раз - не 3,14dоrаs...
02.02.2026 20:30 Відповісти
 
 