Трамп понад 38 тисяч разів згадується у "файлах Епштейна", - NYT
Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов’язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Як пише видання, йдеться про близько 3 мільйони сторінок документів, у яких ім’я Трампа згадується у понад 5 300 файлах. Матеріали охоплюють період, коли Трамп до початку 2000-х років підтримував дружні стосунки з Епштейном.
За даними NYT, значна частина оприлюднених документів складається з новинних публікацій, електронного листування та інших загальнодоступних матеріалів. Вони також свідчать, що Епштейн стежив за життям Трампа після його політичного злету та намагався використати ці зв’язки у власних інтересах.
У документах містяться нотатки та стенограми інтерв’ю слідчих із жертвами Епштейна. Деякі з них згадували контакти з Трампом під час зустрічей у клубі Мар-а-Лаго або в помешканнях Епштейна, однак не повідомляли про неправомірну поведінку з боку теперішнього президента США.
Сам Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш також заявив, що у матеріалах немає підстав для відкриття розслідування щодо Трампа.
Справа Джефрі Епштейна — що відомо
- 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
- Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
- 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.
- 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.
А тут просто файли без доказів, більша частина з яких, що могли щось реально довести, вже не існує, бо там вся верхівка, а не тіки старий підар. Скандал? Ну так. Але рудому не звикати. Імпічмент? Дуже малоймовірно.
Послухайте хто ще не чув
Маша Дрокова (посередині в сауні). Вона приєдналася до молодіжного руху путіна у 15 років та була його спікером. Пізніше Дрокова переїхала до США, заснувала інвестиційний фонд у сфері IT і працювала прес-секретарем у мережі публічних відносин Джеффрі Епштейна.
Нещодавно, у 2026 році, Дрокову разом з подругами нагородили орденом "За заслуги перед росією" за активність у "молодіжному русі". Однозначно, що після олрилюднення "файлів", російський вплив на сильних світу цього суттєво зменшиться.
Мін'юст США опублікував нові файли Епштейна, де Трампа безпосередньо звинувачують у зґвалтуванні 13-річних дівчаток, продажу неповнолітніх та вбивстві з подальшим прихованим похованням тіла на території його гольф-клубу.
Файли Епштейна розкривають, що одним із головних активів росії в Європі був Турбйорн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи (2009 - 2019 рр), прем'єр-міністр Норвегії (1996-1997 рр). Він роками виступав посередником між Епштейном і росією, допомагаючи обом і діючи повністю проти інтересів ЄС.
Колишній глава МЗС Словаччини, близький соратник та радник прем'єр-міністра Роберта Фіцо, оголосив про свою відставку. Причиною рішення стало розголошення інформації про його контакти з Джеффрі Епштейном. Ім'я Мирослава Лайчака неодноразово фігурує у «досьє на Епштейна».
У "файлах" згадують Маска, Білла Гейтса тощо, яких повʼязують зі "світлим майбутнім людства". Що тут скажеш - "Ібо слаб чєловєк". Байдена у списку немає.
Ярослав Головко: А головною комісаркою нашистів виявляється малолітня Маша Дрокова, яка мріяла поцілувати Путіна, мрія її збулася, про це навіть зняли однойменний фільм.
Епізод другий: головна офіційна патріотка Росії Маша Дрокова звалює в Америку, заявляє про переосмислення своїх поглядів і стає піарщицею сутенера-педофіла Джеффрі Епштейна!
Здається мені, що ця серія не остання, тому що вже у файлах Епштейна починають спливати дані, як чекісти використовували honey traps проти американців на ПМЕФ.
брехня, там є покази свідків, що трамп ґвалтував неповнолітніх, і приймав участь в аукціонах з продажу неповнолітніх, яких він оцінював за пружністю вагіни.
- Many of the documents released on Friday that mention Mr. Trump are news articles and other publicly available materials that had landed in Mr. Epstein's email inbox. None of those files include any direct communication between Mr. Trump and Mr. Epstein.
-more than a dozen tips submitted through the F.B.I.'s National Threat Operations Center in West Virginia.
- Juan Alessi, who worked for Mr. Epstein, https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00153700.pdf is reported to have told investigators that Mr. Trump
Треба дивитися фактам у очі - про Трампа у файлах є вирізки з газет, анонімки та чутки від третіх осіб.
А от про Гейтса, Саммерса, Клінтона, інших... Не дивина що всі президенти починаючи з Обами, не бажали давати хід цій справі, бо вона демонструє наочно чим є привладна мішпуха. Що, можливо, дивує українську аудиторію але не є новиною для уважних американських громадян. Наприклад, у 2009 му році, тоді ж коли перший раз взяли Епштейна, в Вашингтоні вибухнув скандал щодо https://www.brucklaw.com/dc-madam-prostitution-scandal-back-news/ елітної ескортної служби, заснованої такою собі Deborah Palfrey також знаною як DC Madam.
Служба обслуговувала конгресменів, сенаторів, та вищих державних посадовців.
А ще був цілий сенатор від Айдахо https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Craig_scandal Larry Craig що у 2007 році в чоловічому туалеті аеропорту Міннеаполіса ( ) був упійманий і заарештований за спробу схилити чоловіка на сусідньому товчку до сексу прямо там же. Сусід же виявився поліцейським під прикриттям.
"І ці люди забороняють нам колупатися в носі."
Хоча би тому, що фейки множаться скрізь; не виключено, що до справжніх документів мінюст США додав зфальшовані та "спродуктував" їх. З адміністрації Трампа станеться, не зморгне навіть....
Можливо, згадка про Зеленського в розмові вже звільнененого радника Фіцо Мірослава Лайчака з Епштейном (про вибори в Україні) - і не фейк... Але от явно спродуктований фейк про Порошенка і його контактів з Епштейном - явно придуманий подляцбкою ботофермою; але ж лохторат ведеться на нього...
З іншого боку, історії про https://t.me/nevzorovtv/31605 брата короля UК Чарльза ІІІ принцв Ендрю, про https://t.me/babchenko77/13639 коханку принца Норвегії - підтверджуються фактами...