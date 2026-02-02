Трамп понад 38 тисяч разів згадується у "файлах Епштейна", - NYT

Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов’язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як пише видання, йдеться про близько 3 мільйони сторінок документів, у яких ім’я Трампа згадується у понад 5 300 файлах. Матеріали охоплюють період, коли Трамп до початку 2000-х років підтримував дружні стосунки з Епштейном.

За даними NYT, значна частина оприлюднених документів складається з новинних публікацій, електронного листування та інших загальнодоступних матеріалів. Вони також свідчать, що Епштейн стежив за життям Трампа після його політичного злету та намагався використати ці зв’язки у власних інтересах.

У документах містяться нотатки та стенограми інтерв’ю слідчих із жертвами Епштейна. Деякі з них згадували контакти з Трампом під час зустрічей у клубі Мар-а-Лаго або в помешканнях Епштейна, однак не повідомляли про неправомірну поведінку з боку теперішнього президента США.

Сам Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш також заявив, що у матеріалах немає підстав для відкриття розслідування щодо Трампа.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

