Слова Трампа про те, що "НАТО нічого не дає США", неправильні, - прем’єр Норвегії Стере

У Норвегії критикують заяву Трампа про НАТО

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере відреагував на слова Дональда Трампа про те, що НАТО "нічого не дав" Сполученим Штатам.

"Коли я вперше зустрівся з президентом, я подивився йому в очі та сказав, що для норвезького прем’єр-міністра важливо сказати віч-на-віч президентові США: за 100 кілометрів від мого кордону розташований найбільший у світі ядерний арсенал. І це спрямовано не проти мене, пане президенте, а проти вас. І важливо, що ми стежимо за цими підводними човнами", - наголосив лідер уряду Норвегії.

Стере зазначив також, що Норвегія має спільний кордон із Росією й можливості, щоб стежити за активностями її ядерного потенціалу.

"Ми знаємо, коли вони (підводні човни. - ред.) виходять із порту. Ми знаємо, коли вони випробовують свої нові системи зброї, і ми ділимося цим з вами (США. - Ред.), і співпрацюємо над моніторингом цього. І саме тому я маю почати говорити, що це звучить абсолютно неправдоподібно, коли американський президент каже, що все для НАТО, а НАТО нічого не дає взамін. Це неправильно", - додав він.

Прем'єр Норвегії наголосив, що колективна безпека – не благодійність, вона створена на основі власних інтересів, і Норвегія, за його словами, надалі покладатиметься на союзників і НАТО, який "справді добре зосереджений на Півночі".

Топ коментарі
+9
Руда довбня руйнує все що було зроблено колективним заходом. І тому світ зараз не сабільний. На одному кінці даун на другому психопат. І є ще косоокий комуняка який за всім тихо спостерігає,мовчазливо і небезпечно.
02.02.2026 15:24 Відповісти
+8
А коли трампадло казало щось притомне.
02.02.2026 15:20 Відповісти
+4
"НАТО нічного не дає США", зате Трамп дає ***** у всяких позах і брав у Клінтона, котрий йому давав.
02.02.2026 16:00 Відповісти
Ми за ними стежимо - Стере
02.02.2026 15:18 Відповісти
А коли трампадло казало щось притомне.
Та у дурка взагалі шухляда не закривається...
Весь час верзе щось навіжене
02.02.2026 21:12 Відповісти
А Лідор Гігант Мислі всесвіту в астралі... Зі скумбрією..
02.02.2026 21:11 Відповісти
Якщо взяти до уваги те, що Трамп - то ******** Людовік ХІV, який стверджувпв, що Іранція - то він, тобто Трамп теж вважає, що США - ьо він сам, тоді НАТО справді нічого Штатам (читпц-Трампу) нічого не дає. От якби члени НАТО виділяли Трампу мільярд баксів щорічно, то і риторика його була б іншою.
02.02.2026 15:24 Відповісти
у нати біткоінів нема
02.02.2026 15:36 Відповісти
Трамп звичайний обмежений барига, до того ж не один раз банкрот, тож міжнародна політика для нього незрозумілий набір слів. Можливо і США він збанкрутує і тоді точно "ввійде в історію" 🤔
02.02.2026 15:38 Відповісти
Ріст ВВП США 5%.
02.02.2026 16:08 Відповісти
ну його "бізнеса" на початку теж не мінус показували 🤔
02.02.2026 16:11 Відповісти
Якось не чути нагадувань, як кремлівська стратегічна авіація, носії ядерної зброї, прилітала у Венесуелу у 2018, у перший строк Трампа, або літала вздовж Аляски.
02.02.2026 15:39 Відповісти
Хозарським дискурсмонгерам замовлено інший курс.
02.02.2026 15:42 Відповісти
