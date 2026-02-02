Слова Трампа про те, що "НАТО нічого не дає США", неправильні, - прем’єр Норвегії Стере
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере відреагував на слова Дональда Трампа про те, що НАТО "нічого не дав" Сполученим Штатам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Подробиці
"Коли я вперше зустрівся з президентом, я подивився йому в очі та сказав, що для норвезького прем’єр-міністра важливо сказати віч-на-віч президентові США: за 100 кілометрів від мого кордону розташований найбільший у світі ядерний арсенал. І це спрямовано не проти мене, пане президенте, а проти вас. І важливо, що ми стежимо за цими підводними човнами", - наголосив лідер уряду Норвегії.
Стере зазначив також, що Норвегія має спільний кордон із Росією й можливості, щоб стежити за активностями її ядерного потенціалу.
"Ми знаємо, коли вони (підводні човни. - ред.) виходять із порту. Ми знаємо, коли вони випробовують свої нові системи зброї, і ми ділимося цим з вами (США. - Ред.), і співпрацюємо над моніторингом цього. І саме тому я маю почати говорити, що це звучить абсолютно неправдоподібно, коли американський президент каже, що все для НАТО, а НАТО нічого не дає взамін. Це неправильно", - додав він.
Прем'єр Норвегії наголосив, що колективна безпека – не благодійність, вона створена на основі власних інтересів, і Норвегія, за його словами, надалі покладатиметься на союзників і НАТО, який "справді добре зосереджений на Півночі".
Весь час верзе щось навіжене