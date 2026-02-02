Слова Трампа о том, что "НАТО ничего не дает США", - неправильные, - премьер Норвегии Стере

В Норвегии критикуют заявление Трампа о НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что НАТО "ничего не дало" Соединенным Штатам.

"Когда я впервые встретился с президентом, я посмотрел ему в глаза и сказал, что для норвежского премьер-министра важно сказать лицом к лицу президенту США: в 100 километрах от моей границы расположен крупнейший в мире ядерный арсенал. И это направлено не против меня, господин президент, а против вас. И важно, что мы следим за этими подводными лодками", - подчеркнул лидер правительства Норвегии.

Стере также отметил, что Норвегия имеет общую границу с Россией и возможности следить за активностью ее ядерного потенциала.

"Мы знаем, когда они (подводные лодки. - ред.) выходят из порта. Мы знаем, когда они испытывают свои новые системы оружия, и мы делимся этим с вами (США. - Ред.), и сотрудничаем над мониторингом этого. И именно поэтому я должен начать говорить, что это звучит совершенно неправдоподобно, когда американский президент говорит, что все для НАТО, а НАТО ничего не дает взамен. Это неправильно", - добавил он.

Премьер Норвегии подчеркнул, что коллективная безопасность – не благотворительность, она создана на основе собственных интересов, и Норвегия, по его словам, в дальнейшем будет полагаться на союзников и НАТО, которое "действительно хорошо сосредоточено на Севере".

Топ комментарии
+9
Руда довбня руйнує все що було зроблено колективним заходом. І тому світ зараз не сабільний. На одному кінці даун на другому психопат. І є ще косоокий комуняка який за всім тихо спостерігає,мовчазливо і небезпечно.
02.02.2026 15:24
показать весь комментарий
02.02.2026 15:24 Ответить
+8
А коли трампадло казало щось притомне.
02.02.2026 15:20
показать весь комментарий
02.02.2026 15:20 Ответить
+4
"НАТО нічного не дає США", зате Трамп дає ***** у всяких позах і брав у Клінтона, котрий йому давав.
02.02.2026 16:00
показать весь комментарий
02.02.2026 16:00 Ответить
Ми за ними стежимо - Стере
показать весь комментарий
02.02.2026 15:18 Ответить
Та у дурка взагалі шухляда не закривається...
Весь час верзе щось навіжене
показать весь комментарий
02.02.2026 21:12 Ответить
А Лідор Гігант Мислі всесвіту в астралі... Зі скумбрією..
02.02.2026 21:11
показать весь комментарий
02.02.2026 21:11 Ответить
Якщо взяти до уваги те, що Трамп - то ******** Людовік ХІV, який стверджувпв, що Іранція - то він, тобто Трамп теж вважає, що США - ьо він сам, тоді НАТО справді нічого Штатам (читпц-Трампу) нічого не дає. От якби члени НАТО виділяли Трампу мільярд баксів щорічно, то і риторика його була б іншою.
02.02.2026 15:24
показать весь комментарий
02.02.2026 15:24 Ответить
у нати біткоінів нема
показать весь комментарий
02.02.2026 15:36 Ответить
Трамп звичайний обмежений барига, до того ж не один раз банкрот, тож міжнародна політика для нього незрозумілий набір слів. Можливо і США він збанкрутує і тоді точно "ввійде в історію" 🤔
02.02.2026 15:38
показать весь комментарий
02.02.2026 15:38 Ответить
Ріст ВВП США 5%.
показать весь комментарий
02.02.2026 16:08 Ответить
ну його "бізнеса" на початку теж не мінус показували 🤔
02.02.2026 16:11
показать весь комментарий
02.02.2026 16:11 Ответить
Якось не чути нагадувань, як кремлівська стратегічна авіація, носії ядерної зброї, прилітала у Венесуелу у 2018, у перший строк Трампа, або літала вздовж Аляски.
02.02.2026 15:39
показать весь комментарий
02.02.2026 15:39 Ответить
Хозарським дискурсмонгерам замовлено інший курс.
02.02.2026 15:42
показать весь комментарий
02.02.2026 15:42 Ответить
