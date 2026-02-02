Слова Трампа о том, что "НАТО ничего не дает США", - неправильные, - премьер Норвегии Стере

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что НАТО "ничего не дало" Соединенным Штатам.

"Когда я впервые встретился с президентом, я посмотрел ему в глаза и сказал, что для норвежского премьер-министра важно сказать лицом к лицу президенту США: в 100 километрах от моей границы расположен крупнейший в мире ядерный арсенал. И это направлено не против меня, господин президент, а против вас. И важно, что мы следим за этими подводными лодками", - подчеркнул лидер правительства Норвегии.

Стере также отметил, что Норвегия имеет общую границу с Россией и возможности следить за активностью ее ядерного потенциала.

"Мы знаем, когда они (подводные лодки. - ред.) выходят из порта. Мы знаем, когда они испытывают свои новые системы оружия, и мы делимся этим с вами (США. - Ред.), и сотрудничаем над мониторингом этого. И именно поэтому я должен начать говорить, что это звучит совершенно неправдоподобно, когда американский президент говорит, что все для НАТО, а НАТО ничего не дает взамен. Это неправильно", - добавил он.

Премьер Норвегии подчеркнул, что коллективная безопасность – не благотворительность, она создана на основе собственных интересов, и Норвегия, по его словам, в дальнейшем будет полагаться на союзников и НАТО, которое "действительно хорошо сосредоточено на Севере".

