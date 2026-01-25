НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границе с Россией и Беларусью

До конца 2027 года НАТО планирует создать безлюдную роботизированную оборонную зону на границе с Россией и Беларусью.

Об этомв интервью немецкому изданию Welt am Sonntag рассказал генерал сухопутных войск альянса Томас Ловин, информирует Цензор.НЕТ.

Укрепление восточного фланга

По словам генерала, НАТО также увеличит запасы оружия и боеприпасов на границах альянса с РФ и Беларусью.

А в приграничном регионе создадут участок, который оборудуют роботизированными системами, управляемыми дистанционно. В случае нападения они должны создать препятствия для продвижения врага и минимизировать возможные потери среди военных НАТО.

Ловин отметил, что автоматизированная зона на границе с Россией и Беларусью будет преимущественно безлюдной.

Концепция защиты учитывает опыт Украины

Однако, несмотря на создание автоматизированной зоны до конца 2027 года, основная функция сдерживания, по словам генерала, все же ляжет на военнослужащих НАТО.

"С помощью беспилотных систем невозможно надолго отпугнуть или остановить противника. В конце концов, всегда речь идет о солдатах против солдат", - сказал он.

Генерал также добавил, что новая концепция альянса, получившая название "Линия сдерживания на восточном фланге", во многом учитывает опыт обороны Украины против российской агрессии.

