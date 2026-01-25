НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границе с Россией и Беларусью

НАТО закрывает границы с РФ и РБ автономным щитом

До конца 2027 года НАТО планирует создать безлюдную роботизированную оборонную зону на границе с Россией и Беларусью. 

Об этомв интервью немецкому изданию Welt am Sonntag рассказал генерал сухопутных войск альянса Томас Ловин, информирует Цензор.НЕТ.

Укрепление восточного фланга

По словам генерала, НАТО также увеличит запасы оружия и боеприпасов на границах альянса с РФ и Беларусью.

А в приграничном регионе создадут участок, который оборудуют роботизированными системами, управляемыми дистанционно. В случае нападения они должны создать препятствия для продвижения врага и минимизировать возможные потери среди военных НАТО.

Ловин отметил, что автоматизированная зона на границе с Россией и Беларусью будет преимущественно безлюдной.

Концепция защиты учитывает опыт Украины 

Однако, несмотря на создание автоматизированной зоны до конца 2027 года, основная функция сдерживания, по словам генерала, все же ляжет на военнослужащих НАТО.

"С помощью беспилотных систем невозможно надолго отпугнуть или остановить противника. В конце концов, всегда речь идет о солдатах против солдат", - сказал он.

Генерал также добавил, что новая концепция альянса, получившая название "Линия сдерживания на восточном фланге", во многом учитывает опыт обороны Украины против российской агрессии.

а може перестати торгувати з кацапами, та дати більше зброї Україні, то й може кацапстан не дотягне до кінця 2027 ?
25.01.2026 00:19 Ответить
Ізраїль вже робив. Чим це закінчилося, всі знають.

Але ж це чужі граблі і у всіх є свої Федорови.
25.01.2026 00:30 Ответить
що ти мелеш?
25.01.2026 00:30 Ответить
А ти підеш ту зброю використовувати, чи так і не злізеш з дивана?
25.01.2026 00:31 Ответить
Немає зброї, а люди, що повинні використовувати ******* зброю - є. Піхота - це не ******* зброя.
25.01.2026 01:35 Ответить
Що, і ти підеш зброю використовувати, якщо буде? І я ніде не писав нічого про піхоту.
25.01.2026 12:14 Ответить
"люди, що повинні використовувати ******* зброю - є". Людей не вистачає лише в піхоті на нулі в зоні активних боїв.
25.01.2026 14:34 Ответить
Зброя сама піде на кордони 91 року чи ти може в кінець кінцем встанеш з дивану і власноруч покажеш яскравий приклад як треба?
25.01.2026 00:37 Ответить
питання не в зброї а в тому по якій бік оборонної зони плануют помістити Україну?
25.01.2026 10:19 Ответить
А чого не замість
25.01.2026 00:20 Ответить
Кацапам тепер легше буде спланувати і використати іншу тактику: шахедами та ракетами, кабами років 5 рознести європу а потім розгороджувальними машинами пройти роботизовані смугу. До слова, зелений довбограй гравши роль накрученого президента з 19 по 22 рік унеможливив щоб кацапи спочатку рознесли в дрисля Україну а потім зайшли. При такій тактиці в мразіян взагалі не було б втрат, адже нам ніхто не дав би зброї та дозволу гатити по рашці.
25.01.2026 00:22 Ответить
що ти мелеш?
25.01.2026 00:30 Ответить
Ізраїль вже робив. Чим це закінчилося, всі знають.

Але ж це чужі граблі і у всіх є свої Федорови.
25.01.2026 00:30 Ответить
НАТО створює тільки коричневу зону в себе в штанцях в Європі, на жаль
25.01.2026 00:36 Ответить
Підломлять хакери ту "роботизовану ділянку" і далі "гуляй рваніна" через кордон
25.01.2026 01:31 Ответить
Всі ці роботи елементарно будуть знищенні fpv-дронами, якщо не буде якоїсь дуже ефективної протидії fpv-дронам.
25.01.2026 01:45 Ответить
Абсолютне нерозуміння ******** воєн. Усі ці укріплення та солдатів легко переб'ють рашистські дрони.
25.01.2026 02:35 Ответить
Усі ці укріплення захистять лише від нелегальних мігрантів та контрабандистів.
25.01.2026 02:37 Ответить
І ще, по всьому периметру кордону з Росією та Білоруссю будувати бетонну стіну шириною п'ять метрів і висотою десять метрів. Обов'язково з арматурою, товщиною 50см.А зверху ще колючу проволоку, щоб жодна скажена собака не перелізли.
25.01.2026 04:58 Ответить
Клоуны пиз*аболы. "Стена дронов" уже была, теперь "Стена роботов".
25.01.2026 05:57 Ответить
Все что делает Европа это показуха и работа языком.
25.01.2026 05:59 Ответить
 
 