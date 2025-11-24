Финляндия созывает саммит 7 стран Восточного фланга ЕС из-за роста гибридных угроз со стороны России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил руководителей семи государств-членов ЕС на первый саммит Восточного фланга, который состоится 16 декабря в Хельсинки. Лидеры обсудят угрозы для европейской безопасности, в частности на восточной границе ЕС, и углубление оборонного сотрудничества.

Цель встречи — усиление оборонной готовности ЕС

Отмечается, что однодневный саммит Восточного фланга будет проводиться впервые, а участие во встрече примут премьер-министры Швеции, Эстонии, Латвии, Польши и Болгарии, а также президенты Румынии и Литвы.

По словам Орпо, саммит предоставит лидерам прекрасную возможность для углубленного обсуждения угроз безопасности. В то же время страны восточного фланга Европы смогут еще больше углубить свое сотрудничество в области обороны и управления границами.

Рост гибридных угроз со стороны России — главная тема саммита

"Страны, имеющие общую границу с Россией, сталкиваются с общими вызовами безопасности. В последнее время мы наблюдаем увеличение количества гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства. Европа должна еще больше усилить свою оборону на границе с Россией", - сказал Орпо.

Саммит Восточного фланга в Хельсинки состоится перед заседанием Европейского совета в Брюсселе позже на этой неделе.

