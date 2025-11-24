Фінляндія скликає саміт 7 країн Східного флангу ЄС через зростання гібридних загроз від Росії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запросив керівників семи держав-членів ЄС на перший саміт Східного флангу, який відбудеться 16 грудня в Гельсінкі. Лідери обговорять загрози для європейської безпеки, зокрема на східному кордоні ЄС, та поглиблення оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні уряду Фінляндії.

Мета зустрічі — посилення оборонної готовності ЄС

Зазначається, що одноденний саміт Східного флангу проводитиметься вперше, а участь у зустрічі візьмуть прем’єр-міністри Швеції, Естонії, Латвії, Польщі та Болгарії, а також президенти Румунії та Литви.

За словами Орпо, саміт надасть лідерам чудову можливість для поглибленого обговорення загроз безпеці. Водночас країни східного флангу Європи зможуть ще більше поглибити свою співпрацю в галузі оборони та управління кордонами.

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Зростання гібридних загроз від Росії — головна тема саміту

"Країни, які мають спільний кордон з Росією, стикаються зі спільними викликами безпеки. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості гібридних операцій, кібератак та порушень повітряного простору. Європа повинна ще більше посилити свою оборону на кордоні з Росією", – сказав Орпо.

Саміт Східного флангу в Гельсінкі відбудеться перед засіданням Європейської ради в Брюсселі пізніше цього тижня.

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