НАТО планує створити безлюдну роботизовану зону на кордоні з Росією і Білоруссю

До кінця 2027 року НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю. 

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag розповів генерал сухопутних військ альянсу Томас Ловін, інформує Цензор.НЕТ.

Укріплення східного флангу

За словами генерала, НАТО також збільшить запаси зброї та боєприпасів на кордонах альянсу з РФ і Білоруссю.

А в прикордонному регіоні створять ділянку, яку обладнають роботизованими системами, керованими дистанційно. У разі нападу вони мають створити перепони для просування ворога  і мінімізувати можливі втрати серед військових НАТО.

Ловін зазначив, що автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.

Концепція захисту враховує досвід України 

Однак, попри створення автоматизованої зони до кінця 2027 року, основна функція стримування, за словами генерала, все ж таки ляже на військовослужбовців НАТО.

"За допомогою безпілотних систем неможливо надовго відлякати або зупинити противника. Зрештою, завжди йдеться про солдатів проти солдатів", - сказав він.

Генерал також додав, що нова концепція альянсу, яка отримала назву "Лінія стримування на східному фланзі", багато в чому враховує досвід оборони України проти російської агресії.

а може перестати торгувати з кацапами, та дати більше зброї Україні, то й може кацапстан не дотягне до кінця 2027 ?
25.01.2026 00:19
Ізраїль вже робив. Чим це закінчилося, всі знають.

Але ж це чужі граблі і у всіх є свої Федорови.
25.01.2026 00:30
що ти мелеш?
а може перестати торгувати з кацапами, та дати більше зброї Україні, то й може кацапстан не дотягне до кінця 2027 ?
А ти підеш ту зброю використовувати, чи так і не злізеш з дивана?
Немає зброї, а люди, що повинні використовувати ******* зброю - є. Піхота - це не ******* зброя.
Що, і ти підеш зброю використовувати, якщо буде? І я ніде не писав нічого про піхоту.
"люди, що повинні використовувати ******* зброю - є". Людей не вистачає лише в піхоті на нулі в зоні активних боїв.
Зброя сама піде на кордони 91 року чи ти може в кінець кінцем встанеш з дивану і власноруч покажеш яскравий приклад як треба?
питання не в зброї а в тому по якій бік оборонної зони плануют помістити Україну?
А чого не замість
Кацапам тепер легше буде спланувати і використати іншу тактику: шахедами та ракетами, кабами років 5 рознести європу а потім розгороджувальними машинами пройти роботизовані смугу. До слова, зелений довбограй гравши роль накрученого президента з 19 по 22 рік унеможливив щоб кацапи спочатку рознесли в дрисля Україну а потім зайшли. При такій тактиці в мразіян взагалі не було б втрат, адже нам ніхто не дав би зброї та дозволу гатити по рашці.
що ти мелеш?
НАТО створює тільки коричневу зону в себе в штанцях в Європі, на жаль
Підломлять хакери ту "роботизовану ділянку" і далі "гуляй рваніна" через кордон
Всі ці роботи елементарно будуть знищенні fpv-дронами, якщо не буде якоїсь дуже ефективної протидії fpv-дронам.
Абсолютне нерозуміння ******** воєн. Усі ці укріплення та солдатів легко переб'ють рашистські дрони.
Усі ці укріплення захистять лише від нелегальних мігрантів та контрабандистів.
І ще, по всьому периметру кордону з Росією та Білоруссю будувати бетонну стіну шириною п'ять метрів і висотою десять метрів. Обов'язково з арматурою, товщиною 50см.А зверху ще колючу проволоку, щоб жодна скажена собака не перелізли.
Клоуны пиз*аболы. "Стена дронов" уже была, теперь "Стена роботов".
Все что делает Европа это показуха и работа языком.
