НАТО планує створити безлюдну роботизовану зону на кордоні з Росією і Білоруссю

До кінця 2027 року НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag розповів генерал сухопутних військ альянсу Томас Ловін, інформує Цензор.НЕТ.

Укріплення східного флангу

За словами генерала, НАТО також збільшить запаси зброї та боєприпасів на кордонах альянсу з РФ і Білоруссю.

А в прикордонному регіоні створять ділянку, яку обладнають роботизованими системами, керованими дистанційно. У разі нападу вони мають створити перепони для просування ворога і мінімізувати можливі втрати серед військових НАТО.

Ловін зазначив, що автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.

Концепція захисту враховує досвід України

Однак, попри створення автоматизованої зони до кінця 2027 року, основна функція стримування, за словами генерала, все ж таки ляже на військовослужбовців НАТО.

"За допомогою безпілотних систем неможливо надовго відлякати або зупинити противника. Зрештою, завжди йдеться про солдатів проти солдатів", - сказав він.

Генерал також додав, що нова концепція альянсу, яка отримала назву "Лінія стримування на східному фланзі", багато в чому враховує досвід оборони України проти російської агресії.

