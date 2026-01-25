НАТО планує створити безлюдну роботизовану зону на кордоні з Росією і Білоруссю
До кінця 2027 року НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю.
Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag розповів генерал сухопутних військ альянсу Томас Ловін, інформує Цензор.НЕТ.
Укріплення східного флангу
За словами генерала, НАТО також збільшить запаси зброї та боєприпасів на кордонах альянсу з РФ і Білоруссю.
А в прикордонному регіоні створять ділянку, яку обладнають роботизованими системами, керованими дистанційно. У разі нападу вони мають створити перепони для просування ворога і мінімізувати можливі втрати серед військових НАТО.
Ловін зазначив, що автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.
Концепція захисту враховує досвід України
Однак, попри створення автоматизованої зони до кінця 2027 року, основна функція стримування, за словами генерала, все ж таки ляже на військовослужбовців НАТО.
"За допомогою безпілотних систем неможливо надовго відлякати або зупинити противника. Зрештою, завжди йдеться про солдатів проти солдатів", - сказав він.
Генерал також додав, що нова концепція альянсу, яка отримала назву "Лінія стримування на східному фланзі", багато в чому враховує досвід оборони України проти російської агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж це чужі граблі і у всіх є свої Федорови.