Трамп более 38 тысяч раз упоминается в "файлах Эпштейна", - NYT

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году.

Президент США Дональд Трамп более 38 тысяч раз фигурирует в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, однако никаких доказательств правонарушений с его стороны в этих материалах нет.

Как пишет издание, речь идет о около 3 миллионах страниц документов, в которых имя Трампа упоминается в более чем 5 300 файлах. Материалы охватывают период, когда Трамп до начала 2000-х годов поддерживал дружеские отношения с Эпштейном.

По данным NYT, значительная часть обнародованных документов состоит из новостных публикаций, электронной переписки и других общедоступных материалов. Они также свидетельствуют, что Эпштейн следил за жизнью Трампа после его политического взлета и пытался использовать эти связи в своих интересах.

В документах содержатся записки и стенограммы интервью следователей с жертвами Эпштейна. Некоторые из них упоминали контакты с Трампом во время встреч в клубе Мар-а-Лаго или в помещениях Эпштейна, однако не сообщали о неправомерном поведении со стороны нынешнего президента США.

Сам Трамп отрицает любую причастность к преступлениям Эпштейна. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш также заявил, что в материалах нет оснований для открытия расследования в отношении Трампа.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

  • 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
  • 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

ось звідкіля у трампа любов до пуйла ,обоє педофіли
Так он в президенты полез намеренно, если б не полез , то ему б светил большой срок … И сразу бы нашлись доказательства причастности и к Эпштейну и к педофилии ! Но пока он **********, все молчат , даже потерпевшие ….
Всього навсього 38 тисяч разів і небільше і якась там педофілія .Ніксона вигнали бо десь підслуховували демократів в готелі.Доречі зараз підслуховують всіх.
Там теж багато доказів, але поки він президент ніхто не буде його судити за цю « діяльність».
Смішно було, як Біл Гейтс спіймав тріппер від російських шлюх та шукав антибіотики. А вообще виявилось, що вся західна еліта в педофільський секті. Ну ладно Ілон Маск, но там був і Стівен Хокінг.
Більш ймовірно, що йшлося про ідентифікацію носія та рекламацію "товару" від Епштейна, а про антибіотики згдано для годиться. Відомий фізик Стівен Хокінг відомий не лише тим, що ледве ходив і майже не говорив, але й тим що двічі на тиждень відвідував такі салони, де можна було спостерігати за "рухом планет".
І Кіп Торн.Але там вирішували різні питання.
А Хокінг - це вже "перебір"... Людина була повністю паралізована... Що йому було там робить? Спостерігать? Так за "вуайєризм" немає кримінальної відповідальності...
Смотря за чем он наблюдал.
Натякаєш на "недоносительство"? А така норма права Є в американському законодавстві? І (до речі), Хокінг - підданий Великобританії, а не американський громадянин...
Немає кримінальної відповідальності ? Так і його вже нема…
Так тут питання не в тому... Тут питання в іншому: "А был-ли мальчик?"
А чому ні? Візуали були, є та будуть
Є... Але мало коли вони несуть кримінальну відповідальність... В тому числі, й за "недонесення"...
Ілона не взяли. Але той хотів.
..а на плівках гебнявих "трампон" згадується значно більше
ТЕ що Трамп ненормальний знає уже вся планета. Одне не зрозуміло - нащо було лізти в президенти? Щоб опозоритись на всі часи?
щоб бабла наварити. за час його другої каденції, родина Чуба збільшила свої статки на 1,4 лярди доларів. тільки за це варто було йти знову в президенти. і пох йому на той позор. не сам він сів в Овальний кабінет, а його туди посадили виборці.
Оо, Трамп виявляється був в Епштейна активним Трампштейном.
Все чікі - пікі - не проколовся?
Ось тут може настати гаплик для Трампа ,а саме іпічмент і програш республіканців на виборах в конгрес.
****? Він президентом став при відкритих реальних справах і серйозних обвинуваченнях, теж реальних. Причому недавніх, з доказами і свідками. нікого це не бентежило взагалі.
А тут просто файли без доказів, більша частина з яких, що могли щось реально довести, вже не існує, бо там вся верхівка, а не тіки старий підар. Скандал? Ну так. Але рудому не звикати. Імпічмент? Дуже малоймовірно.
Фэйк ньюс - он савсем ни причем. Он всех засудит за паклёп.
дивись шоб його не засудили
Дякую за пораду. Зроблю це!
Moretti, А як же !! « Вы всё врёте» . Со слов самого честного президента , и Рене Николь Гуд переехала три раза айсовца, и медбрат Алекс Претти наскочил на пять айсовцев чтобы их убить!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Да. Згадується. І хутін теж.
А ще там часто звучить слово ГОЙ.
Послухайте хто ще не чув
В Україні він за рік згадувався не менше, в *****.
Олег Гриб:
Маша Дрокова (посередині в сауні). Вона приєдналася до молодіжного руху путіна у 15 років та була його спікером. Пізніше Дрокова переїхала до США, заснувала інвестиційний фонд у сфері IT і працювала прес-секретарем у мережі публічних відносин Джеффрі Епштейна.
Нещодавно, у 2026 році, Дрокову разом з подругами нагородили орденом "За заслуги перед росією" за активність у "молодіжному русі". Однозначно, що після олрилюднення "файлів", російський вплив на сильних світу цього суттєво зменшиться.
Мін'юст США опублікував нові файли Епштейна, де Трампа безпосередньо звинувачують у зґвалтуванні 13-річних дівчаток, продажу неповнолітніх та вбивстві з подальшим прихованим похованням тіла на території його гольф-клубу.
Файли Епштейна розкривають, що одним із головних активів росії в Європі був Турбйорн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи (2009 - 2019 рр), прем'єр-міністр Норвегії (1996-1997 рр). Він роками виступав посередником між Епштейном і росією, допомагаючи обом і діючи повністю проти інтересів ЄС.
Колишній глава МЗС Словаччини, близький соратник та радник прем'єр-міністра Роберта Фіцо, оголосив про свою відставку. Причиною рішення стало розголошення інформації про його контакти з Джеффрі Епштейном. Ім'я Мирослава Лайчака неодноразово фігурує у «досьє на Епштейна».
У "файлах" згадують Маска, Білла Гейтса тощо, яких повʼязують зі "світлим майбутнім людства". Що тут скажеш - "Ібо слаб чєловєк". Байдена у списку немає.
Ярослав Головко: А головною комісаркою нашистів виявляється малолітня Маша Дрокова, яка мріяла поцілувати Путіна, мрія її збулася, про це навіть зняли однойменний фільм.
Епізод другий: головна офіційна патріотка Росії Маша Дрокова звалює в Америку, заявляє про переосмислення своїх поглядів і стає піарщицею сутенера-педофіла Джеффрі Епштейна!
Здається мені, що ця серія не остання, тому що вже у файлах Епштейна починають спливати дані, як чекісти використовували honey traps проти американців на ПМЕФ.
>Президент США Дональд Трамп понад 38 тисяч разів фігурує у документах, пов'язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, однак жодних доказів правопорушень з його боку у цих матеріалах немає.

брехня, там є покази свідків, що трамп ґвалтував неповнолітніх, і приймав участь в аукціонах з продажу неповнолітніх, яких він оцінював за пружністю вагіни.
From horse's mouth (NYT):
- Many of the documents released on Friday that mention Mr. Trump are news articles and other publicly available materials that had landed in Mr. Epstein's email inbox. None of those files include any direct communication between Mr. Trump and Mr. Epstein.
-more than a dozen tips submitted through the F.B.I.'s National Threat Operations Center in West Virginia.
- Juan Alessi, who worked for Mr. Epstein, https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00153700.pdf is reported to have told investigators that Mr. Trump
https://www.nytimes.com/2026/02/01/us/trump-epstein-files.html

Треба дивитися фактам у очі - про Трампа у файлах є вирізки з газет, анонімки та чутки від третіх осіб.

А от про Гейтса, Саммерса, Клінтона, інших... Не дивина що всі президенти починаючи з Обами, не бажали давати хід цій справі, бо вона демонструє наочно чим є привладна мішпуха. Що, можливо, дивує українську аудиторію але не є новиною для уважних американських громадян. Наприклад, у 2009 му році, тоді ж коли перший раз взяли Епштейна, в Вашингтоні вибухнув скандал щодо https://www.brucklaw.com/dc-madam-prostitution-scandal-back-news/ елітної ескортної служби, заснованої такою собі Deborah Palfrey також знаною як DC Madam.
Служба обслуговувала конгресменів, сенаторів, та вищих державних посадовців.
А ще був цілий сенатор від Айдахо https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Craig_scandal Larry Craig що у 2007 році в чоловічому туалеті аеропорту Міннеаполіса ( ) був упійманий і заарештований за спробу схилити чоловіка на сусідньому товчку до сексу прямо там же. Сусід же виявився поліцейським під прикриттям.

"І ці люди забороняють нам колупатися в носі."
Необхідно заходити на державний сайт! Написати англійською « файли Епстейна», а потім у « пошук» написати знайоме ім'я! Так остаточне слідство ще не розпочиналось, але доказів чи немало! Не требо приписувати Клінтону тут перевагу, в нього рівно стільки доказів, як і у супротивника, навіть останній переважає! Як с дівчинкою 13 рочків, у якої була дитина, яку її дядько стратив …
В срацi теж 😂
Прикольно. Добре що Епштейн вирішив самовбитися до суда, купа часу минула, за цей час підчистили і хвости і самі файли і тепер нічого довести не вийде, а все що написано - тепер просто літери на папері, так? Який вдалий збіг обставин.
38 тисяч разів згадують Трампа і жодного разу не згадується Джо Байден.😂😂😂
В Трампа зараз дупа 🔥 🔥 🔥.
В Трампа зараз дупа 🔥 🔥 🔥.
Там і без байдена вистачає демократів
Не рахується!
Має бути особисто Джо Байден.
Трамп вважає, що Джо Байден винен у всьому на світі.🤬
Дивна схожість, як в ситуації між Зеленським і Порошенком.🤔🤭
народи знають про своїх політиків все ...але допуськають цю розбещінісь їм , не розуміючи шо грязні физично та моральні еліти , точно так ставляться до народів ,як до своїх жертв , гірше ніж до собак , я вже не кажу про смаки Ватікану ,які і досі підтримують з такими політиками тісні зв'язки ...
А чиї "подвиги" там замалювали чорним? Невже Байдена?
принца Ендрю. Якщо вчергове попадеться на очі оті чорні квадрати - тут залінкую.
Хіба тільки принца Ендрю? Не вірю. А трампа вилизували так, що аж язики постирали
Наявність таких згадок про Трампа та інших можновладціів не підтверджує, і не спростовує того, що ці "архіви Епштейна" чи частина їх невідомого об'єму можуть бути фейком.
Хоча би тому, що фейки множаться скрізь; не виключено, що до справжніх документів мінюст США додав зфальшовані та "спродуктував" їх. З адміністрації Трампа станеться, не зморгне навіть....
Можливо, https://www.facebook.com/tvtoronto/posts/************************************************************************?__cft__[0]=*********************************************************************************************-g7SJwMKtrPc7JWL0ADDNbJLaZxsMoxys9P-Mnh3llEuLHaYEgD4mWxRj4O0MspDDUWhowS3y5PB4fqDg&__tn__=%2CO%2CP-R згадка про Зеленського в розмові вже звільнененого радника Фіцо Мірослава Лайчака з Епштейном (про вибори в Україні) - і не фейк... Але от https://t.me/sam_svit/10263 явно спродуктований фейк про Порошенка і його контактів з Епштейном - явно придуманий подляцбкою ботофермою; але ж лохторат ведеться на нього...
З іншого боку, історії про https://t.me/nevzorovtv/31605 брата короля UК Чарльза ІІІ принцв Ендрю, про https://t.me/babchenko77/13639 коханку принца Норвегії - підтверджуються фактами...
файли епштейна - спецоперація моссад.за всією цією помийкою стоїть корява єврейська пика.ціль одна - смикати за ниточки президентів і вплив на політику у всьому світі.хто ********** ці помиї той підар.
І оце тими "помиями" пуйло тримає за яйкі трампакса? Кого це ви намагаєтесь розсмішити?
ти так пишеш бо й сам там згадуєшся 666 раз.
смоктала....
И ведь нихрена ему не будет. Тогда всю мировую элиту сажать придется . Ну никто же этого делать не будет. Пошумят и забудут . А вот список тех кто там развлекался внушает. И это только вершины айсберга.
Цікаво, тільки мені здається, що ці "файли Епштейна" викинули якраз тоді, коли Україна замерзає в результаті російських атак по енергетиці? І саме для того, щоб перебити в інфопросторі цей "неприємний момент". Подивіться, про ці файли зараз усі тільки й говорять, а про те, що в Україні відбувається геноцид, згадуюється все менше і менше
отож - та ще й холод такий собачий що й фламінго не літає - втік в ізраїль ніжиться
Як кажуть: 38 тисяч раз - не 3,14dоrаs...
