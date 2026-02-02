Трамп более 38 тысяч раз упоминается в "файлах Эпштейна", - NYT

Президент США Дональд Трамп более 38 тысяч раз фигурирует в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, однако никаких доказательств правонарушений с его стороны в этих материалах нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, речь идет о около 3 миллионах страниц документов, в которых имя Трампа упоминается в более чем 5 300 файлах. Материалы охватывают период, когда Трамп до начала 2000-х годов поддерживал дружеские отношения с Эпштейном.

По данным NYT, значительная часть обнародованных документов состоит из новостных публикаций, электронной переписки и других общедоступных материалов. Они также свидетельствуют, что Эпштейн следил за жизнью Трампа после его политического взлета и пытался использовать эти связи в своих интересах.

В документах содержатся записки и стенограммы интервью следователей с жертвами Эпштейна. Некоторые из них упоминали контакты с Трампом во время встреч в клубе Мар-а-Лаго или в помещениях Эпштейна, однако не сообщали о неправомерном поведении со стороны нынешнего президента США.

Сам Трамп отрицает любую причастность к преступлениям Эпштейна. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш также заявил, что в материалах нет оснований для открытия расследования в отношении Трампа.

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

