Трамп более 38 тысяч раз упоминается в "файлах Эпштейна", - NYT
Президент США Дональд Трамп более 38 тысяч раз фигурирует в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, однако никаких доказательств правонарушений с его стороны в этих материалах нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, речь идет о около 3 миллионах страниц документов, в которых имя Трампа упоминается в более чем 5 300 файлах. Материалы охватывают период, когда Трамп до начала 2000-х годов поддерживал дружеские отношения с Эпштейном.
По данным NYT, значительная часть обнародованных документов состоит из новостных публикаций, электронной переписки и других общедоступных материалов. Они также свидетельствуют, что Эпштейн следил за жизнью Трампа после его политического взлета и пытался использовать эти связи в своих интересах.
В документах содержатся записки и стенограммы интервью следователей с жертвами Эпштейна. Некоторые из них упоминали контакты с Трампом во время встреч в клубе Мар-а-Лаго или в помещениях Эпштейна, однако не сообщали о неправомерном поведении со стороны нынешнего президента США.
Сам Трамп отрицает любую причастность к преступлениям Эпштейна. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш также заявил, что в материалах нет оснований для открытия расследования в отношении Трампа.
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
А тут просто файли без доказів, більша частина з яких, що могли щось реально довести, вже не існує, бо там вся верхівка, а не тіки старий підар. Скандал? Ну так. Але рудому не звикати. Імпічмент? Дуже малоймовірно.
А ще там часто звучить слово ГОЙ.
Послухайте хто ще не чув
Маша Дрокова (посередині в сауні). Вона приєдналася до молодіжного руху путіна у 15 років та була його спікером. Пізніше Дрокова переїхала до США, заснувала інвестиційний фонд у сфері IT і працювала прес-секретарем у мережі публічних відносин Джеффрі Епштейна.
Нещодавно, у 2026 році, Дрокову разом з подругами нагородили орденом "За заслуги перед росією" за активність у "молодіжному русі". Однозначно, що після олрилюднення "файлів", російський вплив на сильних світу цього суттєво зменшиться.
Мін'юст США опублікував нові файли Епштейна, де Трампа безпосередньо звинувачують у зґвалтуванні 13-річних дівчаток, продажу неповнолітніх та вбивстві з подальшим прихованим похованням тіла на території його гольф-клубу.
Файли Епштейна розкривають, що одним із головних активів росії в Європі був Турбйорн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи (2009 - 2019 рр), прем'єр-міністр Норвегії (1996-1997 рр). Він роками виступав посередником між Епштейном і росією, допомагаючи обом і діючи повністю проти інтересів ЄС.
Колишній глава МЗС Словаччини, близький соратник та радник прем'єр-міністра Роберта Фіцо, оголосив про свою відставку. Причиною рішення стало розголошення інформації про його контакти з Джеффрі Епштейном. Ім'я Мирослава Лайчака неодноразово фігурує у «досьє на Епштейна».
У "файлах" згадують Маска, Білла Гейтса тощо, яких повʼязують зі "світлим майбутнім людства". Що тут скажеш - "Ібо слаб чєловєк". Байдена у списку немає.
Ярослав Головко: А головною комісаркою нашистів виявляється малолітня Маша Дрокова, яка мріяла поцілувати Путіна, мрія її збулася, про це навіть зняли однойменний фільм.
Епізод другий: головна офіційна патріотка Росії Маша Дрокова звалює в Америку, заявляє про переосмислення своїх поглядів і стає піарщицею сутенера-педофіла Джеффрі Епштейна!
Здається мені, що ця серія не остання, тому що вже у файлах Епштейна починають спливати дані, як чекісти використовували honey traps проти американців на ПМЕФ.
брехня, там є покази свідків, що трамп ґвалтував неповнолітніх, і приймав участь в аукціонах з продажу неповнолітніх, яких він оцінював за пружністю вагіни.
- Many of the documents released on Friday that mention Mr. Trump are news articles and other publicly available materials that had landed in Mr. Epstein's email inbox. None of those files include any direct communication between Mr. Trump and Mr. Epstein.
-more than a dozen tips submitted through the F.B.I.'s National Threat Operations Center in West Virginia.
- Juan Alessi, who worked for Mr. Epstein, is reported to have told investigators that Mr. Trump
Треба дивитися фактам у очі - про Трампа у файлах є вирізки з газет, анонімки та чутки від третіх осіб.
А от про Гейтса, Саммерса, Клінтона, інших... Не дивина що всі президенти починаючи з Обами, не бажали давати хід цій справі, бо вона демонструє наочно чим є привладна мішпуха. Що, можливо, дивує українську аудиторію але не є новиною для уважних американських громадян. Наприклад, у 2009 му році, тоді ж коли перший раз взяли Епштейна, в Вашингтоні вибухнув скандал щодо https://www.brucklaw.com/dc-madam-prostitution-scandal-back-news/ елітної ескортної служби, заснованої такою собі Deborah Palfrey також знаною як DC Madam.
Служба обслуговувала конгресменів, сенаторів, та вищих державних посадовців.
А ще був цілий сенатор від Айдахо https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Craig_scandal Larry Craig що у 2007 році в чоловічому туалеті аеропорту Міннеаполіса ( ) був упійманий і заарештований за спробу схилити чоловіка на сусідньому товчку до сексу прямо там же. Сусід же виявився поліцейським під прикриттям.
"І ці люди забороняють нам колупатися в носі."
Хоча би тому, що фейки множаться скрізь; не виключено, що до справжніх документів мінюст США додав зфальшовані та "спродуктував" їх. З адміністрації Трампа станеться, не зморгне навіть....
Можливо, згадка про Зеленського в розмові вже звільнененого радника Фіцо Мірослава Лайчака з Епштейном (про вибори в Україні) - і не фейк... Але от явно спродуктований фейк про Порошенка і його контактів з Епштейном - явно придуманий подляцбкою ботофермою; але ж лохторат ведеться на нього...
З іншого боку, історії про https://t.me/nevzorovtv/31605 брата короля UК Чарльза ІІІ принцв Ендрю, про https://t.me/babchenko77/13639 коханку принца Норвегії - підтверджуються фактами...