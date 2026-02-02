Индия больше не будет покупать российскую нефть. Это поможет прекратить войну в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Разговор с Моди
Трамп сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Моди, во время которого индийский премьер "согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше в США".
"Он один из моих лучших друзей и мощный и уважаемый лидер своей страны. Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы. Это поможет ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая происходит прямо сейчас, с тысячами людей, которые гибнут каждую неделю!" - написал лидер США.
Соглашение США и Индии
По итогам переговоров Трамп также сообщил о достижении торгового соглашения между США и Индией: взаимные пошлины для американских товаров будут снижены с 25% до 18%, а Индия намерена снизить собственные пошлины и нетарифные барьеры для США "до нуля".
"Премьер-министр также обязался "ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 МИЛЛИАРДАМ ДОЛЛАРОВ американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов. Наши прекрасные отношения с Индией станут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я – это два человека, которые ДОСТИГАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ, чего нельзя сказать о большинстве", – добавил он.
Импорт нефти из России
- Импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за два года в декабре прошлого года, в то время как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума.
- Индия стала крупнейшим покупателем российской морской сырой нефти со скидкой после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины в 2022 году, но нефтеперерабатывающие заводы в стране сократили закупки российской нефти после ужесточения санкций Запада против ведущих российских производителей в октябре.
Він забув написати, що "24 години" не будуть...
Теж саме з фірмами, які ту нафту купують.
Яке звітує про падіння доходів від експорту жижі у 2025 році на 20 %.
А Іран більше не страчуватиме протестувальників. - Трамп.
А хамас більше не тероризуватиме Ізраїль. - Трамп.
Джерело: Трамп.
США вже почали продаж венесуельської нафти в рамках нової угоди з Каракасом.
Доходи від перших угод на суму близько 500 млн доларів розміщуються на банківських рахунках, які перебувають під контролем адміністрації США, повідомив джерело, знайоме з ситуацією.
Загальний обсяг угоди оцінюється в 2 млрд доларів, при цьому основний рахунок, за словами співрозмовника, відкрито в Катарі як на нейтральній платформі для розрахунків.
Його завдання влаштувати війну всередені Штатів, і далі світову війну.