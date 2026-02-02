Индия больше не будет покупать российскую нефть. Это поможет прекратить войну в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

Разговор с Моди

Трамп сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Моди, во время которого индийский премьер "согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше в США".

"Он один из моих лучших друзей и мощный и уважаемый лидер своей страны. Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы. Это поможет ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая происходит прямо сейчас, с тысячами людей, которые гибнут каждую неделю!" - написал лидер США.

Соглашение США и Индии

По итогам переговоров Трамп также сообщил о достижении торгового соглашения между США и Индией: взаимные пошлины для американских товаров будут снижены с 25% до 18%, а Индия намерена снизить собственные пошлины и нетарифные барьеры для США "до нуля".

"Премьер-министр также обязался "ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 МИЛЛИАРДАМ ДОЛЛАРОВ американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов. Наши прекрасные отношения с Индией станут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я – это два человека, которые ДОСТИГАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ, чего нельзя сказать о большинстве", – добавил он.

Импорт нефти из России

Импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за два года в декабре прошлого года, в то время как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской сырой нефти со скидкой после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины в 2022 году, но нефтеперерабатывающие заводы в стране сократили закупки российской нефти после ужесточения санкций Запада против ведущих российских производителей в октябре.

