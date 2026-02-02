РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Экспорт нефти РФ Отношения США и Индии
5 877 35

Индия больше не будет покупать российскую нефть. Это поможет прекратить войну в Украине, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разговор с Моди

Трамп сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Моди, во время которого индийский премьер "согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше в США".

"Он один из моих лучших друзей и мощный и уважаемый лидер своей страны. Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы. Это поможет ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая происходит прямо сейчас, с тысячами людей, которые гибнут каждую неделю!" - написал лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Индии просят НПЗ еженедельно отчитываться об импорте нефти из РФ, чтобы предоставлять данные США, - Reuters

Соглашение США и Индии

По итогам переговоров Трамп также сообщил о достижении торгового соглашения между США и Индией: взаимные пошлины для американских товаров будут снижены с 25% до 18%, а Индия намерена снизить собственные пошлины и нетарифные барьеры для США "до нуля".

"Премьер-министр также обязался "ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 МИЛЛИАРДАМ ДОЛЛАРОВ американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов. Наши прекрасные отношения с Индией станут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я – это два человека, которые ДОСТИГАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ, чего нельзя сказать о большинстве", – добавил он.

Читайте также: Цены на нефть упали почти на 5% на фоне деэскалации между США и Ираном

Трамп о разговоре с Моди

Импорт нефти из России

  • Импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за два года в декабре прошлого года, в то время как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума.
  • Индия стала крупнейшим покупателем российской морской сырой нефти со скидкой после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины в 2022 году, но нефтеперерабатывающие заводы в стране сократили закупки российской нефти после ужесточения санкций Запада против ведущих российских производителей в октябре.

Читайте также: США снизят пошлины для Индии, - Трамп

Автор: 

Индия (521) нефть (2222) США (29366) Трамп Дональд (8091) Нарендра Моди (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ну офіційно не будуть. А через фірми-прокладки все буде йти як йшло. Скіки там у раші кораблів тіньового флоту? 1100? Скільки захопили з 22 року? Пару штук? Ну ще 1098 залишилось.
Теж саме з фірмами, які ту нафту купують.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:30 Ответить
+12
А Китай теж не купуватиме?
показать весь комментарий
02.02.2026 19:24 Ответить
+7
"Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп"
Він забув написати, що "24 години" не будуть...
показать весь комментарий
02.02.2026 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп"
Він забув написати, що "24 години" не будуть...
показать весь комментарий
02.02.2026 19:24 Ответить
А Китай теж не купуватиме?
показать весь комментарий
02.02.2026 19:24 Ответить
не верю...
показать весь комментарий
02.02.2026 19:26 Ответить
Ну офіційно не будуть. А через фірми-прокладки все буде йти як йшло. Скіки там у раші кораблів тіньового флоту? 1100? Скільки захопили з 22 року? Пару штук? Ну ще 1098 залишилось.
Теж саме з фірмами, які ту нафту купують.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:30 Ответить
Оптимізм підарських ботів не поділяє підарське міністерство фінансів ))
Яке звітує про падіння доходів від експорту жижі у 2025 році на 20 %.

https://youtu.be/Wj228IQbSf4?si=z1CL8Jmcn5v-7eqk
показать весь комментарий
03.02.2026 20:27 Ответить
как обычно пистеш ни о чем
показать весь комментарий
02.02.2026 19:33 Ответить
ДОВБОЁОБ
показать весь комментарий
02.02.2026 19:34 Ответить
Рудий обмудок не про мир думає,а про-"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів ".
показать весь комментарий
02.02.2026 19:39 Ответить
Ну по суті обмудок тут ти, якщо не розумієш настільки простого: для припинення закупівель нафти у ереф Індії треба альтернатива. Америка запропонувала її.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:07 Ответить
по якій ціні? такій самій як кацапи пропонують, по 35 доларів за бочку?
показать весь комментарий
02.02.2026 22:59 Ответить
О,ще один із секти свідків Трампа-альтруіста.
показать весь комментарий
03.02.2026 02:52 Ответить
Індія про це знає? Крім Моді..
показать весь комментарий
02.02.2026 19:41 Ответить
Я так і повірив.... ага.... беззастережно вірю *****, касапам, і трампону...
показать весь комментарий
02.02.2026 19:44 Ответить
В Трампа всі такі друзі і їх стільки, скільки в ***** гівна в "чумадані".
показать весь комментарий
02.02.2026 19:47 Ответить
Лохматый идиот даже не знает где историческая родина цыганвы, откуда пошла по миру бродить эта контора! Ему Моди пообещал!!! Ой и ржака! Пусть лучше погадал на 1 биткоин на ладони. Нефть кацапская аж гудит в Индию танкерами уже много лет, ещё с совка.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:57 Ответить
Якщо так, то дякую.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:07 Ответить
Ну не будуть. Китай візьме.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:19 Ответить
Та це він в черговий раз пожартував, що з нього візьмеш окрім аналізів.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:28 Ответить
Дякуємо, пане Президенте!
показать весь комментарий
02.02.2026 20:32 Ответить
Буде купувати єгипетську. Яка візьметься все з того ж джерела.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:41 Ответить
віткофффф
буде купувати
показать весь комментарий
02.02.2026 20:51 Ответить
Трампсвистит.. Как всегда..
показать весь комментарий
02.02.2026 20:51 Ответить
Якби це Індія сказала, а то Трамп.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:56 Ответить
"Індія більше не купуватиме російську нафту. - Трамп.
Джерело: https://censor.net/ua/n3598533

А Іран більше не страчуватиме протестувальників. - Трамп.
А хамас більше не тероризуватиме Ізраїль. - Трамп.
Джерело: Трамп.
показать весь комментарий
02.02.2026 21:33 Ответить
Да да, продати венесуельську нафту з націнкою, замість Китаю, воно тобі поможе)) барига рижа
показать весь комментарий
02.02.2026 21:55 Ответить
DW
США вже почали продаж венесуельської нафти в рамках нової угоди з Каракасом.
Доходи від перших угод на суму близько 500 млн доларів розміщуються на банківських рахунках, які перебувають під контролем адміністрації США, повідомив джерело, знайоме з ситуацією.
Загальний обсяг угоди оцінюється в 2 млрд доларів, при цьому основний рахунок, за словами співрозмовника, відкрито в Катарі як на нейтральній платформі для розрахунків.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:31 Ответить
Так само як х7йло тиждень "не" помбитиме.
показать весь комментарий
03.02.2026 01:58 Ответить
Цей пі@ор вже розповідав, що зупинить війну в Україні через сім днів.
Його завдання влаштувати війну всередені Штатів, і далі світову війну.
показать весь комментарий
03.02.2026 02:21 Ответить
Неудивительно, что этот индусский нацик его лучший друг. Собрал со всего мира отморозков, педофилов, убийц и нацистов себе в друзья. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
показать весь комментарий
03.02.2026 02:28 Ответить
Индия выглядит теперь слабо на фоне Китая
показать весь комментарий
03.02.2026 05:11 Ответить
Как бы да ,но это не точно...
показать весь комментарий
03.02.2026 05:34 Ответить
Моді зуб дав
показать весь комментарий
03.02.2026 06:53 Ответить
 
 