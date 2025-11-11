США снизят пошлины для Индии, - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении снизить таможенные ставки на импорт из Индии после того, как эта страна сократила закупки российской нефти.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что такое решение станет реакцией Вашингтона на изменение энергетической политики Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", - сказал президент США.

Индия продолжает покупать российскую нефть, - МИД РФ

Между тем заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекращала закупки российской нефти.

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть", - сказал он журналистам в Москве, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что индийская сторона якобы почти прекратила покупки нефти у РФ.

Санкции США против РФ:

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций — отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

