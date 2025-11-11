РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11439 посетителей онлайн
Новости Ответ Индии на тарифы Трампа Отношения США и Индии
1 725 9

США снизят пошлины для Индии, - Трамп

США уменьшат тарифы для Индии — Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении снизить таможенные ставки на импорт из Индии после того, как эта страна сократила закупки российской нефти.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что такое решение станет реакцией Вашингтона на изменение энергетической политики Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", - сказал президент США.

Индия продолжает покупать российскую нефть, - МИД РФ

Между тем заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекращала закупки российской нефти.

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть", - сказал он журналистам в Москве, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что индийская сторона якобы почти прекратила покупки нефти у РФ.

Санкции США против РФ:

  • Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций — отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Индия (489) нефть (2073) санкции (12023) Трамп Дональд (7053)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то припинили чи знизили закупівлі?
показать весь комментарий
11.11.2025 00:56 Ответить
знизили припиненя
показать весь комментарий
11.11.2025 01:19 Ответить
Ні, припинили зниження.
показать весь комментарий
11.11.2025 07:01 Ответить
Трамп оголосив про намір знизити митні ставки на імпорт з Індії після того, як Китай не скоротив закупівлі російської нафти і не отримав вищі митні ставки на імпорт.
показать весь комментарий
11.11.2025 01:04 Ответить
"Абманулі дурака на чєтирє пятака..."
показать весь комментарий
11.11.2025 01:12 Ответить
мабудь корону з бубеном подарували індуси фарбованому
показать весь комментарий
11.11.2025 01:17 Ответить
Слона у бойових обладунках. Золотих.
показать весь комментарий
11.11.2025 01:32 Ответить
Впору сказати трампону *****: - "ваван, я роблю для тебе, що можу"...
показать весь комментарий
11.11.2025 05:51 Ответить
Сенат США схвалив законопроєкт про припинення найбільш тривалого шатдауну
показать весь комментарий
11.11.2025 06:00 Ответить
 
 