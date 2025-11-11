США знизять мита для Індії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір знизити митні ставки на імпорт з Індії після того, як ця країна скоротила закупівлі російської нафти.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп зазначив, що таке рішення стане реакцією Вашингтона на зміну енергетичної політики Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", — сказав президент США.

Індія продовжує купувати російську нафту, - МЗС РФ

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Індія не припиняла закупівлі російської нафти.

"Можу сказати, що Індія продовжує закуповувати російську нафту", - сказав він журналістам у Москві, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що індійська сторона нібито майже припинила купівлі нафти у РФ.

Санкції США проти РФ:

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

