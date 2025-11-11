США знизять мита для Індії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір знизити митні ставки на імпорт з Індії після того, як ця країна скоротила закупівлі російської нафти.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп зазначив, що таке рішення стане реакцією Вашингтона на зміну енергетичної політики Нью-Делі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", — сказав президент США.

Індія продовжує купувати російську нафту, - МЗС РФ

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Індія не припиняла закупівлі російської нафти.

"Можу сказати, що Індія продовжує закуповувати російську нафту", - сказав він журналістам у Москві, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що індійська сторона нібито майже припинила купівлі нафти у РФ.

Санкції США проти РФ:

  • Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

то припинили чи знизили закупівлі?
11.11.2025 00:56 Відповісти
знизили припиненя
11.11.2025 01:19 Відповісти
Ні, припинили зниження.
11.11.2025 07:01 Відповісти
Трамп оголосив про намір знизити митні ставки на імпорт з Індії після того, як Китай не скоротив закупівлі російської нафти і не отримав вищі митні ставки на імпорт.
11.11.2025 01:04 Відповісти
"Абманулі дурака на чєтирє пятака..."
11.11.2025 01:12 Відповісти
мабудь корону з бубеном подарували індуси фарбованому
11.11.2025 01:17 Відповісти
Слона у бойових обладунках. Золотих.
11.11.2025 01:32 Відповісти
Впору сказати трампону *****: - "ваван, я роблю для тебе, що можу"...
11.11.2025 05:51 Відповісти
Сенат США схвалив законопроєкт про припинення найбільш тривалого шатдауну
11.11.2025 06:00
 
 