Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Розмова з Моді
Трамп повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з Моді, під час якої індійський прем’єр "погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у США".
"Він один з моїх найкращих друзів і потужний та шанований лідер своєї країни. Ми говорили про багато що, включаючи торгівлю і завершення війни Росії та України. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів і, можливо, Венесуели. Це допоможе ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ в Україні, яка відбувається прямо зараз, з тисячами людей, які гинуть щотижня!" - написав лідер США.
Угода США та Індії
За підсумками переговорів Трамп також повідомив про досягнення торговельної угоди між США та Індією: взаємні мита для американських товарів будуть знижені з 25% до 18%, а Індія має намір знизити власні мита і нетарифні бар'єри для США "до нуля".
"Прем'єр-міністр також зобов'язався "КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ" на значно вищому рівні, на додаток до понад 500 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому. Прем'єр-міністр Моді і я – це дві людини, які ДОСЯГАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, чого не можна сказати про більшість", - додав він.
Імпорт нафти з Росії
- Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за два роки в грудні минулого року, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму.
- Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в 2022 році, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення санкцій Заходу проти провідних російських виробників у жовтні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він забув написати, що "24 години" не будуть...
Теж саме з фірмами, які ту нафту купують.
Яке звітує про падіння доходів від експорту жижі у 2025 році на 20 %.
https://youtu.be/Wj228IQbSf4?si=z1CL8Jmcn5v-7eqk
буде купувати
Джерело: https://censor.net/ua/n3598533
А Іран більше не страчуватиме протестувальників. - Трамп.
А хамас більше не тероризуватиме Ізраїль. - Трамп.
Джерело: Трамп.
США вже почали продаж венесуельської нафти в рамках нової угоди з Каракасом.
Доходи від перших угод на суму близько 500 млн доларів розміщуються на банківських рахунках, які перебувають під контролем адміністрації США, повідомив джерело, знайоме з ситуацією.
Загальний обсяг угоди оцінюється в 2 млрд доларів, при цьому основний рахунок, за словами співрозмовника, відкрито в Катарі як на нейтральній платформі для розрахунків.
Його завдання влаштувати війну всередені Штатів, і далі світову війну.