Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Розмова з Моді

Трамп повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з Моді, під час якої індійський прем’єр "погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у США".

"Він один з моїх найкращих друзів і потужний та шанований лідер своєї країни. Ми говорили про багато що, включаючи торгівлю і завершення війни Росії та України. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів і, можливо, Венесуели. Це допоможе ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ в Україні, яка відбувається прямо зараз, з тисячами людей, які гинуть щотижня!" - написав лідер США.

Угода США та Індії

За підсумками переговорів Трамп також повідомив про досягнення торговельної угоди між США та Індією: взаємні мита для американських товарів будуть знижені з 25% до 18%, а Індія має намір знизити власні мита і нетарифні бар'єри для США "до нуля".

"Прем'єр-міністр також зобов'язався "КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ" на значно вищому рівні, на додаток до понад 500 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому. Прем'єр-міністр Моді і я – це дві людини, які ДОСЯГАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, чого не можна сказати про більшість", - додав він.

Трамп про розмову з Моді

Імпорт нафти з Росії

  • Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за два роки в грудні минулого року, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму.
  • Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в 2022 році, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення санкцій Заходу проти провідних російських виробників у жовтні.

+17
Ну офіційно не будуть. А через фірми-прокладки все буде йти як йшло. Скіки там у раші кораблів тіньового флоту? 1100? Скільки захопили з 22 року? Пару штук? Ну ще 1098 залишилось.
Теж саме з фірмами, які ту нафту купують.
02.02.2026 19:30 Відповісти
+12
А Китай теж не купуватиме?
02.02.2026 19:24 Відповісти
+7
"Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп"
Він забув написати, що "24 години" не будуть...
02.02.2026 19:24 Відповісти
не верю...
02.02.2026 19:26 Відповісти
Оптимізм підарських ботів не поділяє підарське міністерство фінансів ))
Яке звітує про падіння доходів від експорту жижі у 2025 році на 20 %.

https://youtu.be/Wj228IQbSf4?si=z1CL8Jmcn5v-7eqk
03.02.2026 20:27 Відповісти
как обычно пистеш ни о чем
02.02.2026 19:33 Відповісти
ДОВБОЁОБ
02.02.2026 19:34 Відповісти
Рудий обмудок не про мир думає,а про-"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів ".
02.02.2026 19:39 Відповісти
Ну по суті обмудок тут ти, якщо не розумієш настільки простого: для припинення закупівель нафти у ереф Індії треба альтернатива. Америка запропонувала її.
02.02.2026 20:07 Відповісти
по якій ціні? такій самій як кацапи пропонують, по 35 доларів за бочку?
02.02.2026 22:59 Відповісти
О,ще один із секти свідків Трампа-альтруіста.
03.02.2026 02:52 Відповісти
Індія про це знає? Крім Моді..
02.02.2026 19:41 Відповісти
Я так і повірив.... ага.... беззастережно вірю *****, касапам, і трампону...
02.02.2026 19:44 Відповісти
В Трампа всі такі друзі і їх стільки, скільки в ***** гівна в "чумадані".
02.02.2026 19:47 Відповісти
Лохматый идиот даже не знает где историческая родина цыганвы, откуда пошла по миру бродить эта контора! Ему Моди пообещал!!! Ой и ржака! Пусть лучше погадал на 1 биткоин на ладони. Нефть кацапская аж гудит в Индию танкерами уже много лет, ещё с совка.
02.02.2026 19:57 Відповісти
Якщо так, то дякую.
02.02.2026 20:07 Відповісти
Ну не будуть. Китай візьме.
02.02.2026 20:19 Відповісти
Та це він в черговий раз пожартував, що з нього візьмеш окрім аналізів.
02.02.2026 20:28 Відповісти
Дякуємо, пане Президенте!
02.02.2026 20:32 Відповісти
Буде купувати єгипетську. Яка візьметься все з того ж джерела.
02.02.2026 20:41 Відповісти
віткофффф
буде купувати
02.02.2026 20:51 Відповісти
Трампсвистит.. Как всегда..
02.02.2026 20:51 Відповісти
Якби це Індія сказала, а то Трамп.
02.02.2026 20:56 Відповісти
"Індія більше не купуватиме російську нафту. - Трамп.
Джерело: https://censor.net/ua/n3598533

А Іран більше не страчуватиме протестувальників. - Трамп.
А хамас більше не тероризуватиме Ізраїль. - Трамп.
Джерело: Трамп.
02.02.2026 21:33 Відповісти
Да да, продати венесуельську нафту з націнкою, замість Китаю, воно тобі поможе)) барига рижа
02.02.2026 21:55 Відповісти
DW
США вже почали продаж венесуельської нафти в рамках нової угоди з Каракасом.
Доходи від перших угод на суму близько 500 млн доларів розміщуються на банківських рахунках, які перебувають під контролем адміністрації США, повідомив джерело, знайоме з ситуацією.
Загальний обсяг угоди оцінюється в 2 млрд доларів, при цьому основний рахунок, за словами співрозмовника, відкрито в Катарі як на нейтральній платформі для розрахунків.
02.02.2026 22:31 Відповісти
Так само як х7йло тиждень "не" помбитиме.
03.02.2026 01:58 Відповісти
Цей пі@ор вже розповідав, що зупинить війну в Україні через сім днів.
Його завдання влаштувати війну всередені Штатів, і далі світову війну.
03.02.2026 02:21 Відповісти
Неудивительно, что этот индусский нацик его лучший друг. Собрал со всего мира отморозков, педофилов, убийц и нацистов себе в друзья. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
03.02.2026 02:28 Відповісти
Индия выглядит теперь слабо на фоне Китая
03.02.2026 05:11 Відповісти
Как бы да ,но это не точно...
03.02.2026 05:34 Відповісти
Моді зуб дав
03.02.2026 06:53
 
 