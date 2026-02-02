"Індія більше не купуватиме російську нафту. Це допоможе припинити війну в Україні, - Трамп"

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Розмова з Моді

Трамп повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з Моді, під час якої індійський прем’єр "погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у США".

"Він один з моїх найкращих друзів і потужний та шанований лідер своєї країни. Ми говорили про багато що, включаючи торгівлю і завершення війни Росії та України. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів і, можливо, Венесуели. Це допоможе ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ в Україні, яка відбувається прямо зараз, з тисячами людей, які гинуть щотижня!" - написав лідер США.

Угода США та Індії

За підсумками переговорів Трамп також повідомив про досягнення торговельної угоди між США та Індією: взаємні мита для американських товарів будуть знижені з 25% до 18%, а Індія має намір знизити власні мита і нетарифні бар'єри для США "до нуля".

"Прем'єр-міністр також зобов'язався "КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ" на значно вищому рівні, на додаток до понад 500 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому. Прем'єр-міністр Моді і я – це дві людини, які ДОСЯГАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, чого не можна сказати про більшість", - додав він.

Імпорт нафти з Росії

Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за два роки в грудні минулого року, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в 2022 році, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення санкцій Заходу проти провідних російських виробників у жовтні.

