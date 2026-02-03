Навроцкий собирает Совбез: будут говорить об укреплении обороны и участии в Совете мира Трампа

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал созыв Совета национальной безопасности, заседание которого состоится 11 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Польши в соцсети X.

Заседание запланировано на 14:00. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РП Рафал Лескевич. По его словам, повестка дня включает три ключевых вопроса. Они касаются обороны, международной политики и внутренней безопасности.

Вопрос программы SAFE и позиция оппозиции

Одной из тем станет заем правительства для реализации программы SAFE. Это инициатива Европейского Союза по укреплению оборонных возможностей. Общий бюджет программы составляет 150 миллиардов евро. Польша может получить около 43 миллиардов евро.

В то же время оппозиция и окружение президента выражают обеспокоенность. Они считают, что программа может осложнить военное сотрудничество с США. Также звучат предостережения относительно влияния на польскую оборонную промышленность.

Совет мира и политические дискуссии

Второй темой станет приглашение Польши в Совет мира. Этот орган создал президент США Дональд Трамп. Совет должен сотрудничать с ООН в урегулировании конфликтов. Кароль Навроцкий присутствовал на инаугурации, но документ не подписал.

"Президент хочет обсудить приглашение Польши в Совет мира и связанные с этим последствия", — отметил пресс-секретарь Рафал Лескевич.

Также на заседании рассмотрят действия государственных органов в отношении восточных контактов маршалка Сейма Влодзимежа Чажастого. Приглашение в Совет мира вызвало острую политическую дискуссию. Правительство исключило возможность финансирования членства за счет бюджета.

Ранее спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира. По его словам, действия президента США дестабилизируют международные организации. Речь идет о НАТО, Европейском Союзе, ООН и Всемирной организации здравоохранения.

