Украина получает пакеты энергетической помощи от партнеров и волонтеров
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о поступлении пакетов энергетической помощи от международных партнеров и волонтерских организаций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Помощь от Литвы, Эстонии и Швеции
По словам Сибиги, правительство Литвы отправит в Украину 48 генераторов большой мощности.
"В то же время литовская общественная организация уже доставила 80 генераторных установок, а также обогреватели, удлинители, аккумуляторные лампы и расходные материалы для генераторов", - отметил глава МИД.
Эстонский Красный Крест запустил общенациональную кампанию по сбору помощи для гражданского населения Украины.
"Еще одну общенациональную кампанию начинают завтра и в Швеции", - добавил Сибига.
Турецкая и финская поддержка
Турецкий Фонд гуманитарной помощи ИНН передал четыре грузовика гуманитарной помощи с 157 бытовыми генераторами, зарядными устройствами, одеждой, средствами гигиены и продуктовыми наборами.
Около 60 генераторов будет передано украинским семьям при содействии Ассоциации супругов украинских дипломатов.
Также готовится передача около 50 генераторов различной мощности от Финляндии, а Швеция отправит несколько десятков генераторов для детских больниц.
Польша, Болгария и украинские общины
Министр отдельно отметил инициативу "Тепло из Польши для Киева", в рамках которой в столицу доставлены десятки генераторов для районов города и коммунальных служб.
"Отдельно отмечу вклад польского бизнеса и гражданского общества: по призыву Генерального консульства Украины в Кракове польский предприниматель Доминик Дещ вместе с сыном закупили генераторы, которые в ближайшее время будут доставлены в Украину при содействии польских и украинских благотворительных партнеров", - подчеркнул Сибига.
Кроме того, украинская община в Болгарии направила 34 генератора для Киева и Одессы, а межрегиональное партнерство с Польшей обеспечивает генераторами Одессу, Никопольский район и службы реагирования Днепропетровщины.
Поддержка критической инфраструктуры
По словам Сибиги, международная и общественная помощь направлена на поддержку работы критической инфраструктуры Украины в сложных погодных условиях и массированных атаках на энергетические объекты.
