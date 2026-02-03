Украина получает пакеты энергетической помощи от партнеров и волонтеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о поступлении пакетов энергетической помощи от международных партнеров и волонтерских организаций.

Помощь от Литвы, Эстонии и Швеции

По словам Сибиги, правительство Литвы отправит в Украину 48 генераторов большой мощности.

"В то же время литовская общественная организация уже доставила 80 генераторных установок, а также обогреватели, удлинители, аккумуляторные лампы и расходные материалы для генераторов", - отметил глава МИД.

Эстонский Красный Крест запустил общенациональную кампанию по сбору помощи для гражданского населения Украины.

"Еще одну общенациональную кампанию начинают завтра и в Швеции", - добавил Сибига.

Турецкая и финская поддержка

Турецкий Фонд гуманитарной помощи ИНН передал четыре грузовика гуманитарной помощи с 157 бытовыми генераторами, зарядными устройствами, одеждой, средствами гигиены и продуктовыми наборами.

Около 60 генераторов будет передано украинским семьям при содействии Ассоциации супругов украинских дипломатов.

Также готовится передача около 50 генераторов различной мощности от Финляндии, а Швеция отправит несколько десятков генераторов для детских больниц.

Польша, Болгария и украинские общины

Министр отдельно отметил инициативу "Тепло из Польши для Киева", в рамках которой в столицу доставлены десятки генераторов для районов города и коммунальных служб.

"Отдельно отмечу вклад польского бизнеса и гражданского общества: по призыву Генерального консульства Украины в Кракове польский предприниматель Доминик Дещ вместе с сыном закупили генераторы, которые в ближайшее время будут доставлены в Украину при содействии польских и украинских благотворительных партнеров", - подчеркнул Сибига.

Кроме того, украинская община в Болгарии направила 34 генератора для Киева и Одессы, а межрегиональное партнерство с Польшей обеспечивает генераторами Одессу, Никопольский район и службы реагирования Днепропетровщины.

Поддержка критической инфраструктуры

По словам Сибиги, международная и общественная помощь направлена на поддержку работы критической инфраструктуры Украины в сложных погодных условиях и массированных атаках на энергетические объекты.