Україна отримує пакети енергетичної допомоги від партнерів та волонтерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про надходження пакетів енергетичної допомоги від міжнародних партнерів та волонтерських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Допомога від Литви, Естонії та Швеції

За словами Сибіги, уряд Литви відправить до України 48 генераторів великої потужності.

"Водночас литовська громадська організація вже доставила 80 генераторних установок, а також обігрівачі, подовжувачі, акумуляторні лампи та витратні матеріали для генераторів", - зазначив глава МЗС.

Естонський Червоний Хрест запустив загальнонаціональну кампанію зі збору допомоги для цивільного населення України.

"Ще одну загальнонаціональну кампанію починають завтра і у Швеції", - додав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄІБ надасть "Укрексімбанку" 100 мільйонів євро на фінансування малого бізнесу

Турецька та фінська підтримка

Турецький Фонд гуманітарної допомоги ІНН передав чотири вантажівки гуманітарної допомоги з 157 побутовими генераторами, зарядними пристроями, одягом, засобами гігієни та продуктовими наборами.

Близько 60 генераторів буде передано українським родинам за сприяння Асоціації Подружжів Українських Дипломатів.

Також готується передача близько 50 генераторів різної потужності від Фінляндії, а Швеція відправить кілька десятків генераторів для дитячих лікарень.

Польща, Болгарія та українські громади

Міністр окремо відзначив ініціативу "Тепло з Польщі для Києва", в рамках якої до столиці доставлено десятки генераторів для районів міста та комунальних служб.

"Окремо відзначу внесок польського бізнесу та громадянського суспільства: на заклик Генерального консульства України в Кракові польський підприємець Домінік Дещ разом із сином закупили генератори, які найближчим часом будуть доставлені в Україну за сприяння польських та українських благодійних партнерів", - наголосив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга – главі ФІФА Інфантіно: РФ вбиває українців, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони

Крім того, українська громада в Болгарії направила 34 генератори для Києва та Одеси, а міжрегіональне партнерство з Польщею забезпечує генераторами Одесу, Нікопольський район та служби реагування Дніпропетровщини.

Підтримка критичної інфраструктури

За словами Сибіги, міжнародна та громадська допомога має на меті підтримати роботу критичної інфраструктури України під час складних погодних умов і масованих атак на енергетичні об’єкти.