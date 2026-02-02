Сибіга – главі ФІФА Інфантіно: РФ вбиває українців, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь МЗС

Сибіга нагадав, що 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила.

"І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року", - наголосив очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всесвітня федерація тхеквондо повернула права Росії та Білорусі: вони можуть виступати з прапором і гімном

Що передувало?

Напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".

Довідка

У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.

Заявку Росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.

Також читайте: УЄФА наклав штрафи на Динамо та Шахтар за поведінку уболівальників