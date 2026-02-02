Сибіга – главі ФІФА Інфантіно: РФ вбиває українців, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Відповідь МЗС
Сибіга нагадав, що 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила.
"І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року", - наголосив очільник МЗС.
Що передувало?
Напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".
Довідка
- У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.
- Заявку Росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом на букву "Х"!
- Ну что поделаешь, если похож…
Бо там або право сильного або право богатого.
А оці плачі Ярославни моралізаторські їх точно не колишуть.
Я не здивуюсь, якщо почую, що і ті "моральні дегенерати" згодом будуть казати(якщо ще не кажуть!) теж саме і про українську владу, до якої належить і сам Сібіга, бо про "двушка полєтєла в мАскву" знають не тільки ж українці, це вже "секрєт Полішенеля".
➤ Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти.
➤ Йдеться, що у порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% - з 11,36 до 9,73 млн т.
➤ Найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини - майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.
Правда очі коле, що вони воєнні злочинці-маніяки з *******!!
Смерть московітам!! ******, їх уже майже 2.000.000 орків відправив з 2014 року, до пригожина!!
Слава Україні!