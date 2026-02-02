Сибіга – главі ФІФА Інфантіно: РФ вбиває українців, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол.

Відповідь МЗС

Сибіга нагадав, що 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила.

"І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року", - наголосив очільник МЗС.

Що передувало?

Напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції спричинили "розпалювання ненависті".

  • У лютому 2022 року російські клуби та збірні були відсторонені ФІФА та УЄФА від участі в міжнародних турнірах через початок повномасштабної війни проти України.
  • Заявку Росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.

Інфантіно: ...не винуватий я, мене просто ху....ло купило...
02.02.2026 20:53 Відповісти
Навіть зламаний годинник двічі на добу покаже точний час.
02.02.2026 20:42 Відповісти
02.02.2026 20:41 Відповісти
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом на букву "Х"!
- Ну что поделаешь, если похож…
02.02.2026 20:43 Відповісти
02.02.2026 20:41 Відповісти
жалько орду , кацапчег ?
02.02.2026 22:14 Відповісти
Зате наріду зайшло.Бовдурам завжни хамство заходить.
02.02.2026 22:37 Відповісти
Жалко українців
02.02.2026 22:36 Відповісти
Все було сказано правильно.
02.02.2026 22:32 Відповісти
Що "правильно"?Оцей його пук в калюжу?
02.02.2026 22:38 Відповісти
Ооооо як він потужно відповів!!!!!Прям як зе трампу нахамив а тепер як собачка навколо нього бігає і ластиться
03.02.2026 07:58 Відповісти
ти робиш такі порівняння для того щоб і перед тобою бігали і ластились? )) а відповіли тобі не потужно, а по факту.
03.02.2026 14:32 Відповісти
По факту чого?Що Сигіба,який прийшов в мзс з замів єрмака,тупо хамить замість монотонної повсякденної роботи?По факту?
03.02.2026 14:37 Відповісти
Якщо він не електронний
02.02.2026 21:32 Відповісти
Треба ні в х писати, а заносити бабулети як московія і таким чином відстоювати свої права. Навіть не напряму, а через мережі фанатів і вплив на фіфа. Але то треба мати клепку і вміти грати на різних "полях"
Бо там або право сильного або право богатого.
А оці плачі Ярославни моралізаторські їх точно не колишуть.
02.02.2026 20:43 Відповісти
02.02.2026 22:34 Відповісти
не з його писком когось називати дегенаратом
02.02.2026 20:46 Відповісти
Про "моральні дегенерати" він гарно написав, згоден на всі 100! Але він забув, мабуть(?), нагадати про "наших", які обкрадають ЗСУ і за його ж словами "Попри те, що Росія не припинила війну".
Я не здивуюсь, якщо почую, що і ті "моральні дегенерати" згодом будуть казати(якщо ще не кажуть!) теж саме і про українську владу, до якої належить і сам Сібіга, бо про "двушка полєтєла в мАскву" знають не тільки ж українці, це вже "секрєт Полішенеля".
02.02.2026 20:47 Відповісти
нагадати про наших кому? Інфантіно? ти шо, притрушене?
02.02.2026 22:50 Відповісти
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается рассматривать возможность возвращения расии к международным соревнованиям, несмотря на слова президента Джанни Инфантино. Об этом сообщает издание The Times
02.02.2026 20:56 Відповісти
Транзит російської нафти через Україну триватиме, ми не будемо розривати договір, який діє до 2029 року, - міністр енергетики Шмигаль

➤ Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти.

➤ Йдеться, що у порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% - з 11,36 до 9,73 млн т.

➤ Найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини - майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.
02.02.2026 20:58 Відповісти
ЦТКашники та мєнти! Проявіть героїзм та підірвіть той нафтопровод-- і вас там не було-- то всьо каци!
02.02.2026 22:51 Відповісти
Он, як забулькало з вигрібної мацковії, аж лайном плюються у мережі!
Правда очі коле, що вони воєнні злочинці-маніяки з *******!!
Смерть московітам!! ******, їх уже майже 2.000.000 орків відправив з 2014 року, до пригожина!!
Слава Україні!
02.02.2026 20:58 Відповісти
Всі ці палеоті-мазаріні продажні тварини,і ціна їм копійка у базарний день.
02.02.2026 21:49 Відповісти
Інфантильний поціновувач дармових (кацапських) грошей відпрацьовує свої 30 срібняків...
