УЄФА наклав штрафи на Динамо та Шахтар за поведінку уболівальників

Штрафи на українські футбольні клуби

УЄФА ухвалив рішення щодо дисциплінарних санкцій стосовно українських клубів за підсумками матчів загального етапу Ліги конференцій.

Згідно з рішенням організації, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" були оштрафовані за дії вболівальників під час єврокубкових поєдинків. Санкції стосуються використання піротехніки та поширення меседжів, які в УЄФА визнали недоречними для спортивних заходів.

За що оштрафували українські клуби

Київське "Динамо" зобов’язане сплатити 3 тисячі євро за запалювання фаєрів на трибунах під час матчу проти італійської "Фіорентини". Додатково клуб отримав штраф у 5 тисяч євро за розміщення меседжу, який, за оцінкою УЄФА, не відповідав формату спортивної події.

Донецький "Шахтар" оштрафовано на 8 750 євро за аналогічне порушення під час номінально домашнього поєдинку проти хорватської "Рієки".

В УЄФА не уточнили, який саме зміст меседжів став підставою для застосування фінансових санкцій.

Наразі "Шахтар" залишається єдиним представником України у єврокубках і готується до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

фіфа вважає, що путлєр не *****???
27.01.2026 01:38 Відповісти
Навпакі, фІфа вважае, що ***** не тільки путлер.
27.01.2026 03:30 Відповісти
*****
27.01.2026 06:32 Відповісти
Хтось воює, а хтось у футбол грає.
Кому війна а кому мати рідна.
27.01.2026 07:28 Відповісти
Футбольні клуби то "підприємства критичної інфраструктури" .
27.01.2026 08:32 Відповісти
UEFA Mafia
27.01.2026 09:31 Відповісти
в середовищі вболівальників переважає думка, що Зеленський тут "ніпрічом"
27.01.2026 11:10 Відповісти
 
 