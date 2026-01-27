УЄФА наклав штрафи на Динамо та Шахтар за поведінку уболівальників

УЄФА ухвалив рішення щодо дисциплінарних санкцій стосовно українських клубів за підсумками матчів загального етапу Ліги конференцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби УЄФА.

Згідно з рішенням організації, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" були оштрафовані за дії вболівальників під час єврокубкових поєдинків. Санкції стосуються використання піротехніки та поширення меседжів, які в УЄФА визнали недоречними для спортивних заходів.

За що оштрафували українські клуби

Київське "Динамо" зобов’язане сплатити 3 тисячі євро за запалювання фаєрів на трибунах під час матчу проти італійської "Фіорентини". Додатково клуб отримав штраф у 5 тисяч євро за розміщення меседжу, який, за оцінкою УЄФА, не відповідав формату спортивної події.

Донецький "Шахтар" оштрафовано на 8 750 євро за аналогічне порушення під час номінально домашнього поєдинку проти хорватської "Рієки".

В УЄФА не уточнили, який саме зміст меседжів став підставою для застосування фінансових санкцій.

Наразі "Шахтар" залишається єдиним представником України у єврокубках і готується до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

