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Новини Указ президента
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Бубку і Клочкову позбавили державних стипендій: указ президента

Бубку і Клочкову позбавили державних виплат: указ президента

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення виплат державних стипендій окремим спортсменам — чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента України №967/2025, підписаному 17 грудня.

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Документом скасовано довічні державні виплати низці колишніх спортсменів, зокрема багаторазовим олімпійським чемпіонам Сергію Бубці та Яні Клочковій.

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Кого саме позбавили державних стипендій

Згідно з указом, державні стипендії, призначені раніше рішеннями глави держави, втратили чинність.

Сергію Бубці виплати були призначені ще у січні 2004 року, а Яні Клочковій — у липні 2009-го.

Окрім них, стипендій позбавлено також:

  • яхтсмена Євгена Браславця;

  • гімнаста Юрія Єрмакова;

  • стрибуна у воду Іллю Квашу;

  • плавця Валерія Лозика;

  • яхтсмена Ігоря Матвієнка;

  • веслувальницю Інну Фролову.

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Причини позбавлення держстипендій

Діяльність і публічна позиція окремих спортсменів після початку повномасштабного вторгнення РФ викликали значний суспільний резонанс.

Зокрема, Сергій Бубка виїхав з України на початку війни та проживає за кордоном. Також у ЗМІ неодноразово повідомлялося про бізнес, пов’язаний з тимчасово окупованою територією Донеччини.

Що стосується Яни Клочкової, вона публічно не засудила агресію РФ та переїхала до тимчасово окупованого Криму, де проживає її родина.

"Указ набирає чинності з дня його опублікування", — зазначено в документі.

Рішення президента є чинним і не потребує додаткового затвердження іншими органами влади.

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Автор: 

Бубка Сергій (34) спорт (1746) стипендії (177)
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Топ коментарі
+33
не пройшло й 4 років...
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17.12.2025 22:48 Відповісти
+19
Дуже своєчасно.
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17.12.2025 22:50 Відповісти
+18
"Імітація бурхливої діяльності"... Щось "лідер" сьогодні розійшовся. І військові адміністрації створює, і стипендії скасовує.
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17.12.2025 22:55 Відповісти

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