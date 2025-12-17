Бубку і Клочкову позбавили державних стипендій: указ президента
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення виплат державних стипендій окремим спортсменам — чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента України №967/2025, підписаному 17 грудня.
Документом скасовано довічні державні виплати низці колишніх спортсменів, зокрема багаторазовим олімпійським чемпіонам Сергію Бубці та Яні Клочковій.
Кого саме позбавили державних стипендій
Згідно з указом, державні стипендії, призначені раніше рішеннями глави держави, втратили чинність.
Сергію Бубці виплати були призначені ще у січні 2004 року, а Яні Клочковій — у липні 2009-го.
Окрім них, стипендій позбавлено також:
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яхтсмена Євгена Браславця;
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гімнаста Юрія Єрмакова;
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стрибуна у воду Іллю Квашу;
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плавця Валерія Лозика;
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яхтсмена Ігоря Матвієнка;
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веслувальницю Інну Фролову.
Причини позбавлення держстипендій
Діяльність і публічна позиція окремих спортсменів після початку повномасштабного вторгнення РФ викликали значний суспільний резонанс.
Зокрема, Сергій Бубка виїхав з України на початку війни та проживає за кордоном. Також у ЗМІ неодноразово повідомлялося про бізнес, пов’язаний з тимчасово окупованою територією Донеччини.
Що стосується Яни Клочкової, вона публічно не засудила агресію РФ та переїхала до тимчасово окупованого Криму, де проживає її родина.
"Указ набирає чинності з дня його опублікування", — зазначено в документі.
Рішення президента є чинним і не потребує додаткового затвердження іншими органами влади.
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