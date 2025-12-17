Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении выплат государственных стипендий отдельным спортсменам — чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №967/2025, подписанном 17 декабря.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Документом отменены пожизненные государственные выплаты ряду бывших спортсменов, в частности многократным олимпийским чемпионам Сергею Бубке и Яне Клочковой.

Читайте: СБУ сообщила о подозрении брату Сергея Бубки за помощь оккупантам

Кого именно лишили государственных стипендий

Согласно указу, государственные стипендии, назначенные ранее решениями главы государства, утратили силу.

Сергею Бубке выплаты были назначены еще в январе 2004 года, а Яне Клочковой — в июле 2009-го.

Кроме них, стипендий лишены также:

яхтсмена Евгения Браславца;

гимнаста Юрия Ермакова;

прыгуна в воду Илью Квашу;

пловца Валерия Лозика;

яхтсмена Игоря Матвиенко;

гребчиху Инну Фролову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию планируют вернуть на международную шахматную арену

Причины лишения госстипендий

Деятельность и публичная позиция отдельных спортсменов после начала полномасштабного вторжения РФ вызвали значительный общественный резонанс.

В частности, Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Также в СМИ неоднократно сообщалось о бизнесе, связанном с временно оккупированной территорией Донецкой области.

Что касается Яны Клочковой, она публично не осудила агрессию РФ и переехала во временно оккупированный Крым, где проживает ее семья.

"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - указано в документе.

Решение президента является действующим и не требует дополнительного утверждения другими органами власти.

Читайте: Кабмин учредил 30 стипендий памяти погибших защитников и защитниц, - Шмыгаль