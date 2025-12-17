РУС
Указ президента
1 834 8

Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента

Бубку и Клочкову лишили государственных выплат: указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении выплат государственных стипендий отдельным спортсменам — чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №967/2025, подписанном 17 декабря.



Документом отменены пожизненные государственные выплаты ряду бывших спортсменов, в частности многократным олимпийским чемпионам Сергею Бубке и Яне Клочковой.

Кого именно лишили государственных стипендий

Согласно указу, государственные стипендии, назначенные ранее решениями главы государства, утратили силу.

Сергею Бубке выплаты были назначены еще в январе 2004 года, а Яне Клочковой — в июле 2009-го.

Кроме них, стипендий лишены также:

  • яхтсмена Евгения Браславца;

  • гимнаста Юрия Ермакова;

  • прыгуна в воду Илью Квашу;

  • пловца Валерия Лозика;

  • яхтсмена Игоря Матвиенко;

  • гребчиху Инну Фролову.

Причины лишения госстипендий

Деятельность и публичная позиция отдельных спортсменов после начала полномасштабного вторжения РФ вызвали значительный общественный резонанс.

В частности, Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Также в СМИ неоднократно сообщалось о бизнесе, связанном с временно оккупированной территорией Донецкой области.

Что касается Яны Клочковой, она публично не осудила агрессию РФ и переехала во временно оккупированный Крым, где проживает ее семья.

"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - указано в документе.

Решение президента является действующим и не требует дополнительного утверждения другими органами власти.

 

Сортировать:
не пройшло й 4 років...
17.12.2025 22:48 Ответить
Дуже своєчасно.
17.12.2025 22:50 Ответить
"Імітація бурхливої діяльності"... Щось "лідер" сьогодні розійшовся. І військові адміністрації створює, і стипендії скасовує.
17.12.2025 22:55 Ответить
Щось надовго затягнувся процес фінансування тих тіл, яким байдуже, під яким прапором гроші заробляти. Добре, що нарешті забезпечення зрадників народними грошима. припинено.
17.12.2025 22:56 Ответить
Любой власти служат артисты и дворники(как говорят). Ну и спортсмены, как новое явление.
17.12.2025 23:02 Ответить
.І АБИ-ЯКІ КОРВИНИ...
17.12.2025 23:08 Ответить
А не на часі скасувать массову "інвалідність" прокурорів і поголовне "УБД" МЧС-ників і ментів?
17.12.2025 23:04 Ответить
Треба позбавити довічної стипендії папусашу мультиміліардера Зеленського.
17.12.2025 23:05 Ответить
 
 