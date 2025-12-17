Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении выплат государственных стипендий отдельным спортсменам — чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №967/2025, подписанном 17 декабря.
Документом отменены пожизненные государственные выплаты ряду бывших спортсменов, в частности многократным олимпийским чемпионам Сергею Бубке и Яне Клочковой.
Кого именно лишили государственных стипендий
Согласно указу, государственные стипендии, назначенные ранее решениями главы государства, утратили силу.
Сергею Бубке выплаты были назначены еще в январе 2004 года, а Яне Клочковой — в июле 2009-го.
Кроме них, стипендий лишены также:
яхтсмена Евгения Браславца;
гимнаста Юрия Ермакова;
прыгуна в воду Илью Квашу;
пловца Валерия Лозика;
яхтсмена Игоря Матвиенко;
гребчиху Инну Фролову.
Причины лишения госстипендий
Деятельность и публичная позиция отдельных спортсменов после начала полномасштабного вторжения РФ вызвали значительный общественный резонанс.
В частности, Сергей Бубка уехал из Украины в начале войны и проживает за границей. Также в СМИ неоднократно сообщалось о бизнесе, связанном с временно оккупированной территорией Донецкой области.
Что касается Яны Клочковой, она публично не осудила агрессию РФ и переехала во временно оккупированный Крым, где проживает ее семья.
"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - указано в документе.
Решение президента является действующим и не требует дополнительного утверждения другими органами власти.
