Кабмин учредил 30 стипендий памяти погибших защитников и защитниц, - Шмыгаль

Правительство поддержало учреждение стипендии памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

министр обороны Денис Шмыгаль

"Отныне 30 таких стипендий будут выплачиваться курсантам, слушателям и адъюнктам военных вузов, относящихся к сфере управления Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Какой размер стипендий?

Отмечается, что размер стипендий для курсантов, получающих образовательные степени "бакалавр" или "магистр", составит 4000 гривен в месяц, для слушателей и адъюнктов военных вузов - 10 000 гривен.

"Поощрение курсантов и слушателей к академической успеваемости должно основываться на образцах героизма и мужества наших защитников и защитниц", - подчеркнул Шмыгаль.