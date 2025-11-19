РУС
Стипендии для курсантов
244 3

Кабмин учредил 30 стипендий памяти погибших защитников и защитниц, - Шмыгаль

Стипендии памяти погибших защитников

Правительство поддержало учреждение стипендии памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне 30 таких стипендий будут выплачиваться курсантам, слушателям и адъюнктам военных вузов, относящихся к сфере управления Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Какой размер стипендий?

Отмечается, что размер стипендий для курсантов, получающих образовательные степени "бакалавр" или "магистр", составит 4000 гривен в месяц, для слушателей и адъюнктов военных вузов - 10 000 гривен.

Читайте также: Кабмин повысил президентские стипендии от Зеленского вдвое с 1 сентября. Их всего 400 на всю страну

"Поощрение курсантов и слушателей к академической успеваемости должно основываться на образцах героизма и мужества наших защитников и защитниц", - подчеркнул Шмыгаль.

Ай-я-яй, який хороший уряд! А хто тут цяця - ти, шмигальчику чи свириденчиха?
19.11.2025 19:28 Ответить
Цяця - Алі-Баба! А ці двоє - просто "озвучка"
19.11.2025 20:23 Ответить
Ви б краще не обкрадали ЗСУ, то може б і менше загиблих було б...
19.11.2025 21:03 Ответить
 
 