Кабмин учредил 30 стипендий памяти погибших защитников и защитниц, - Шмыгаль
Правительство поддержало учреждение стипендии памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне 30 таких стипендий будут выплачиваться курсантам, слушателям и адъюнктам военных вузов, относящихся к сфере управления Министерства обороны", - говорится в сообщении.
Какой размер стипендий?
Отмечается, что размер стипендий для курсантов, получающих образовательные степени "бакалавр" или "магистр", составит 4000 гривен в месяц, для слушателей и адъюнктов военных вузов - 10 000 гривен.
"Поощрение курсантов и слушателей к академической успеваемости должно основываться на образцах героизма и мужества наших защитников и защитниц", - подчеркнул Шмыгаль.
