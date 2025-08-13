БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін підвищив президентські стипендії від Зеленського вдвічі з 1 вересня. Їх лише 400 на всю країну

Кабмін підвищив президентські стипендії від Зеленського вдвічі

Кабінет Міністрів збільшив розмір президентських стипендій вже з 1 вересня цього року.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram.

"З 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн, для студентів коледжів і технікумів – 7 600 грн, для студентів університетів – 10 000 грн, аспірантів – 23 700 грн", – написала Свириденко.

Вона додала, що школярі, які складуть Національний мультипредметний тест на понад 185 балів також отримають стипендію президента, вона становитиме 10 000 грн на рік.

За словами Свириденко, кількість таких стипендій збільшать до 400. Раніше їх було 300.

"Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", – додала очільниця уряду.

Згідно з інформацією на сайті Міносвіти, наразі розмір стипендій президента України для учнів профтехів складає 2 750 грн, студенти коледжів і технікумів – 3 320 грн, студентів університетів – 4 400 грн. Водночас розмір звичайних стипендій становить 1250 грн для учнів профтехів, 1510 грн – для студентів коледжів і технікумів та 2000 грн для студентів ВИШів.

Читайте також: В Україну не повернулися 17% студентів, які виїхали за програмами обміну за кордон

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року, але це рішення ще має опрацювати уряд.

+8
Боюся питати...
А Зеленський їх з своїх доходів платить чи з наших?
13.08.2025 09:03 Відповісти
+4
я обожнюю нашу молодь!
це, майбутнє україни!
так познущалися над єрмачиною, що той з переляку, вирішив підкупити студентів.
студенти гроші візьмуть, звісно, але плювати у зе!гніду не перестануть!!!
13.08.2025 09:09 Відповісти
+3
Це зелений мародер підвищив пожиттєву стипендію своєму папісаші, який зараз прожирає проживає в Ізраїлі.
13.08.2025 10:18 Відповісти
показати весь коментар
Зі своїх доходів платити свому батьку? )))) Ото Ви ....

"Правительство страны назначило пожизненную стипендию отцу президента Украины Александру Зеленскому «за выдающиеся заслуги в области высшего образования»."
13.08.2025 11:16 Відповісти
Якщо нема результатів :
на полі бою
в економіці
хай хоч потроює -зі своєї кишені.
А грошима партнерів розкидатися - це втрати для нас і для партнерів.
13.08.2025 09:06 Відповісти
показати весь коментар
Детям членам егл ОПы раздал!
13.08.2025 09:15 Відповісти
підлизується
13.08.2025 09:30 Відповісти
Мне кстати государство до сих пор торчит несколько стипендий за 95й год. Это где то долларов 5 наверное, не считая процентов.
13.08.2025 09:44 Відповісти
Пенсіонери! На майдан!
13.08.2025 09:44 Відповісти
Папі довічну стипендію теж підвищив? От молодець, гарний хлопчик
13.08.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
Взяли из бюджета,а подали как лично от зезлензского - пахнет аферизмом,сколько за такое должны дать,лет пять не меньше?
13.08.2025 10:24 Відповісти
Пішла операція "реабілітація": єрмак - до студентів виправдовуватись (не вийшло), зеленський - свириденчиха, підкинь їм дєеьог (беріть, але не продавайтесь). Але - ні: обісрались - обтікайте
13.08.2025 10:41 Відповісти
Саме на часі це робити,браво .
13.08.2025 10:42 Відповісти
нові 100 це мабуть ті хто буде стримувати студентів від заворушень проти чинної влади
13.08.2025 10:42 Відповісти
то *********** папік тепер отримає більше, вірно? синок постаралися...
як прив веденні ПДВ в 7% на готелі в за одно І на кіновиробництво
13.08.2025 10:57 Відповісти
Папа Шаша недоїдає?
13.08.2025 11:19 Відповісти

