Кабмін підвищив президентські стипендії від Зеленського вдвічі з 1 вересня. Їх лише 400 на всю країну

Кабінет Міністрів збільшив розмір президентських стипендій вже з 1 вересня цього року.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram.

"З 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн, для студентів коледжів і технікумів – 7 600 грн, для студентів університетів – 10 000 грн, аспірантів – 23 700 грн", – написала Свириденко.

Вона додала, що школярі, які складуть Національний мультипредметний тест на понад 185 балів також отримають стипендію президента, вона становитиме 10 000 грн на рік.

За словами Свириденко, кількість таких стипендій збільшать до 400. Раніше їх було 300.

"Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", – додала очільниця уряду.

Згідно з інформацією на сайті Міносвіти, наразі розмір стипендій президента України для учнів профтехів складає 2 750 грн, студенти коледжів і технікумів – 3 320 грн, студентів університетів – 4 400 грн. Водночас розмір звичайних стипендій становить 1250 грн для учнів профтехів, 1510 грн – для студентів коледжів і технікумів та 2000 грн для студентів ВИШів.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року, але це рішення ще має опрацювати уряд.