Кабмін заснував 30 стипендій пам’яті загиблих захисників та захисниць, - Шмигаль

Уряд підтримав заснування стипендії пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Відтепер 30 таких стипендій будуть виплачуватись курсантам, слухачам і ад’юнктам військових "вишів", що належать до сфери управління Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

Який розмір стипендій?

Зазначається, що розмір стипендій для курсантів, які здобувають освітні ступені "бакалавр" або "магістр", становитиме 4000 гривень на місяць, для слухачів та ад’юнктів військових вишів - 10 000 гривень.

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"Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць", - наголосив Шмигаль.