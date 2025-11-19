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Новини Стипендії для курсантів
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Кабмін заснував 30 стипендій пам’яті загиблих захисників та захисниць, - Шмигаль

Стипендії пам’яті загиблих захисників

Уряд підтримав заснування стипендії пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Відтепер 30 таких стипендій будуть виплачуватись курсантам, слухачам і ад’юнктам військових "вишів", що належать до сфери управління Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

Який розмір стипендій?

Зазначається, що розмір стипендій для курсантів, які здобувають освітні ступені "бакалавр" або "магістр", становитиме 4000 гривень на місяць, для слухачів та ад’юнктів військових вишів - 10 000 гривень.

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"Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць", - наголосив Шмигаль.

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стипендії (177) курсанти (140) військовослужбовці (5190) Шмигаль Денис (4936)
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Ай-я-яй, який хороший уряд! А хто тут цяця - ти, шмигальчику чи свириденчиха?
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19.11.2025 19:28 Відповісти
Цяця - Алі-Баба! А ці двоє - просто "озвучка"
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19.11.2025 20:23 Відповісти
Ви б краще не обкрадали ЗСУ, то може б і менше загиблих було б...
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19.11.2025 21:03 Відповісти
Якщо шмиг сказав то так і буде...міндіч вся зешобла не дасть збрехати...🤭🤭🤭🤭
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20.11.2025 03:15 Відповісти
 
 