Євро-2026: збірна України з гандболу зазнала рекордної поразки

Гандбольна збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Фото: Getty Images

Українська чоловіча збірна з гандболу зазнала поразки у стартовому матчі чемпіонату Європи-2026. Команда розпочала турнір грою проти одного з фаворитів — збірної Норвегії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звітному матеріалі після матчу групового етапу Євро-2026. Поєдинок відбувся у четвер, 15 січня, та став першим для "синьо-жовтих" у рамках континентальної першості.

Хід матчу та ключові моменти

З перших хвилин норвезька команда нав’язала високий темп гри. Українці намагалися діяти організовано в захисті, однак суперник регулярно знаходив вільні зони.

До перерви збірна Норвегії забезпечила собі комфортну перевагу. Різниця у вісім м’ячів після першого тайму відобразила співвідношення сил на майданчику — 19:11.

У другій половині зустрічі норвежці продовжили тиснути. Вони ефективно реалізовували атаки та користувалися помилками української команди.

У підсумку матч завершився з рахунком 39:22.

  • Різниця у 17 м’ячів стала найбільшою поразкою збірної України в офіційних іграх на міжнародному рівні.

Наслідки поразки та наступний матч

Попри невдалий результат, турнір для української збірної лише розпочався. Команді ще належить провести кілька важливих поєдинків у групі.

"Результат болючий, але це досвід, який потрібно правильно використати у наступних матчах", — зазначили у команді після гри.

Наступним суперником збірної України стане команда Франції. Французи є чинними чемпіонами Європи та традиційно входять до числа головних претендентів на медалі.

Матчі групового етапу визначать подальші шанси українців на вихід до наступного раунду чемпіонату.

БО ГАНДБОЛІСТИ РЕПЕРАМИ СТАЮТЬ !)
показати весь коментар
16.01.2026 03:57 Відповісти
Тоже мне трагедия.
показати весь коментар
16.01.2026 08:04 Відповісти
Ще одне стадо броньованих утирків та моральних покідьків шо бігає з пупирем замість захисту країни.
показати весь коментар
16.01.2026 08:31 Відповісти
Ох, зараз серце ❤️ не витримає...
Мають ще наступні матчі перед собою.
В Україні гандбол особливо не розвивався.
Був слабкий чемпіонат та лише пару команд.
Добре що взагалі ще є збірна з гандболу в Україні!
показати весь коментар
16.01.2026 09:40 Відповісти
Під час війни, вихід в фінальну частину Євро, в число 24-х кращих для України - вже подвиг.
А що у фіналі буде - вже не так важливо.
показати весь коментар
16.01.2026 12:49 Відповісти
 
 