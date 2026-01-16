Євро-2026: збірна України з гандболу зазнала рекордної поразки
Українська чоловіча збірна з гандболу зазнала поразки у стартовому матчі чемпіонату Європи-2026. Команда розпочала турнір грою проти одного з фаворитів — збірної Норвегії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звітному матеріалі після матчу групового етапу Євро-2026. Поєдинок відбувся у четвер, 15 січня, та став першим для "синьо-жовтих" у рамках континентальної першості.
Хід матчу та ключові моменти
З перших хвилин норвезька команда нав’язала високий темп гри. Українці намагалися діяти організовано в захисті, однак суперник регулярно знаходив вільні зони.
До перерви збірна Норвегії забезпечила собі комфортну перевагу. Різниця у вісім м’ячів після першого тайму відобразила співвідношення сил на майданчику — 19:11.
У другій половині зустрічі норвежці продовжили тиснути. Вони ефективно реалізовували атаки та користувалися помилками української команди.
У підсумку матч завершився з рахунком 39:22.
- Різниця у 17 м’ячів стала найбільшою поразкою збірної України в офіційних іграх на міжнародному рівні.
Наслідки поразки та наступний матч
Попри невдалий результат, турнір для української збірної лише розпочався. Команді ще належить провести кілька важливих поєдинків у групі.
"Результат болючий, але це досвід, який потрібно правильно використати у наступних матчах", — зазначили у команді після гри.
Наступним суперником збірної України стане команда Франції. Французи є чинними чемпіонами Європи та традиційно входять до числа головних претендентів на медалі.
Матчі групового етапу визначать подальші шанси українців на вихід до наступного раунду чемпіонату.
- Раніше ми повідомляли, що російські спортсмени на Зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні не зможуть представляти свою країну, навіть у разі мирної угоди з Україною.
Мають ще наступні матчі перед собою.
В Україні гандбол особливо не розвивався.
Був слабкий чемпіонат та лише пару команд.
Добре що взагалі ще є збірна з гандболу в Україні!
А що у фіналі буде - вже не так важливо.