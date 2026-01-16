Євро-2026: збірна України з гандболу зазнала рекордної поразки

Фото: Getty Images

Українська чоловіча збірна з гандболу зазнала поразки у стартовому матчі чемпіонату Європи-2026. Команда розпочала турнір грою проти одного з фаворитів — збірної Норвегії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звітному матеріалі після матчу групового етапу Євро-2026. Поєдинок відбувся у четвер, 15 січня, та став першим для "синьо-жовтих" у рамках континентальної першості.

Хід матчу та ключові моменти

З перших хвилин норвезька команда нав’язала високий темп гри. Українці намагалися діяти організовано в захисті, однак суперник регулярно знаходив вільні зони.

До перерви збірна Норвегії забезпечила собі комфортну перевагу. Різниця у вісім м’ячів після першого тайму відобразила співвідношення сил на майданчику — 19:11.

У другій половині зустрічі норвежці продовжили тиснути. Вони ефективно реалізовували атаки та користувалися помилками української команди.

У підсумку матч завершився з рахунком 39:22.

Різниця у 17 м’ячів стала найбільшою поразкою збірної України в офіційних іграх на міжнародному рівні.

Наслідки поразки та наступний матч

Попри невдалий результат, турнір для української збірної лише розпочався. Команді ще належить провести кілька важливих поєдинків у групі.

"Результат болючий, але це досвід, який потрібно правильно використати у наступних матчах", — зазначили у команді після гри.

Наступним суперником збірної України стане команда Франції. Французи є чинними чемпіонами Європи та традиційно входять до числа головних претендентів на медалі.

Матчі групового етапу визначать подальші шанси українців на вихід до наступного раунду чемпіонату.

