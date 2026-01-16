Евро-2026: сборная Украины по гандболу потерпела рекордное поражение

Фото: Getty Images

Украинская мужская сборная по гандболу потерпела поражение в стартовом матче чемпионата Европы-2026. Команда начала турнир игрой против одного из фаворитов — сборной Норвегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчетном материале после матча группового этапа Евро-2026. Поединок состоялся в четверг, 15 января, и стал первым для "сине-желтых" в рамках континентального первенства.

Ход матча и ключевые моменты

С первых минут норвежская команда навязала высокий темп игры. Украинцы пытались действовать организованно в защите, однако соперник регулярно находил свободные зоны.

К перерыву сборная Норвегии обеспечила себе комфортное преимущество. Разница в восемь мячей после первого тайма отразила соотношение сил на площадке — 19:11.

Во второй половине встречи норвежцы продолжили давить. Они эффективно реализовывали атаки и пользовались ошибками украинской команды.

В итоге матч завершился со счетом 39:22.

Разница в 17 мячей стала самым крупным поражением сборной Украины в официальных играх на международном уровне.

Последствия поражения и следующий матч

Несмотря на неудачный результат, турнир для украинской сборной только начался. Команде еще предстоит провести несколько важных поединков в группе.

"Результат болезненный, но это опыт, который нужно правильно использовать в следующих матчах", — отметили в команде после игры.

Следующим соперником сборной Украины станет команда Франции. Французы являются действующими чемпионами Европы и традиционно входят в число главных претендентов на медали.

Матчи группового этапа определят дальнейшие шансы украинцев на выход в следующий раунд чемпионата.

