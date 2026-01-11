FIFA зробила TikTok пріоритетною платформою для висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про партнерство з платформою коротких відео TikTok для висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Як повідомили в Асоціації, TikTok стане першою в історії FIFA пріоритетною платформою.

Мета співпраці

Це допоможе покращити рівень співпраці та інтеграції, що дозволить TikTok пропонувати більш повне висвітлення ЧС-2026, включно з більшою кількістю оригінального контенту, водночас ставши основним місцем для вболівальників та творців протягом усього турніру.

Ця перша у своєму роді угода про пріоритетну платформу базується на новаторській співпраці між FIFA та TikTok щодо Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року, яка призвела до десятків мільярдів переглядів.

"Партнерство, яке діє до кінця 2026 року, також відкриває значні можливості для офіційних медіапартнерів Чемпіонату світу з футболу 2026 року на TikTok, включно з можливістю транслювати частини матчів у прямому ефірі, публікувати більше кураторських кліпів та отримувати доступ до спеціального контенту, створеного FIFA для TikTok", – сказано в повідомленні.

Телекомпанії також зможуть монетизувати своє висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2026 року за допомогою преміальних рекламних рішень TikTok.

Окрім того, TikTok впроваджуватиме політику боротьби з піратством, яка підтримує та захищає інтелектуальну власність FIFA.

Що пропонується для творців контенту

Вперше FIFA та TikTok створять програму для творців, яка надасть обраній групі світових творців TikTok доступ до закулісних моментів, таких як пресконференції та тренування, і водночас надасть фанатам унікальні кадри.

При цьому широка група творців отримає можливість використовувати та спільно створювати архівні кадри FIFA.

Також для ЧС-2026 запустять імерсивний хаб, що працює на базі TikTok GamePlan, в якому буде зібрано тематичний контент, інформацію про квитки на матчі та перегляд, а також стимули для участі – спеціальні наклейки, фільтри та ігрові функції.

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Як повідомлялося, раніше видання Forbes представило список найдорожчих спортивних команд світу. Порівняно з минулим роком сукупна вартість 50 найдорожчих команд зросла на 22% і склала $353 млрд.

Перед тим стало відомо, що португальський футболіст Криштіану Роналду став першим футболістом у світі, чиї статки перевищили $1 млрд.

Також повідомлялося, що китайська компанія ByteDance, власник платформи TikTok, планує у 2026 році інвестувати 160 млрд юанів (приблизно $23 млрд) у розвиток штучного інтелекту, збільшивши капітальні витрати на 6,2% порівняно з 2025 роком.