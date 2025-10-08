Криштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером

Португальський футболіст Криштіану Роналду став першим футболістом у світі, чиї статки перевищили $1 млрд.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки Роналду нині оцінюються у $1,4 млрд, що зробило 40-річного спортсмена першим футболістом, який досяг такого фінансового рівня, передає LIGA.net.

Як повыдомлэться, в червні Роналду продовжив контракт з ер-ріядським "Аль-Насром" (Саудівська Аравія). Угода коштує понад $400 млн.

Коли Роналду приєднався до порівняно невідомого клубу, він заявив, що шукає нових викликів після того, як "виграв усе" в Європі. Цей трансфер приніс йому один із найбільших контрактів в історії футболу та найвищу середньорічну зарплату серед спортсменів.

За період із 2002 до 2023 року Роналду заробив понад $550 млн. Додатково він підписав 10-річний контракт із компанією Nike майже на $18 млн щорічно та інші рекламні угоди з брендами на кшталт Armani та Castrol, що принесли понад $175 млн.

Для порівняння: аргентинський футболіст Ліонель Мессі заробив понад $600 млн за свою кар'єру, але його гарантована зарплата за останні два сезони становить лише близько десятої частини доходів Роналду за той самий період.

Окрім того, Роналду має різноманітні бізнеси, включно з брендом CR7, мережею готелів, спортзалами та медіагрупою.

